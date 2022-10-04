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Новини За кордоном
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КНДР (570) ракети (2810) Японія (593)

Північна Корея вперше за 5 років запустила ракету над Японією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

корея,ракета,північна

В Японії спрацювало екстрене оповіщення про повітряну тривогу, а громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Неідентифіковану балістичну ракету Північна Корея випустила біля свого східного узбережжя. Ракета пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.

Влада Японії заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.

Представники Міноборони Японії зазначили, що, приблизно, за 20 хвилин польоту ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети.

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда назвав запуск ракети "обурливим актом".

Також читайте: Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

Випробування змусило японську залізницю призупинити роботу поїздів у північних регіонах країни. В уряді кажуть, що повідомлень про жертви або пошкодження від ракети не надходило.

Цивільних осіб в Японії закликали не наближатися до будь-чого підозрілого, що буде знайдено, і негайно звернутися до поліції або пожежної служби.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Ілон Маск скажи Японії нехай швидко віддасть пару шматків території,щоб не почалася третя світова)
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04.10.2022 12:16
+11
Еще одни питарасы проснулись. И я на 100% уверен что без ***** здесь не обошлось. ***** всем своим вассалам раздал ЯО и сказал кошмарить весь мир. На этом фоне он будет играть роль *миротворца*.
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04.10.2022 12:18
+11
Ну что Маск, давай Северной Корее тоже что она захочет, Лишьбынебылавайны. Ато она тоже может бахнуть. Скоро и Иран начнет трусить ядерной дубиной. Не зря же Иран дал ***** тысячу ударных дронов. Так что Израиль тоже должен капитулировать чтобынебылавайны.
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04.10.2022 12:21
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Пупсик дограється.
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04.10.2022 12:15 Відповісти
Якщо була можливість, потрібно було збити ту ракету.
Щоб показилися мавпи комуняцькі!
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04.10.2022 12:16 Відповісти
Ілон Маск скажи Японії нехай швидко віддасть пару шматків території,щоб не почалася третя світова)
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04.10.2022 12:16 Відповісти
МАСК ЗАПРОПОНУВАВ УКРАЇНІ КАПІТУЛЮВАТИ І ПІТИ НА КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ "МИРУ"


Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни. Про це він написав у Twitter, пропонуючи свій варіант "мирного плану", який є фактично капітуляцією.

"План" Маска складається з чотирьох пунктів:

→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.

"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.

Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".

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04.10.2022 12:22 Відповісти
***** таки начало 3-ю мировую. Теперь все уроды начали играть мускулами
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04.10.2022 12:17 Відповісти
Еще одни питарасы проснулись. И я на 100% уверен что без ***** здесь не обошлось. ***** всем своим вассалам раздал ЯО и сказал кошмарить весь мир. На этом фоне он будет играть роль *миротворца*.
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04.10.2022 12:18 Відповісти
Досить лише глянути у в це вузькооке масне личико хлопчика-дебіла - і багацько питань самовідвалюються.
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04.10.2022 12:19 Відповісти
Тот хлопчик совсем не дебил, он прекрасно знает, что делает. Он много лет жил и учился в Европе, любит западный роскошный стиль жизни.
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04.10.2022 14:25 Відповісти
А что: дебилам претит западный роскошный стиль жизни?
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04.10.2022 15:29 Відповісти
Ну что Маск, давай Северной Корее тоже что она захочет, Лишьбынебылавайны. Ато она тоже может бахнуть. Скоро и Иран начнет трусить ядерной дубиной. Не зря же Иран дал ***** тысячу ударных дронов. Так что Израиль тоже должен капитулировать чтобынебылавайны.
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04.10.2022 12:21 Відповісти
Цікаво по версії Маска що треба Японії віддати тому пих-пуху щоб він не пуляв ракетами?
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04.10.2022 13:28 Відповісти
Это жест не против Японии, а против США, куратора Японии. И жест не КНДР, а ее куратора- КНР.
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04.10.2022 14:21 Відповісти
Похоже планета "земля" завершает свое существование. Просто потому что миллиарды людей пустили к власти "пупсиков" и "******" а далее по мелочи
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04.10.2022 12:25 Відповісти
Планета Земля и дальше будет существовать. Но уже без двуногих обезьян.
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04.10.2022 14:22 Відповісти
ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети
Заметте, ***** недавно посещал СевКор и просил артиллерию и боеприпасы. В обмен на что? Думаю все понятно. Так что и Иран скоро испытает свою новенькую ракету. Когда уже в етом мире поймут что гопников, маняков и беспридельщиков нужно мочить в зародыше при первых признаках а не скармливать им девственниц и детей в надежде что они вырастут и станут добропорядочными гражданами. Вспомните о чем говорят все до одного пойманные маньяки и массовые убийцы. Их возбуждает то что им никто ничего не может сделать.
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04.10.2022 12:26 Відповісти
У північнокорейської пампушки осінню загострення *********** хвороби, бо він вважає , що він ************** від ***** і це була його фішка лякати весь світ ядерною зброєю.
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Висновок один: щоб запобігти ядерній війні на Землі потрібно знищити людиноненависницький режим в рашці, а краще знищити саму рашку. Бо якщо ядерний шантаж вдасться один раз, то після цього масштабна ядерна війна буде неминучою.
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04.10.2022 12:40 Відповісти
Кім Чем Іну обідно шо його перестали вважати головним психом у світі!
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04.10.2022 12:42 Відповісти
Привлечение $700 млн инвестиций от компании российского бизнесмена для покупки Twitter

В июне 2022 года стало известно о том, что инвестиционная компания Vy Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделила Илону Маску около $700 млн на покупку социальной сети Twitter.
.https://www.tadviser.ru/index.php
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04.10.2022 12:43 Відповісти
Не варто перебільшувати роль ***** в пуску цієї ракети. "пупсік" лялька на рукавичці цюнь-сю-піня
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04.10.2022 12:55 Відповісти
Закончим с Россией - займёмся Сев. Кореей.
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04.10.2022 12:57 Відповісти
Все идет к тому, что решение по КНДР будет принято. Если бы путин не напал на Украину, никто бы не стал выковыривать этот прыщ, с отбитыми наглухо идиотами. Прежде всего, это не нужно самим южным корейцам, - проще кинуть через забор несколько мешков риса животным, чем заниматься их социализацией... Но путин и тут всех переиграл, - в свете российско-украинской войны будут уничтоженна не только страта-террорист рашка, но и ее "союзники".
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04.10.2022 13:03 Відповісти
В усьому винен обісцяний сердобольний захід, який всім все пробачає і попускає. От і **** його варвари як молодого зі всіх сторін, а він не знає яку діру прикривати!
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04.10.2022 13:07 Відповісти
Просто американці не хочуть, щоб на Південну Корею потрапила радіація.
А то б давно провели хіросімізацію.
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04.10.2022 13:16 Відповісти
Ні ви помиляєтесь.Від тактичної ЯЗ невелика зона ураження радіонуклідами.Питання в прецинденті.Захід в міру своєї толерастості(пардон за вислів) не хоче бути ініціатором....
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04.10.2022 13:36 Відповісти
Бо побачила, що цивілізанти сцуть перед ******. А Ким Чен як його там чим гірше? Тепер і воно бикує. І це тільки початок. Всі інші гопніки світу теж почнуть своє бикування, бо ***** Захід по зубам так і не дав.
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04.10.2022 13:58 Відповісти
жаль, що не на росію полетіла
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04.10.2022 14:00 Відповісти
Пупс заодно признал результаты "референдумов" , так что следующий в списке на ликвидацию. Думаю если таким же путем будет идти Япония и Южная Корея под эгидой США могут устроить пупсу блицкриг и демонстрацию превосходства технологий.
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04.10.2022 14:11 Відповісти
 
 