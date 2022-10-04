Північна Корея вперше за 5 років запустила ракету над Японією

В Японії спрацювало екстрене оповіщення про повітряну тривогу, а громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Неідентифіковану балістичну ракету Північна Корея випустила біля свого східного узбережжя. Ракета пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.

Влада Японії заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.

Представники Міноборони Японії зазначили, що, приблизно, за 20 хвилин польоту ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети.

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда назвав запуск ракети "обурливим актом".

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Випробування змусило японську залізницю призупинити роботу поїздів у північних регіонах країни. В уряді кажуть, що повідомлень про жертви або пошкодження від ракети не надходило.

Цивільних осіб в Японії закликали не наближатися до будь-чого підозрілого, що буде знайдено, і негайно звернутися до поліції або пожежної служби.