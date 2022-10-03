Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины
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Госдума РФ "ратифицировала" договоры о "вхождении "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Соответствующие проекты законов о "ратификации" были внесены в Госдуму Путиным.
Парламентарии единогласно приняли решение об оккупации украинских территорий.
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чи з цукром ! 😂
Smolensk ČEJ ???
No zapadnaja Gudija (nikogda ni belaja, ni krasnaja Rusj) - iskonno litovskie zemli. Vostočnaja/jugovostočnaja - nu konečno že VAŠA.
Пропоную ВРУ - гулять так гулять! - відродити Київську Русь у кордонах ~1015 року.
Хоча краще смертна кара...повісити валуєва буде ще тим видовищем, особливо поряд із соловйовим (у якого зріст 150 см).
І варто пам'ятати що все вирішує зброя а не фальшиві документи путіна які ніхто не визнав .
Лиман за російськими пропагандистами повинен бути в Росії - і що ? а стало ся не так як гадалося тож нехай малюють що хотять а орків будуть продовжувати вибивати незважаючи на рішення кремля.
За присоединение новых регионов к России проголосовало больше депутатов, чем присутствовало в зале
На заседании Госдумы по ратификации договоров о присоединении четырех украинских регионов к России за присоединение проголосовали больше депутатов, чем зарегистирировались перед голосованием.
Детали. За вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ депутаты Госдумы проголосовало разное число депутатов. За вхождение ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР - 412, Запорожской и Херсонской областей - 409 и 411 человек соответственно.
▪️При этом, судя по результатам предварительной регистрации присутствующих на заседании, в зале находились 408 депутатов. А 42 парламентария отсутствовали.
▪️ Во всех случаях голосование было единогласным. Ни один депутат не проголосовал против и не воздержался.
А еще у нас некоторые говорят, что есть там какие-то хорошие депутаты!
Бондаренка некоторые любят!