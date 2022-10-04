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Новости За рубежом
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КНДР (671) ракеты (2738) Япония (1240)

Северная Корея впервые за 5 лет запустила ракету над Японией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корея,ракета,північна

В Японии сработало экстренное оповещение о воздушной тревоге, а граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Неидентифицированную баллистическую ракету Северная Корея выпустила у восточного побережья. Ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

Власти Японии заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори.

Представители Минобороны Японии отметили, что примерно за 20 минут полета ракета преодолела расстояние около 4600 км. Это рекордная дальность для северокорейской ракеты.

Премьер Японии Фумио Кисида назвал запуск ракеты "возмутительным актом".

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Испытание вынудило японскую железную дорогу приостановить работу поездов в северных регионах страны. В правительстве говорят, что сообщений о жертвах или повреждениях от ракеты не поступало.

Гражданские лица в Японии призвали не приближаться к чему-либо подозреваемому, что будет найдено, и немедленно обратиться в полицию или пожарную службу.
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Топ комментарии
+23
Ілон Маск скажи Японії нехай швидко віддасть пару шматків території,щоб не почалася третя світова)
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04.10.2022 12:16
+11
Еще одни питарасы проснулись. И я на 100% уверен что без ***** здесь не обошлось. ***** всем своим вассалам раздал ЯО и сказал кошмарить весь мир. На этом фоне он будет играть роль *миротворца*.
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04.10.2022 12:18
+11
Ну что Маск, давай Северной Корее тоже что она захочет, Лишьбынебылавайны. Ато она тоже может бахнуть. Скоро и Иран начнет трусить ядерной дубиной. Не зря же Иран дал ***** тысячу ударных дронов. Так что Израиль тоже должен капитулировать чтобынебылавайны.
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04.10.2022 12:21
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Пупсик дограється.
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04.10.2022 12:15 Ответить
Якщо була можливість, потрібно було збити ту ракету.
Щоб показилися мавпи комуняцькі!
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04.10.2022 12:16 Ответить
Ілон Маск скажи Японії нехай швидко віддасть пару шматків території,щоб не почалася третя світова)
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04.10.2022 12:16 Ответить
МАСК ЗАПРОПОНУВАВ УКРАЇНІ КАПІТУЛЮВАТИ І ПІТИ НА КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ "МИРУ"


Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни. Про це він написав у Twitter, пропонуючи свій варіант "мирного плану", який є фактично капітуляцією.

"План" Маска складається з чотирьох пунктів:

→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.

"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.

Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".

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04.10.2022 12:22 Ответить
***** таки начало 3-ю мировую. Теперь все уроды начали играть мускулами
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04.10.2022 12:17 Ответить
Еще одни питарасы проснулись. И я на 100% уверен что без ***** здесь не обошлось. ***** всем своим вассалам раздал ЯО и сказал кошмарить весь мир. На этом фоне он будет играть роль *миротворца*.
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04.10.2022 12:18 Ответить
Досить лише глянути у в це вузькооке масне личико хлопчика-дебіла - і багацько питань самовідвалюються.
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04.10.2022 12:19 Ответить
Тот хлопчик совсем не дебил, он прекрасно знает, что делает. Он много лет жил и учился в Европе, любит западный роскошный стиль жизни.
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04.10.2022 14:25 Ответить
А что: дебилам претит западный роскошный стиль жизни?
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04.10.2022 15:29 Ответить
Ну что Маск, давай Северной Корее тоже что она захочет, Лишьбынебылавайны. Ато она тоже может бахнуть. Скоро и Иран начнет трусить ядерной дубиной. Не зря же Иран дал ***** тысячу ударных дронов. Так что Израиль тоже должен капитулировать чтобынебылавайны.
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04.10.2022 12:21 Ответить
Цікаво по версії Маска що треба Японії віддати тому пих-пуху щоб він не пуляв ракетами?
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04.10.2022 13:28 Ответить
Это жест не против Японии, а против США, куратора Японии. И жест не КНДР, а ее куратора- КНР.
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04.10.2022 14:21 Ответить
Похоже планета "земля" завершает свое существование. Просто потому что миллиарды людей пустили к власти "пупсиков" и "******" а далее по мелочи
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04.10.2022 12:25 Ответить
Планета Земля и дальше будет существовать. Но уже без двуногих обезьян.
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04.10.2022 14:22 Ответить
ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети
Заметте, ***** недавно посещал СевКор и просил артиллерию и боеприпасы. В обмен на что? Думаю все понятно. Так что и Иран скоро испытает свою новенькую ракету. Когда уже в етом мире поймут что гопников, маняков и беспридельщиков нужно мочить в зародыше при первых признаках а не скармливать им девственниц и детей в надежде что они вырастут и станут добропорядочными гражданами. Вспомните о чем говорят все до одного пойманные маньяки и массовые убийцы. Их возбуждает то что им никто ничего не может сделать.
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04.10.2022 12:26 Ответить
У північнокорейської пампушки осінню загострення *********** хвороби, бо він вважає , що він ************** від ***** і це була його фішка лякати весь світ ядерною зброєю.
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04.10.2022 12:27 Ответить
Висновок один: щоб запобігти ядерній війні на Землі потрібно знищити людиноненависницький режим в рашці, а краще знищити саму рашку. Бо якщо ядерний шантаж вдасться один раз, то після цього масштабна ядерна війна буде неминучою.
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04.10.2022 12:40 Ответить
Кім Чем Іну обідно шо його перестали вважати головним психом у світі!
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04.10.2022 12:42 Ответить
Привлечение $700 млн инвестиций от компании российского бизнесмена для покупки Twitter

В июне 2022 года стало известно о том, что инвестиционная компания Vy Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделила Илону Маску около $700 млн на покупку социальной сети Twitter.
.https://www.tadviser.ru/index.php
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04.10.2022 12:43 Ответить
Не варто перебільшувати роль ***** в пуску цієї ракети. "пупсік" лялька на рукавичці цюнь-сю-піня
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04.10.2022 12:55 Ответить
Закончим с Россией - займёмся Сев. Кореей.
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04.10.2022 12:57 Ответить
Все идет к тому, что решение по КНДР будет принято. Если бы путин не напал на Украину, никто бы не стал выковыривать этот прыщ, с отбитыми наглухо идиотами. Прежде всего, это не нужно самим южным корейцам, - проще кинуть через забор несколько мешков риса животным, чем заниматься их социализацией... Но путин и тут всех переиграл, - в свете российско-украинской войны будут уничтоженна не только страта-террорист рашка, но и ее "союзники".
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04.10.2022 13:03 Ответить
В усьому винен обісцяний сердобольний захід, який всім все пробачає і попускає. От і **** його варвари як молодого зі всіх сторін, а він не знає яку діру прикривати!
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04.10.2022 13:07 Ответить
Просто американці не хочуть, щоб на Південну Корею потрапила радіація.
А то б давно провели хіросімізацію.
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04.10.2022 13:16 Ответить
Ні ви помиляєтесь.Від тактичної ЯЗ невелика зона ураження радіонуклідами.Питання в прецинденті.Захід в міру своєї толерастості(пардон за вислів) не хоче бути ініціатором....
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04.10.2022 13:36 Ответить
Бо побачила, що цивілізанти сцуть перед ******. А Ким Чен як його там чим гірше? Тепер і воно бикує. І це тільки початок. Всі інші гопніки світу теж почнуть своє бикування, бо ***** Захід по зубам так і не дав.
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04.10.2022 13:58 Ответить
жаль, що не на росію полетіла
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04.10.2022 14:00 Ответить
Пупс заодно признал результаты "референдумов" , так что следующий в списке на ликвидацию. Думаю если таким же путем будет идти Япония и Южная Корея под эгидой США могут устроить пупсу блицкриг и демонстрацию превосходства технологий.
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04.10.2022 14:11 Ответить
 
 