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Держдума РФ підтримала анексію окупованих територій України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

держдума

Держдума РФ "ратифікувала" договори про "входження "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Відповідні проєкти законів про "ратифікацію" було внесено до Держдуми Путіним.

Парламентарі одноголосно ухвалили рішення про загарбання українських територій.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
в виде ответной меры, я предлагаю верховной раде, поддержать вступление белгородской, брянской, ростовской областей в состав Украины.
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03.10.2022 14:43
+24
я вобще не вижу проблемы, предъявить карту Украины 1918ого года, для обоснования анексии.

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03.10.2022 14:50
+22
І що?
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03.10.2022 14:43
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І що?
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03.10.2022 14:43 Відповісти
Чай з Лиманом? 🤔

чи з цукром ! 😂
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03.10.2022 14:45 Відповісти
Лиман з Ізюмом, по дорозі в Балаклію зайти
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03.10.2022 14:48 Відповісти
А нішо.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
******* ЗНАТНО ОТСОСАЛА ПЕНИС СМОРЧКОВЫЙ ***** НУ НУ сосите и дальше и молча сглатывайте конченные ***********...
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03.10.2022 14:56 Відповісти
І сідають вчити навіть не кримінальний кодекс, а правила внутрішнього розпорядку пенітенціарних закладах різних країн і злодійські закони пр перебування в "мєстах нє столь отдальонних".
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03.10.2022 15:00 Відповісти
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03.10.2022 15:51 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.10.2022 16:41 Відповісти
pliaaaa, išo neskoljko sot svolačej pridetsia Evrope za svoj sčet soderžatj v tiurme posle Haagi...
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03.10.2022 21:49 Відповісти
в виде ответной меры, я предлагаю верховной раде, поддержать вступление белгородской, брянской, ростовской областей в состав Украины.
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03.10.2022 14:43 Відповісти
знатный тролинг будет, 80 левела )))))
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03.10.2022 14:44 Відповісти
Никакого тролинга не будет, западные партнеры лишь покрутят пальцем у виска.
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03.10.2022 14:47 Відповісти
пусть лучше выразят очень глубокую озабоченность, особено шольц и орбан
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03.10.2022 14:48 Відповісти
Тут расклад такой,что сумасшедший дед ***** ядерной бомбой по Украине.
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03.10.2022 15:25 Відповісти
А щас типа не ***** ? Риска нет ? С точки зрения ***** - что лугандония что курск - рашка. Так какая разница что отвоевывать ? Хоть белгород, хоть донецк.
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03.10.2022 15:29 Відповісти
Нам не нужен душевный подьём в кацапии под лозунгом освободительной войны... Сейчас даже самые упоротые ура-патриоты у них понимают, что их отправляют умирать за интересы Пуйла. Другое дело идея защиты пусть и недостраны зато своей, она вполне позволит им воодушевить своё стадо лемингов. Да и зачем нам сдались те территории? Там же кисель в головах.
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03.10.2022 16:01 Відповісти
В белгороде не ждут и его можно выменять на Херсон.
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03.10.2022 16:02 Відповісти
Ну какой выменять на Херсон? ) Захватывать враждебную территорию? Накануне зимы? Кто его там будет менять на Херсон, он для Пуйла не сопоставим по ценности )) не говоря уже о том, что мы должны быть выше москалей - мы ж не варвары )) мы не можем захватывать территории другого государства... Вот провести демилитаризацию, с взятием под бессрочный контроль прилегающей к границе территорий, исключительно для обеспечения безопасности своей страны, с разрешения НАТО это можно... )
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03.10.2022 16:09 Відповісти
Надо просто как в Ичкерии сделать - что бы кацапы сцались только от одного слова - Украина они понимают только жестокость и грубую силу, никакая дипломатия не работает кроме как зарезать как баранов ))
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03.10.2022 16:29 Відповісти
я вобще не вижу проблемы, предъявить карту Украины 1918ого года, для обоснования анексии.

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03.10.2022 14:50 Відповісти
В "законних граніцах", звісно 😂
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03.10.2022 14:46 Відповісти
ну от волги до енисея, естественно )))
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03.10.2022 14:47 Відповісти
nu-sss... možemo nasčet riuzzge zemelj šče z VKL pokonsultirovatsia... čtob naverniaka
Smolensk ČEJ ???
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03.10.2022 21:53 Відповісти
Ну до того как он был в ВКЛ - приеадлежал к Киевской Руси ))) ну мы брат разберемся уже потом. Я непротив если вы его себе заберете, с куском беларуси впридачу ))
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03.10.2022 22:31 Відповісти
Ta ladno. Ubedili. Smolensk VAŠ.
No zapadnaja Gudija (nikogda ni belaja, ni krasnaja Rusj) - iskonno litovskie zemli. Vostočnaja/jugovostočnaja - nu konečno že VAŠA.
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03.10.2022 22:49 Відповісти
Дурні думкою багатіють
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03.10.2022 14:45 Відповісти
Да нам как то насрать.
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03.10.2022 14:46 Відповісти
и растоптать...
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03.10.2022 16:22 Відповісти
Кацапів дипломатично послали на ***.
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03.10.2022 14:47 Відповісти
Все равно никто ничего не признает на международном уровне
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03.10.2022 14:51 Відповісти
Нам начхати на рiшення iдiотiв в кацапськоi психлiкарнi.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
Прияняли щось, навіть не визначене кордонами на мапі. Схоже вони йо@нуті на всю голову.
Пропоную ВРУ - гулять так гулять! - відродити Київську Русь у кордонах ~1015 року.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
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03.10.2022 14:54 Відповісти
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03.10.2022 14:55 Відповісти
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03.10.2022 14:57 Відповісти
Там вже дегенерат валуєв та інші "депутати" вчинили злочинів на декілька довічних.

Хоча краще смертна кара...повісити валуєва буде ще тим видовищем, особливо поряд із соловйовим (у якого зріст 150 см).
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03.10.2022 14:58 Відповісти
я предлагаю вешать валуева по частям. целиком - не каждая веревка такую тушу выдержит
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03.10.2022 15:01 Відповісти
русня404...
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03.10.2022 14:58 Відповісти
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03.10.2022 14:58 Відповісти
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03.10.2022 15:02 Відповісти
а хто ж би сумнівався?
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03.10.2022 15:00 Відповісти
Плохо, когда соседи дебилы неугомонные. Для них самих плохо. Если сами не снесут своего плешивого фюрера, то в перспективе прекрасное удобрение в украинской земле
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03.10.2022 15:02 Відповісти
остаточно сформувалась нова нація - у#обокус рашистус!
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03.10.2022 15:02 Відповісти
А для України це зовсім нічого не означає теж саме що і Крим який був у 2014 році анексований.
І варто пам'ятати що все вирішує зброя а не фальшиві документи путіна які ніхто не визнав .
Лиман за російськими пропагандистами повинен бути в Росії - і що ? а стало ся не так як гадалося тож нехай малюють що хотять а орків будуть продовжувати вибивати незважаючи на рішення кремля.
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03.10.2022 15:05 Відповісти
Наверняка были долгие и трудные дебаты))
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03.10.2022 15:05 Відповісти
Дурень думкой багатіє ))
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03.10.2022 15:14 Відповісти
З таким же успіхом могли б приєнати до себе Антарктиду та Місяць . Для палати №6 немає нічого неможливого.
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03.10.2022 15:16 Відповісти
Могилизация чмобиков повинна бути обвальною..Меньш втрат.Культівувати паніку вміло.
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03.10.2022 15:19 Відповісти
....примус, признание америки, москва швея...
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03.10.2022 15:21 Відповісти
"Та нехай собі як знають, божеволіють конають ,нам своє робить" якби не бісились рашиські чорти яким все територй мало ,ЗСУ визволять всі окуповані наші землі від цієї чуми.
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03.10.2022 15:22 Відповісти
Ну ось. А потім скаржаться що довкола них "недружні" держави!
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03.10.2022 15:23 Відповісти
Завтра ********* выиграет чемпионат мира по футболу...или уже выиграл.
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03.10.2022 15:24 Відповісти
Высадят космонавтов на солнце ! Только высаживать будут ночью, пока оно не светится ! ))))
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03.10.2022 15:26 Відповісти
Що, знов? ))
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03.10.2022 15:24 Відповісти
Я, наївний романтик, таки думав, що в РФ залишились хоч якісь адекватні люди, що хоча б у когось залишився інстинкт самозбереження. Помилявся. Пліснява, що росте доки є поживні речовини.
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03.10.2022 15:27 Відповісти
Почему в стране дураков держдума, держдура должна быть.
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03.10.2022 15:35 Відповісти
аффтар вообще знает разницу между оккупацией и аннексиеей? - в заголовке *аннексия* , а в конце статьи *оккупация*
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03.10.2022 15:52 Відповісти
Медуза, Агентство. Новости

За присоединение новых регионов к России проголосовало больше депутатов, чем присутствовало в зале
 На заседании Госдумы по ратификации договоров о присоединении четырех украинских регионов к России за присоединение проголосовали больше депутатов, чем зарегистирировались перед голосованием.
Детали. За вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ депутаты Госдумы проголосовало разное число депутатов. За вхождение ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР - 412, Запорожской и Херсонской областей - 409 и 411 человек соответственно.
▪️При этом, судя по результатам предварительной регистрации присутствующих на заседании, в зале находились 408 депутатов. А 42 парламентария отсутствовали.
▪️ Во всех случаях голосование было единогласным. Ни один депутат не проголосовал против и не воздержался.
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03.10.2022 16:03 Відповісти
Так попробувала б вона не підтримати кацапсьан ні чим не відрізняється від совка де теж були депутати які декілька разів на рік зїжджались на мАААЦкву і тіпа голосували за ті чи інші закони які наштамрували комуняки. Короче, робили видимість демократії, якою навіть і не пахло. Так і кацапня до сих пір таке робить...
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03.10.2022 16:08 Відповісти
Единогласно!

А еще у нас некоторые говорят, что есть там какие-то хорошие депутаты!

Бондаренка некоторые любят!
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03.10.2022 18:31 Відповісти
 
 