РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14792 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 653 8
армия РФ (15376) война (46847) плен (2354) разведка (4003)

Солдаты РФ массово сдаются в плен. Через несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тыс. обращений, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,полон,армія,полонені

Только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" уже поступило более 2 тыс. обращений от российских военных.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал, как спасает жизнь проект "Хочу жить" и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений.

Также Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.

Читайте: Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, - ГУР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* засоби телекомунікації просто фантастика для ведення психологічної війни

Потрібні лише світлі голови щоб їх реалізувати
показать весь комментарий
04.10.2022 13:13 Ответить
Ну поглядим на реальность сдачи в плен. Если рашисты не будут заград-отряды массово использовать, то это чмобики много не навоюют.
показать весь комментарий
04.10.2022 13:14 Ответить
З однієї сторони це правильно. Та після обміну вони так гарно брешуть що їх так в полоні морять голодом ,що вони товстішають та набирають вагу
показать весь комментарий
04.10.2022 13:28 Ответить
Чим більше їх подохне,тим краще для майбутніх поколінь...
показать весь комментарий
04.10.2022 13:30 Ответить
Россияне - это стадные животные. Они сильно на других смотрят.

Кремлеботы пишут в интернете, что путин хороший, и россияне за ними повторяют, что путин хороший.

Так же и нам нужно действовать. Нужно говорить им, что они массово бегут со страны, массово косят от мобилизации, на фронте убегают или сдаются в плен! И они будут это делать!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:33 Ответить
А пишуть, що на ті телефони неможливо додзвонитись, автоматом йде відбій дзвінка.
Тут явно щось не те.
Мабудь рашисти так само заспамлюють телефонні лінії для бажаючий здатись в полон, як це зробили з лініями Скайпу, коли голоси співрозмовників з-за кордону України заглушують шуми.
показать весь комментарий
04.10.2022 13:45 Ответить
 
 