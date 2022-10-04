Северная Корея впервые за 5 лет запустила ракету над Японией

В Японии сработало экстренное оповещение о воздушной тревоге, а граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Неидентифицированную баллистическую ракету Северная Корея выпустила у восточного побережья. Ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

Власти Японии заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори.

Представители Минобороны Японии отметили, что примерно за 20 минут полета ракета преодолела расстояние около 4600 км. Это рекордная дальность для северокорейской ракеты.

Премьер Японии Фумио Кисида назвал запуск ракеты "возмутительным актом".

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Испытание вынудило японскую железную дорогу приостановить работу поездов в северных регионах страны. В правительстве говорят, что сообщений о жертвах или повреждениях от ракеты не поступало.

Гражданские лица в Японии призвали не приближаться к чему-либо подозреваемому, что будет найдено, и немедленно обратиться в полицию или пожарную службу.