Солдаты РФ массово сдаются в плен. Через несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тыс. обращений, - ГУР

Только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" уже поступило более 2 тыс. обращений от российских военных.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал, как спасает жизнь проект "Хочу жить" и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений.

Также Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.

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