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Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чен,путін,кім,ин

Північна Корея підтримала псевдореферендуми та спробу анексії тимчасово окупованих територій України Росією.

Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ КНДР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У КНДР назвали псевдореферендуми на окупованих територіях "законними" та заявили, що вони "відповідають статуту ООН".

Північнокорейське МЗС наголосило, що "з повагою ставиться до волевиявлення мешканців" і підтримує Москву у спробі анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей.

Також у Пхеньяні звинуватили США у "втручанні у внутрішні справи незалежних країн та утиску їхніх законних прав, зловживаючи Радою безпеки ООН".

Також читайте: Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброї чи боєприпаси до Росії

"Ніколи не повернуться ті дні, коли США зможуть використовувати РБ ООН як свій щит і засоби агресії для збереження своєї переваги. У жодному разі не можна прощати свавільні та довільні дії, а також упереджені та подвійні стандарти", - сказано в повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Брати по розуму.
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04.10.2022 08:52
+13
Перекличка длбйбв...
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04.10.2022 08:55
+11
Тут еще у них "сестра" есть

Юристи дружини Медведчука прийшли повернути маєток у Пущі-Водиці.

Наступним етапом буде повернення Медвечука в сесійну залу, через суди майна і через міжнародні суди моральної компенсації так на кільканадцять ярдів з бюджету України...

Ще й на виборах президента позмагається?
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04.10.2022 09:03
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Брати по розуму.
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04.10.2022 08:52 Відповісти
Ні.
Розум тут якраз ні до чого.
"Скажи мені, хто твій друг, і я скажу чим ти смердиш"
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04.10.2022 09:02 Відповісти
Тут еще у них "сестра" есть

Юристи дружини Медведчука прийшли повернути маєток у Пущі-Водиці.

Наступним етапом буде повернення Медвечука в сесійну залу, через суди майна і через міжнародні суди моральної компенсації так на кільканадцять ярдів з бюджету України...

Ще й на виборах президента позмагається?
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04.10.2022 09:03 Відповісти
з ерьмаком
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04.10.2022 09:18 Відповісти
ума там нет. одни инстинкты
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04.10.2022 09:20 Відповісти
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04.10.2022 09:22 Відповісти
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04.10.2022 09:24 Відповісти
😁 Каліка без ліваї ноги підтримав каліку без правох ноги на дорозі до вершини гори.
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04.10.2022 08:53 Відповісти
та ні, тут каліцтво не ніг, а півкуль головного мозку.
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04.10.2022 09:49 Відповісти
У їхньому випадку одне наклалося на інше.
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04.10.2022 10:41 Відповісти
Кім Чен Ін та Кон Чєн Ий-сладкая парочка...
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04.10.2022 08:53 Відповісти
Перекличка длбйбв...
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04.10.2022 08:55 Відповісти
Риторика майже як Ілона Маска
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04.10.2022 08:56 Відповісти
У КНДР признали, а хто признає КНДР? Скажи мені хто твій друг?...
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04.10.2022 08:57 Відповісти
китай
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04.10.2022 08:59 Відповісти
Два дебила - это сила . ( В мечтах дебила)
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04.10.2022 09:00 Відповісти
Там все населення таке.

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04.10.2022 09:12 Відповісти
Вот это да. Легитимизация 100 уровня.😆
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04.10.2022 09:01 Відповісти
остаткіно та поп.тв "злівний бачок" сенсацію дочекалися
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04.10.2022 09:01 Відповісти
Этих идиотов можно и не цитировать

За вагон сена скажут что угодно
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04.10.2022 09:03 Відповісти
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04.10.2022 09:04 Відповісти
як неочікувано...
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04.10.2022 09:05 Відповісти
Треба буде її показово ліквідувати. Ну, а потім забрати все собі включно із її ядерною зброєю.

Ми маємо на міжнародній арені нікому та нічого просто так не пробачати. Хоче Північна Корея право на подальше існування нехай лиже нам ноги та платить контрибуцію за те що посміла хрюкнути в нашу сторону. Не робить цього ну тоді буде страчена і пофіг скільки її рабів в процесі буде утилізовано.
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04.10.2022 09:08 Відповісти
Та ніби ні. Просто здатен вчитись і аналізувати дії решти.

Чи ви хочете жити із таким сусідом як Північна Корея на одній планеті? Я не дуже.

А ще я бачу що сша давно втратило свій запал над держави погрузнувши в гедонізмі. Як наслідок нею вони займатись не будуть. Бо їм пофіг. А отже після перемоги над рф ми повинні зайняти пусту нішу і наводити порядок в нашому регіоні, та помагати партнерам із наведенням порядку в їх регіонах.
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04.10.2022 15:46 Відповісти
З Криму почала прогресувати гангрена на параші.
Хоча насправді кацапи - це чума.
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04.10.2022 09:08 Відповісти
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04.10.2022 09:22 Відповісти
Северная корея любит волеизьявления народа? Провести в интернет массовое голосование по введению войск в северную корею для освобождения народа от диктатуры )))
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04.10.2022 09:27 Відповісти
Во вторник, 4 октября 2022 года, в Токио по телевизору показывают J-Alert или Национальную систему раннего предупреждения жителям Японии. Южная Корея заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону своих восточных вод. Слова гласили: «Ракета прошла. Ракета прошла».
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04.10.2022 09:36 Відповісти
Этот пухлый человек-ракета утверждает что "аннексия украинских территории произошло в соответствии с уставом ООН " Тоесть этот откормленный толстяк никогда не читал устав оон где запрещается захватить другую страну. Да принципе толстяку абсолютно не нужны международные законы,уставы и стандарты. Поэтому он они друзья с отморозком -путлером
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04.10.2022 10:13 Відповісти
Интересно, за сколько поддержали? СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.10.2022 11:00 Відповісти
Украина уже разорвала отношения с этими **********!
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04.10.2022 11:06 Відповісти
Северная Корея и Северная Быдляндия - братья до гроба!
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04.10.2022 11:31 Відповісти
Если уже пошла такая свадьба - по сути Третья Мировая (её пролог сейчас имеем), то цивилизованный мир должен раз и навсегда силовым путём разобраться с этой осью Зла - россия, Сирия, Северная Корея, Иран, Беларусь, Мьянма, Эритрея, ряд непризнанных территорий (типа Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, остатков Карабаха . . .) и так далее.

Чтобы это было жёстким примером и для остальных, которые ещё "не прошли точку невозврата".
Не должно быть так, чтобы пара-тройка маньяков размахивала ядерными ракетами (или хотела размахивать), геноцидила, грабила и не давала всему остальному миру жить спокойно.
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04.10.2022 12:32 Відповісти
він просто не знає, що таке волевиявлення народу...
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04.10.2022 14:28 Відповісти
КНДР- сателлит КНР, и средство давления на США.
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04.10.2022 16:29 Відповісти
 
 