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Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чен,путін,кім,ин

Северная Корея поддержала псевдореферендумы и попытку аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированных территориях "законными" и заявили, что они "соответствуют уставу ООН".

Северокорейский МИД подчеркнул, что "с уважением относится к волеизъявлению жителей" и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.

Также в Пхеньяне обвинили США в "вмешательстве во внутренние дела независимых стран и притеснении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН".

Читайте: Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию

"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средств агрессии для сохранения своего преимущества. Ни в коем случае нельзя прощать произвольные и произвольные действия, а также предвзятые и двойные стандарты", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+23
Брати по розуму.
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04.10.2022 08:52
+13
Перекличка длбйбв...
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04.10.2022 08:55
+11
Тут еще у них "сестра" есть

Юристи дружини Медведчука прийшли повернути маєток у Пущі-Водиці.

Наступним етапом буде повернення Медвечука в сесійну залу, через суди майна і через міжнародні суди моральної компенсації так на кільканадцять ярдів з бюджету України...

Ще й на виборах президента позмагається?
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04.10.2022 09:03
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Брати по розуму.
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04.10.2022 08:52 Ответить
Ні.
Розум тут якраз ні до чого.
"Скажи мені, хто твій друг, і я скажу чим ти смердиш"
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04.10.2022 09:02 Ответить
Тут еще у них "сестра" есть

Юристи дружини Медведчука прийшли повернути маєток у Пущі-Водиці.

Наступним етапом буде повернення Медвечука в сесійну залу, через суди майна і через міжнародні суди моральної компенсації так на кільканадцять ярдів з бюджету України...

Ще й на виборах президента позмагається?
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04.10.2022 09:03 Ответить
з ерьмаком
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04.10.2022 09:18 Ответить
ума там нет. одни инстинкты
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04.10.2022 09:20 Ответить
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04.10.2022 09:22 Ответить
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04.10.2022 09:24 Ответить
😁 Каліка без ліваї ноги підтримав каліку без правох ноги на дорозі до вершини гори.
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04.10.2022 08:53 Ответить
та ні, тут каліцтво не ніг, а півкуль головного мозку.
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04.10.2022 09:49 Ответить
У їхньому випадку одне наклалося на інше.
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04.10.2022 10:41 Ответить
Кім Чен Ін та Кон Чєн Ий-сладкая парочка...
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04.10.2022 08:53 Ответить
Перекличка длбйбв...
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04.10.2022 08:55 Ответить
Риторика майже як Ілона Маска
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04.10.2022 08:56 Ответить
У КНДР признали, а хто признає КНДР? Скажи мені хто твій друг?...
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04.10.2022 08:57 Ответить
китай
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04.10.2022 08:59 Ответить
Два дебила - это сила . ( В мечтах дебила)
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04.10.2022 09:00 Ответить
Там все населення таке.

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04.10.2022 09:12 Ответить
Вот это да. Легитимизация 100 уровня.😆
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04.10.2022 09:01 Ответить
остаткіно та поп.тв "злівний бачок" сенсацію дочекалися
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04.10.2022 09:01 Ответить
Этих идиотов можно и не цитировать

За вагон сена скажут что угодно
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04.10.2022 09:03 Ответить
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04.10.2022 09:04 Ответить
як неочікувано...
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04.10.2022 09:05 Ответить
Треба буде її показово ліквідувати. Ну, а потім забрати все собі включно із її ядерною зброєю.

Ми маємо на міжнародній арені нікому та нічого просто так не пробачати. Хоче Північна Корея право на подальше існування нехай лиже нам ноги та платить контрибуцію за те що посміла хрюкнути в нашу сторону. Не робить цього ну тоді буде страчена і пофіг скільки її рабів в процесі буде утилізовано.
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04.10.2022 09:08 Ответить
Та ніби ні. Просто здатен вчитись і аналізувати дії решти.

Чи ви хочете жити із таким сусідом як Північна Корея на одній планеті? Я не дуже.

А ще я бачу що сша давно втратило свій запал над держави погрузнувши в гедонізмі. Як наслідок нею вони займатись не будуть. Бо їм пофіг. А отже після перемоги над рф ми повинні зайняти пусту нішу і наводити порядок в нашому регіоні, та помагати партнерам із наведенням порядку в їх регіонах.
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04.10.2022 15:46 Ответить
З Криму почала прогресувати гангрена на параші.
Хоча насправді кацапи - це чума.
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04.10.2022 09:08 Ответить
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04.10.2022 09:22 Ответить
Северная корея любит волеизьявления народа? Провести в интернет массовое голосование по введению войск в северную корею для освобождения народа от диктатуры )))
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04.10.2022 09:27 Ответить
Во вторник, 4 октября 2022 года, в Токио по телевизору показывают J-Alert или Национальную систему раннего предупреждения жителям Японии. Южная Корея заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону своих восточных вод. Слова гласили: «Ракета прошла. Ракета прошла».
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04.10.2022 09:36 Ответить
Этот пухлый человек-ракета утверждает что "аннексия украинских территории произошло в соответствии с уставом ООН " Тоесть этот откормленный толстяк никогда не читал устав оон где запрещается захватить другую страну. Да принципе толстяку абсолютно не нужны международные законы,уставы и стандарты. Поэтому он они друзья с отморозком -путлером
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04.10.2022 10:13 Ответить
Интересно, за сколько поддержали? СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.10.2022 11:00 Ответить
Украина уже разорвала отношения с этими **********!
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04.10.2022 11:06 Ответить
Северная Корея и Северная Быдляндия - братья до гроба!
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04.10.2022 11:31 Ответить
Если уже пошла такая свадьба - по сути Третья Мировая (её пролог сейчас имеем), то цивилизованный мир должен раз и навсегда силовым путём разобраться с этой осью Зла - россия, Сирия, Северная Корея, Иран, Беларусь, Мьянма, Эритрея, ряд непризнанных территорий (типа Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, остатков Карабаха . . .) и так далее.

Чтобы это было жёстким примером и для остальных, которые ещё "не прошли точку невозврата".
Не должно быть так, чтобы пара-тройка маньяков размахивала ядерными ракетами (или хотела размахивать), геноцидила, грабила и не давала всему остальному миру жить спокойно.
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04.10.2022 12:32 Ответить
він просто не знає, що таке волевиявлення народу...
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04.10.2022 14:28 Ответить
КНДР- сателлит КНР, и средство давления на США.
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04.10.2022 16:29 Ответить
 
 