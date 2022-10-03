Держдума РФ підтримала анексію окупованих територій України

Держдума РФ "ратифікувала" договори про "входження "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Відповідні проєкти законів про "ратифікацію" було внесено до Держдуми Путіним.

Парламентарі одноголосно ухвалили рішення про загарбання українських територій.

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