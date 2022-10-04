Росіяни розгорнули на кордоні у Псковській області мобільні військкомати

На контрольно-пропускних пунктах у Псковській області, де на виїзді з Росії зібралися багатокілометрові пробки, розгорнуті мобільні військкомати.

Про це повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави регіону, на кордонах "наплив людей дуже великий". Ведерніков зазначив, що серед тих, хто виїжджає, багато громадян України, проте є і "громадяни Росії призовного віку".

"Зі зрозумілих причин усі проходять відповідні перевірки, та й сусіди не поспішають їх пропускати", - зазначив губернатор.

За його словами, прикордонною службою, МНС та місцевими адміністраціями "вже зроблено все необхідне": зокрема, розгорнуто мобільні призовні пункти. Ведерніков порекомендував тим, хто планує виїхати за межі Росії, стежити за ситуацією та обирати найменш завантажені маршрути.

Дивіться: "Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

Псковська область на заході межує з Естонією та Латвією. Раніше уряд Латвії ввів у районах, що межують із Псковською областю, режим надзвичайної ситуації, пов'язаний з оголошеною в Росії мобілізацією.