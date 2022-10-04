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Солдати РФ масово здаються у полон. За кілька тижнів на "гарячі лінії" надійшло понад 2 тис. звернень, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,полон,армія,полонені

лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту "Хочу жить" вже надійшло понад 2 тис. звернень від російських військових.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "FREEДОМ" розповів як рятує життя проект "Хочу жить" та роз'яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень.

Також Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

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Автор: Ірина Дашківська
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******* засоби телекомунікації просто фантастика для ведення психологічної війни

Потрібні лише світлі голови щоб їх реалізувати
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04.10.2022 13:13 Відповісти
Ну поглядим на реальность сдачи в плен. Если рашисты не будут заград-отряды массово использовать, то это чмобики много не навоюют.
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04.10.2022 13:14 Відповісти
З однієї сторони це правильно. Та після обміну вони так гарно брешуть що їх так в полоні морять голодом ,що вони товстішають та набирають вагу
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04.10.2022 13:28 Відповісти
Чим більше їх подохне,тим краще для майбутніх поколінь...
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04.10.2022 13:30 Відповісти
Россияне - это стадные животные. Они сильно на других смотрят.

Кремлеботы пишут в интернете, что путин хороший, и россияне за ними повторяют, что путин хороший.

Так же и нам нужно действовать. Нужно говорить им, что они массово бегут со страны, массово косят от мобилизации, на фронте убегают или сдаются в плен! И они будут это делать!
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04.10.2022 13:33 Відповісти
А пишуть, що на ті телефони неможливо додзвонитись, автоматом йде відбій дзвінка.
Тут явно щось не те.
Мабудь рашисти так само заспамлюють телефонні лінії для бажаючий здатись в полон, як це зробили з лініями Скайпу, коли голоси співрозмовників з-за кордону України заглушують шуми.
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04.10.2022 13:45 Відповісти
 
 