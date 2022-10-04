Солдаты РФ массово сдаются в плен. Через несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тыс. обращений, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" уже поступило более 2 тыс. обращений от российских военных.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал, как спасает жизнь проект "Хочу жить" и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений.
Также Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.
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Потрібні лише світлі голови щоб їх реалізувати
Кремлеботы пишут в интернете, что путин хороший, и россияне за ними повторяют, что путин хороший.
Так же и нам нужно действовать. Нужно говорить им, что они массово бегут со страны, массово косят от мобилизации, на фронте убегают или сдаются в плен! И они будут это делать!
Тут явно щось не те.
Мабудь рашисти так само заспамлюють телефонні лінії для бажаючий здатись в полон, як це зробили з лініями Скайпу, коли голоси співрозмовників з-за кордону України заглушують шуми.