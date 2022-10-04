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Росіяни розгорнули на кордоні у Псковській області мобільні військкомати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кордон,росія,мобілізація

На контрольно-пропускних пунктах у Псковській області, де на виїзді з Росії зібралися багатокілометрові пробки, розгорнуті мобільні військкомати.

Про це повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави регіону, на кордонах "наплив людей дуже великий". Ведерніков зазначив, що серед тих, хто виїжджає, багато громадян України, проте є і "громадяни Росії призовного віку".

"Зі зрозумілих причин усі проходять відповідні перевірки, та й сусіди не поспішають їх пропускати", - зазначив губернатор.

За його словами, прикордонною службою, МНС та місцевими адміністраціями "вже зроблено все необхідне": зокрема, розгорнуто мобільні призовні пункти. Ведерніков порекомендував тим, хто планує виїхати за межі Росії, стежити за ситуацією та обирати найменш завантажені маршрути.

Дивіться: "Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

Псковська область на заході межує з Естонією та Латвією. Раніше уряд Латвії ввів у районах, що межують із Псковською областю, режим надзвичайної ситуації, пов'язаний з оголошеною в Росії мобілізацією.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
против нас воюют стада тупых, но злых и жадных баранов, которые влезают в новые кредиты, чтобы купить снарягу и поехать убивать граждан соседней страны, грабить и мародерить..., а их не менее тупые и не менее жадные бабы в тылу ждут либо посылки с награбленным, либо "милого" в пакете, что еще в разы выгоднее...
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04.10.2022 10:15
+10
остаткино тєж би зробили щє філією військомата
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04.10.2022 10:11
+3
за родину-уродину! за путлера! сдохнем все
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04.10.2022 10:08
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за родину-уродину! за путлера! сдохнем все
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04.10.2022 10:08 Відповісти
остаткино тєж би зробили щє філією військомата
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04.10.2022 10:11 Відповісти
З 2014 це вже офіційно.
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04.10.2022 10:18 Відповісти
Чудове зображення,-зразу видно кар*єрний ріст. скотобєєва із зливного бачка вже "виросла" до самого унітаза.Зрозуміло,що не потрібно давати всіх креслень,достатньо вказати в інструкції по користуванні,що в випадку більш серьозних випорожнень,ця потворна голова,закидується на потилицю і процес не припиняється...
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04.10.2022 12:23 Відповісти
Ну и в чем новость то? А у нас просто не выпускают. У друга дочь в Польше родилась. В армию его не берут и все равно не выпускают. Так это не говоря про студентов.
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04.10.2022 10:12 Відповісти
Виходячи з логіки помийниці, будуть в першу чергу хапати біженців з України, на місці робити їм російські паспорти і одразу ж мобілізовувати.
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04.10.2022 10:13 Відповісти
Ну поки що такого там ее роблять, у мене багатао знайомих, що опинилися у рпарашці виіхали до Естонії без проблем.
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04.10.2022 10:16 Відповісти
Але ідея непогана, як для помийниці, правда?
Я б на їх місці так і зробив.
Хай хохли мочать хохлів, а ми будемо берегти "белую кость" для розмноження.
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04.10.2022 10:20 Відповісти
Идея в стиле парашистской нечести, согласен.
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04.10.2022 12:20 Відповісти
А ми на когось нападали, Dyukov ?
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04.10.2022 10:35 Відповісти
А где то в моем комментарии было что-то о нападении? Или вы 9 лет за новостями не следили?
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04.10.2022 12:19 Відповісти
против нас воюют стада тупых, но злых и жадных баранов, которые влезают в новые кредиты, чтобы купить снарягу и поехать убивать граждан соседней страны, грабить и мародерить..., а их не менее тупые и не менее жадные бабы в тылу ждут либо посылки с награбленным, либо "милого" в пакете, что еще в разы выгоднее...
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04.10.2022 10:15 Відповісти
Мародерить уже не получится

Они отступают

И статья за мародерство есть
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04.10.2022 10:20 Відповісти
Пані Ганка,ну які "баби"?Хіба в "тупого і злобного" барана не така ж тупа вівця?Побажаєм одному якнайшвидше здохнути,а іншій не взнати,яка порода свиней його зжерла...
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Вспомнился сразу старый фильм: https://www.youtube.com/watch?v=wRJ4o51GFUI
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04.10.2022 10:16 Відповісти
Сьози мішают мне хаваріть, знаю цю фільму
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04.10.2022 10:31 Відповісти
І все то у них мобільне і крематорії і військомати....
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04.10.2022 10:39 Відповісти
Впечатляет состав очереди. Я выезжающих оттуда лично видел уже два раза. Только теперь там в одной очереди стоят украинцы, которых военные действия выдавили в Россию и они через Латвию и Польшу возвращаются в западную часть Украины и русские трусливые уклонисты, которые, если не удастся сбежать, пойдут убивать украинцев.

Оруэл отдыхает!
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04.10.2022 10:53 Відповісти
Да АКапулько сразу ржавый АКапулько и мочите всех вокруг
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04.10.2022 12:09 Відповісти
який чудовий комплект мобільний військомат + мобільний крематорій
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04.10.2022 20:13 Відповісти
 
 