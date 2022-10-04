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Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рада,федерації

Члены Совета Федерации РФ ратифицировали документы с незаконным решением об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Все четыре документа сенаторы одобрили единодушно.

Также Совет Федерации отдельно принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ четырех новых субъектов".

Накануне, 3 октября, документы о незаконном решении об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины единогласно ратифицировала Государственная Дума РФ. Решение также было единогласным.

Также читайте: Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины
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Топ комментарии
+17
Н А С Р А Т И.
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04.10.2022 13:04
+13
Я правильно розумію, що тепер не обов язково зупинятися на Луганській і Донецькій обл. - якщо це вже росія, то немає перепон йти на ростов, курськ, бєлгород?
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04.10.2022 13:07
+8
Вилізе вам ота "одностайна анексія" через всі ваші дірки!
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04.10.2022 13:06
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Н А С Р А Т И.
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04.10.2022 13:04 Ответить
Кто бы сомневался, стадо баранов-преступников
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04.10.2022 13:05 Ответить
Вилізе вам ота "одностайна анексія" через всі ваші дірки!
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04.10.2022 13:06 Ответить
Я правильно розумію, що тепер не обов язково зупинятися на Луганській і Донецькій обл. - якщо це вже росія, то немає перепон йти на ростов, курськ, бєлгород?
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04.10.2022 13:07 Ответить
Альфу Центавра вже б зразу приєднали, чаво там мєлочіться...
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04.10.2022 13:08 Ответить
Ну раз совфедэреф решил, то всё! отдаём им территории и сматываемся оттуда...
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04.10.2022 13:08 Ответить
И как это спасет расию?
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04.10.2022 13:08 Ответить
Думаю следующий шаг, будет аннексия Галактики и присоединение иных миров.
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04.10.2022 13:09 Ответить
Дурень думкой багатіє
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04.10.2022 13:09 Ответить
О,а ми чекаємо коли путін здохне.
Там три четверті раші путіни.
А може,і більше.
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04.10.2022 13:09 Ответить
И что?
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04.10.2022 13:10 Ответить
А, ну тепер все... вже ніц не зробиш! Сумно...
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04.10.2022 13:10 Ответить
Та ну да, пора у них прощения просить за их аннексии...
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04.10.2022 13:15 Ответить
Можете скрутить в трубочку и засунуть ***** в ж*****
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04.10.2022 13:17 Ответить
Фарм, мы истинные росичи,руськие,на запроданцы.отказались от слова Русь теперь буряты е...может россиян нарожаете.жуть,из за тупости...
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04.10.2022 13:17 Ответить

Прощай, немытая россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, в госдуме 3,14дарасы,
И ты, им преданный народ....
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04.10.2022 13:21 Ответить
Как жЫть???
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04.10.2022 13:22 Ответить
Очередной раз ******* кацапский нарид - прогавкали о включении в состав, значит командировочные дебилам платить не надо, а это основная часть их зарплат.
Но теперь интересно где граница кацапии? ЗСУ теперь до владивостока должно идти?
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04.10.2022 13:29 Ответить
раша не признає свої ж кордони з Україною. Отже більше кодонів немає, а є лише лінія бойового зіткнення. І якщо обстрілюють із бувшої території раші, то маємо право відповідати контр батарейною боротьбою чи знищувати склади і угрупування на їхній бувшій території. Було б чим.
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04.10.2022 13:32 Ответить
караул!! ЗСУ вже половину правобережжя Херсона откусила
що ж це робиться?
так це ж зневага до кацапні
Слава ЗСУ!!!!
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04.10.2022 14:02 Ответить
это какая- то русофобия откровенная !
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04.10.2022 14:15 Ответить
отара овець мекає в такт головному барану...
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04.10.2022 14:09 Ответить
одностайно - однією зграєю
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04.10.2022 14:10 Ответить
в рашке также как в гнилом совке все институты власти декоративные,всё под пахана строится
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04.10.2022 14:22 Ответить
"одностайно схвалила приєднання НЕзахоплених територій"

називайте речі правильно
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04.10.2022 15:41 Ответить
Кацапи,зверніть ці рішення в трубочку та засуньте їх собі в сраку.
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04.10.2022 15:54 Ответить
то всіх під@рів додавати в санкційний список
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04.10.2022 20:07 Ответить
 
 