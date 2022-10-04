Північна Корея вперше за 5 років запустила ракету над Японією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Японії спрацювало екстрене оповіщення про повітряну тривогу, а громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Неідентифіковану балістичну ракету Північна Корея випустила біля свого східного узбережжя. Ракета пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.
Влада Японії заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.
Представники Міноборони Японії зазначили, що, приблизно, за 20 хвилин польоту ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети.
Прем'єр Японії Фуміо Кісіда назвав запуск ракети "обурливим актом".
Випробування змусило японську залізницю призупинити роботу поїздів у північних регіонах країни. В уряді кажуть, що повідомлень про жертви або пошкодження від ракети не надходило.
Цивільних осіб в Японії закликали не наближатися до будь-чого підозрілого, що буде знайдено, і негайно звернутися до поліції або пожежної служби.
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Щоб показилися мавпи комуняцькі!
Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни. Про це він написав у Twitter, пропонуючи свій варіант "мирного плану", який є фактично капітуляцією.
"План" Маска складається з чотирьох пунктів:
→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.
"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.
Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".
Заметте, ***** недавно посещал СевКор и просил артиллерию и боеприпасы. В обмен на что? Думаю все понятно. Так что и Иран скоро испытает свою новенькую ракету. Когда уже в етом мире поймут что гопников, маняков и беспридельщиков нужно мочить в зародыше при первых признаках а не скармливать им девственниц и детей в надежде что они вырастут и станут добропорядочными гражданами. Вспомните о чем говорят все до одного пойманные маньяки и массовые убийцы. Их возбуждает то что им никто ничего не может сделать.
В июне 2022 года стало известно о том, что инвестиционная компания Vy Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделила Илону Маску около $700 млн на покупку социальной сети Twitter.
.https://www.tadviser.ru/index.php
А то б давно провели хіросімізацію.