Солдати РФ масово здаються у полон. За кілька тижнів на "гарячі лінії" надійшло понад 2 тис. звернень, - ГУР
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лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту "Хочу жить" вже надійшло понад 2 тис. звернень від російських військових.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "FREEДОМ" розповів як рятує життя проект "Хочу жить" та роз'яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень.
Також Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.
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Потрібні лише світлі голови щоб їх реалізувати
Кремлеботы пишут в интернете, что путин хороший, и россияне за ними повторяют, что путин хороший.
Так же и нам нужно действовать. Нужно говорить им, что они массово бегут со страны, массово косят от мобилизации, на фронте убегают или сдаются в плен! И они будут это делать!
Тут явно щось не те.
Мабудь рашисти так само заспамлюють телефонні лінії для бажаючий здатись в полон, як це зробили з лініями Скайпу, коли голоси співрозмовників з-за кордону України заглушують шуми.