Северная Корея впервые за 5 лет запустила ракету над Японией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Японии сработало экстренное оповещение о воздушной тревоге, а граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Неидентифицированную баллистическую ракету Северная Корея выпустила у восточного побережья. Ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.
Власти Японии заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори.
Представители Минобороны Японии отметили, что примерно за 20 минут полета ракета преодолела расстояние около 4600 км. Это рекордная дальность для северокорейской ракеты.
Премьер Японии Фумио Кисида назвал запуск ракеты "возмутительным актом".
Испытание вынудило японскую железную дорогу приостановить работу поездов в северных регионах страны. В правительстве говорят, что сообщений о жертвах или повреждениях от ракеты не поступало.
Гражданские лица в Японии призвали не приближаться к чему-либо подозреваемому, что будет найдено, и немедленно обратиться в полицию или пожарную службу.
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Щоб показилися мавпи комуняцькі!
Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни. Про це він написав у Twitter, пропонуючи свій варіант "мирного плану", який є фактично капітуляцією.
"План" Маска складається з чотирьох пунктів:
→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.
"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.
Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".
Заметте, ***** недавно посещал СевКор и просил артиллерию и боеприпасы. В обмен на что? Думаю все понятно. Так что и Иран скоро испытает свою новенькую ракету. Когда уже в етом мире поймут что гопников, маняков и беспридельщиков нужно мочить в зародыше при первых признаках а не скармливать им девственниц и детей в надежде что они вырастут и станут добропорядочными гражданами. Вспомните о чем говорят все до одного пойманные маньяки и массовые убийцы. Их возбуждает то что им никто ничего не может сделать.
В июне 2022 года стало известно о том, что инвестиционная компания Vy Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделила Илону Маску около $700 млн на покупку социальной сети Twitter.
.https://www.tadviser.ru/index.php
А то б давно провели хіросімізацію.