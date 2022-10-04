Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ

Северная Корея поддержала псевдореферендумы и попытку аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированных территориях "законными" и заявили, что они "соответствуют уставу ООН".

Северокорейский МИД подчеркнул, что "с уважением относится к волеизъявлению жителей" и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.

Также в Пхеньяне обвинили США в "вмешательстве во внутренние дела независимых стран и притеснении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН".

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"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средств агрессии для сохранения своего преимущества. Ни в коем случае нельзя прощать произвольные и произвольные действия, а также предвзятые и двойные стандарты", - говорится в сообщении.