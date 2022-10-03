Держдума РФ підтримала анексію окупованих територій України
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Держдума РФ "ратифікувала" договори про "входження "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Відповідні проєкти законів про "ратифікацію" було внесено до Держдуми Путіним.
Парламентарі одноголосно ухвалили рішення про загарбання українських територій.
Топ коментарі
+27 Oleg Mamont
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+24 Oleg Mamont
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+22 Trevo Trow
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чи з цукром ! 😂
Smolensk ČEJ ???
No zapadnaja Gudija (nikogda ni belaja, ni krasnaja Rusj) - iskonno litovskie zemli. Vostočnaja/jugovostočnaja - nu konečno že VAŠA.
Пропоную ВРУ - гулять так гулять! - відродити Київську Русь у кордонах ~1015 року.
Хоча краще смертна кара...повісити валуєва буде ще тим видовищем, особливо поряд із соловйовим (у якого зріст 150 см).
І варто пам'ятати що все вирішує зброя а не фальшиві документи путіна які ніхто не визнав .
Лиман за російськими пропагандистами повинен бути в Росії - і що ? а стало ся не так як гадалося тож нехай малюють що хотять а орків будуть продовжувати вибивати незважаючи на рішення кремля.
За присоединение новых регионов к России проголосовало больше депутатов, чем присутствовало в зале
На заседании Госдумы по ратификации договоров о присоединении четырех украинских регионов к России за присоединение проголосовали больше депутатов, чем зарегистирировались перед голосованием.
Детали. За вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ депутаты Госдумы проголосовало разное число депутатов. За вхождение ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР - 412, Запорожской и Херсонской областей - 409 и 411 человек соответственно.
▪️При этом, судя по результатам предварительной регистрации присутствующих на заседании, в зале находились 408 депутатов. А 42 парламентария отсутствовали.
▪️ Во всех случаях голосование было единогласным. Ни один депутат не проголосовал против и не воздержался.
А еще у нас некоторые говорят, что есть там какие-то хорошие депутаты!
Бондаренка некоторые любят!