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Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

держдума

Госдума РФ "ратифицировала" договоры о "вхождении "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Соответствующие проекты законов о "ратификации" были внесены в Госдуму Путиным.

Парламентарии единогласно приняли решение об оккупации украинских территорий.

Читайте также: Путин подал на рассмотрение Госдумы законопроекты о "принятии в состав РФ" четырех частично оккупированных областей Украины
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Топ комментарии
+27
в виде ответной меры, я предлагаю верховной раде, поддержать вступление белгородской, брянской, ростовской областей в состав Украины.
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03.10.2022 14:43
+24
я вобще не вижу проблемы, предъявить карту Украины 1918ого года, для обоснования анексии.

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03.10.2022 14:50
+22
І що?
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03.10.2022 14:43
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І що?
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03.10.2022 14:43 Ответить
Чай з Лиманом? 🤔

чи з цукром ! 😂
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03.10.2022 14:45 Ответить
Лиман з Ізюмом, по дорозі в Балаклію зайти
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03.10.2022 14:48 Ответить
А нішо.
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03.10.2022 14:53 Ответить
******* ЗНАТНО ОТСОСАЛА ПЕНИС СМОРЧКОВЫЙ ***** НУ НУ сосите и дальше и молча сглатывайте конченные ***********...
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03.10.2022 14:56 Ответить
І сідають вчити навіть не кримінальний кодекс, а правила внутрішнього розпорядку пенітенціарних закладах різних країн і злодійські закони пр перебування в "мєстах нє столь отдальонних".
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03.10.2022 15:00 Ответить
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03.10.2022 15:51 Ответить
🤣🤣🤣
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03.10.2022 16:41 Ответить
pliaaaa, išo neskoljko sot svolačej pridetsia Evrope za svoj sčet soderžatj v tiurme posle Haagi...
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03.10.2022 21:49 Ответить
в виде ответной меры, я предлагаю верховной раде, поддержать вступление белгородской, брянской, ростовской областей в состав Украины.
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03.10.2022 14:43 Ответить
знатный тролинг будет, 80 левела )))))
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03.10.2022 14:44 Ответить
Никакого тролинга не будет, западные партнеры лишь покрутят пальцем у виска.
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03.10.2022 14:47 Ответить
пусть лучше выразят очень глубокую озабоченность, особено шольц и орбан
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03.10.2022 14:48 Ответить
Тут расклад такой,что сумасшедший дед ***** ядерной бомбой по Украине.
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03.10.2022 15:25 Ответить
А щас типа не ***** ? Риска нет ? С точки зрения ***** - что лугандония что курск - рашка. Так какая разница что отвоевывать ? Хоть белгород, хоть донецк.
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03.10.2022 15:29 Ответить
Нам не нужен душевный подьём в кацапии под лозунгом освободительной войны... Сейчас даже самые упоротые ура-патриоты у них понимают, что их отправляют умирать за интересы Пуйла. Другое дело идея защиты пусть и недостраны зато своей, она вполне позволит им воодушевить своё стадо лемингов. Да и зачем нам сдались те территории? Там же кисель в головах.
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03.10.2022 16:01 Ответить
В белгороде не ждут и его можно выменять на Херсон.
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03.10.2022 16:02 Ответить
Ну какой выменять на Херсон? ) Захватывать враждебную территорию? Накануне зимы? Кто его там будет менять на Херсон, он для Пуйла не сопоставим по ценности )) не говоря уже о том, что мы должны быть выше москалей - мы ж не варвары )) мы не можем захватывать территории другого государства... Вот провести демилитаризацию, с взятием под бессрочный контроль прилегающей к границе территорий, исключительно для обеспечения безопасности своей страны, с разрешения НАТО это можно... )
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03.10.2022 16:09 Ответить
Надо просто как в Ичкерии сделать - что бы кацапы сцались только от одного слова - Украина они понимают только жестокость и грубую силу, никакая дипломатия не работает кроме как зарезать как баранов ))
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03.10.2022 16:29 Ответить
я вобще не вижу проблемы, предъявить карту Украины 1918ого года, для обоснования анексии.

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03.10.2022 14:50 Ответить
В "законних граніцах", звісно 😂
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03.10.2022 14:46 Ответить
ну от волги до енисея, естественно )))
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03.10.2022 14:47 Ответить
nu-sss... možemo nasčet riuzzge zemelj šče z VKL pokonsultirovatsia... čtob naverniaka
Smolensk ČEJ ???
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03.10.2022 21:53 Ответить
Ну до того как он был в ВКЛ - приеадлежал к Киевской Руси ))) ну мы брат разберемся уже потом. Я непротив если вы его себе заберете, с куском беларуси впридачу ))
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03.10.2022 22:31 Ответить
Ta ladno. Ubedili. Smolensk VAŠ.
No zapadnaja Gudija (nikogda ni belaja, ni krasnaja Rusj) - iskonno litovskie zemli. Vostočnaja/jugovostočnaja - nu konečno že VAŠA.
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03.10.2022 22:49 Ответить
Дурні думкою багатіють
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03.10.2022 14:45 Ответить
Да нам как то насрать.
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03.10.2022 14:46 Ответить
и растоптать...
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03.10.2022 16:22 Ответить
Кацапів дипломатично послали на ***.
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03.10.2022 14:47 Ответить
Все равно никто ничего не признает на международном уровне
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03.10.2022 14:51 Ответить
Нам начхати на рiшення iдiотiв в кацапськоi психлiкарнi.
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03.10.2022 14:53 Ответить
Прияняли щось, навіть не визначене кордонами на мапі. Схоже вони йо@нуті на всю голову.
Пропоную ВРУ - гулять так гулять! - відродити Київську Русь у кордонах ~1015 року.
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03.10.2022 14:53 Ответить
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03.10.2022 14:54 Ответить
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03.10.2022 14:55 Ответить
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03.10.2022 14:57 Ответить
Там вже дегенерат валуєв та інші "депутати" вчинили злочинів на декілька довічних.

Хоча краще смертна кара...повісити валуєва буде ще тим видовищем, особливо поряд із соловйовим (у якого зріст 150 см).
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03.10.2022 14:58 Ответить
я предлагаю вешать валуева по частям. целиком - не каждая веревка такую тушу выдержит
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03.10.2022 15:01 Ответить
русня404...
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03.10.2022 14:58 Ответить
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03.10.2022 14:58 Ответить
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03.10.2022 15:02 Ответить
а хто ж би сумнівався?
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03.10.2022 15:00 Ответить
Плохо, когда соседи дебилы неугомонные. Для них самих плохо. Если сами не снесут своего плешивого фюрера, то в перспективе прекрасное удобрение в украинской земле
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03.10.2022 15:02 Ответить
остаточно сформувалась нова нація - у#обокус рашистус!
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03.10.2022 15:02 Ответить
А для України це зовсім нічого не означає теж саме що і Крим який був у 2014 році анексований.
І варто пам'ятати що все вирішує зброя а не фальшиві документи путіна які ніхто не визнав .
Лиман за російськими пропагандистами повинен бути в Росії - і що ? а стало ся не так як гадалося тож нехай малюють що хотять а орків будуть продовжувати вибивати незважаючи на рішення кремля.
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03.10.2022 15:05 Ответить
Наверняка были долгие и трудные дебаты))
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03.10.2022 15:05 Ответить
Дурень думкой багатіє ))
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03.10.2022 15:14 Ответить
З таким же успіхом могли б приєнати до себе Антарктиду та Місяць . Для палати №6 немає нічого неможливого.
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03.10.2022 15:16 Ответить
Могилизация чмобиков повинна бути обвальною..Меньш втрат.Культівувати паніку вміло.
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03.10.2022 15:19 Ответить
....примус, признание америки, москва швея...
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03.10.2022 15:21 Ответить
"Та нехай собі як знають, божеволіють конають ,нам своє робить" якби не бісились рашиські чорти яким все територй мало ,ЗСУ визволять всі окуповані наші землі від цієї чуми.
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03.10.2022 15:22 Ответить
Ну ось. А потім скаржаться що довкола них "недружні" держави!
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03.10.2022 15:23 Ответить
Завтра ********* выиграет чемпионат мира по футболу...или уже выиграл.
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03.10.2022 15:24 Ответить
Высадят космонавтов на солнце ! Только высаживать будут ночью, пока оно не светится ! ))))
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03.10.2022 15:26 Ответить
Що, знов? ))
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03.10.2022 15:24 Ответить
Я, наївний романтик, таки думав, що в РФ залишились хоч якісь адекватні люди, що хоча б у когось залишився інстинкт самозбереження. Помилявся. Пліснява, що росте доки є поживні речовини.
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03.10.2022 15:27 Ответить
Почему в стране дураков держдума, держдура должна быть.
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03.10.2022 15:35 Ответить
аффтар вообще знает разницу между оккупацией и аннексиеей? - в заголовке *аннексия* , а в конце статьи *оккупация*
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03.10.2022 15:52 Ответить
Медуза, Агентство. Новости

За присоединение новых регионов к России проголосовало больше депутатов, чем присутствовало в зале
 На заседании Госдумы по ратификации договоров о присоединении четырех украинских регионов к России за присоединение проголосовали больше депутатов, чем зарегистирировались перед голосованием.
Детали. За вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ депутаты Госдумы проголосовало разное число депутатов. За вхождение ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР - 412, Запорожской и Херсонской областей - 409 и 411 человек соответственно.
▪️При этом, судя по результатам предварительной регистрации присутствующих на заседании, в зале находились 408 депутатов. А 42 парламентария отсутствовали.
▪️ Во всех случаях голосование было единогласным. Ни один депутат не проголосовал против и не воздержался.
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03.10.2022 16:03 Ответить
Так попробувала б вона не підтримати кацапсьан ні чим не відрізняється від совка де теж були депутати які декілька разів на рік зїжджались на мАААЦкву і тіпа голосували за ті чи інші закони які наштамрували комуняки. Короче, робили видимість демократії, якою навіть і не пахло. Так і кацапня до сих пір таке робить...
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03.10.2022 16:08 Ответить
Единогласно!

А еще у нас некоторые говорят, что есть там какие-то хорошие депутаты!

Бондаренка некоторые любят!
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03.10.2022 18:31 Ответить
 
 