Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ
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Северная Корея поддержала псевдореферендумы и попытку аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированных территориях "законными" и заявили, что они "соответствуют уставу ООН".
Северокорейский МИД подчеркнул, что "с уважением относится к волеизъявлению жителей" и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.
Также в Пхеньяне обвинили США в "вмешательстве во внутренние дела независимых стран и притеснении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН".
"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средств агрессии для сохранения своего преимущества. Ни в коем случае нельзя прощать произвольные и произвольные действия, а также предвзятые и двойные стандарты", - говорится в сообщении.
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Ми маємо на міжнародній арені нікому та нічого просто так не пробачати. Хоче Північна Корея право на подальше існування нехай лиже нам ноги та платить контрибуцію за те що посміла хрюкнути в нашу сторону. Не робить цього ну тоді буде страчена і пофіг скільки її рабів в процесі буде утилізовано.
Чи ви хочете жити із таким сусідом як Північна Корея на одній планеті? Я не дуже.
А ще я бачу що сша давно втратило свій запал над держави погрузнувши в гедонізмі. Як наслідок нею вони займатись не будуть. Бо їм пофіг. А отже після перемоги над рф ми повинні зайняти пусту нішу і наводити порядок в нашому регіоні, та помагати партнерам із наведенням порядку в їх регіонах.
Хоча насправді кацапи - це чума.
Чтобы это было жёстким примером и для остальных, которые ещё "не прошли точку невозврата".
Не должно быть так, чтобы пара-тройка маньяков размахивала ядерными ракетами (или хотела размахивать), геноцидила, грабила и не давала всему остальному миру жить спокойно.