Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ
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Північна Корея підтримала псевдореферендуми та спробу анексії тимчасово окупованих територій України Росією.
Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ КНДР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У КНДР назвали псевдореферендуми на окупованих територіях "законними" та заявили, що вони "відповідають статуту ООН".
Північнокорейське МЗС наголосило, що "з повагою ставиться до волевиявлення мешканців" і підтримує Москву у спробі анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей.
Також у Пхеньяні звинуватили США у "втручанні у внутрішні справи незалежних країн та утиску їхніх законних прав, зловживаючи Радою безпеки ООН".
"Ніколи не повернуться ті дні, коли США зможуть використовувати РБ ООН як свій щит і засоби агресії для збереження своєї переваги. У жодному разі не можна прощати свавільні та довільні дії, а також упереджені та подвійні стандарти", - сказано в повідомленні.
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Розум тут якраз ні до чого.
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Ми маємо на міжнародній арені нікому та нічого просто так не пробачати. Хоче Північна Корея право на подальше існування нехай лиже нам ноги та платить контрибуцію за те що посміла хрюкнути в нашу сторону. Не робить цього ну тоді буде страчена і пофіг скільки її рабів в процесі буде утилізовано.
Чи ви хочете жити із таким сусідом як Північна Корея на одній планеті? Я не дуже.
А ще я бачу що сша давно втратило свій запал над держави погрузнувши в гедонізмі. Як наслідок нею вони займатись не будуть. Бо їм пофіг. А отже після перемоги над рф ми повинні зайняти пусту нішу і наводити порядок в нашому регіоні, та помагати партнерам із наведенням порядку в їх регіонах.
Хоча насправді кацапи - це чума.
Чтобы это было жёстким примером и для остальных, которые ещё "не прошли точку невозврата".
Не должно быть так, чтобы пара-тройка маньяков размахивала ядерными ракетами (или хотела размахивать), геноцидила, грабила и не давала всему остальному миру жить спокойно.