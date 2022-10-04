Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ
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Члены Совета Федерации РФ ратифицировали документы с незаконным решением об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Все четыре документа сенаторы одобрили единодушно.
Также Совет Федерации отдельно принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ четырех новых субъектов".
Накануне, 3 октября, документы о незаконном решении об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины единогласно ратифицировала Государственная Дума РФ. Решение также было единогласным.
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Там три четверті раші путіни.
А може,і більше.
Прощай, немытая россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, в госдуме 3,14дарасы,
И ты, им преданный народ....
Но теперь интересно где граница кацапии? ЗСУ теперь до владивостока должно идти?
що ж це робиться?
так це ж зневага до кацапні
Слава ЗСУ!!!!
називайте речі правильно