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Мобилизованных направят в зону "спецоперации" вместе с задействованными там подразделениями, удалось мобилизовать уже более 200 тыс. человек, - Шойгу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шойгу

Мобилизованные россияне будут направляться в районы проведения "специальной военной операции" после боевого согласования вместе с уже задействованными там подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В районы боевых действий военнослужащие должны следовать после подготовки и боевого согласования", - отметил глава Минобороны страны-оккупанта.

По словам Шойгу, применение указанных подразделений будут планироваться только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в боевых действиях.

Также он заявил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках "частичной мобилизации".

Читайте: Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин
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Топ комментарии
+43
Не могу понять,зачем кацапам чужие земли,скоро на вашей жить будет некому.Одни в бегах,другие в мешках.
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04.10.2022 13:50
+28
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04.10.2022 13:59
+24
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04.10.2022 13:45
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04.10.2022 13:45 Ответить
Не могу понять,зачем кацапам чужие земли,скоро на вашей жить будет некому.Одни в бегах,другие в мешках.
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04.10.2022 13:50 Ответить
расчищают землю для азиатов- китайцев, индусов, японцев.
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04.10.2022 14:02 Ответить
Им не земля нужна, а война и кровь. Не умеют они жить и другим не дают.
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04.10.2022 14:47 Ответить
Так они и сами не могут понять зачем им чужая земля.
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04.10.2022 15:18 Ответить
...для ЗСУ роботи непочатий край. Але нічого, впораються
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04.10.2022 13:50 Ответить
Несомненно, работы много. Но не настолько, как полгода назад. Процесс идет.
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04.10.2022 14:11 Ответить
Писдьош аленевода как говорят в армии делите на 16.
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04.10.2022 13:50 Ответить
Не осіб,а тушок. Здохнеш разом з ними, олєнєвод.
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04.10.2022 13:54 Ответить
🤣Повинні? Ой не смішіть мої капці! Єдине, що повинні ваші раби - померти для того, щоб кремлівськи щури продовжили утримуватись при владі. А де і як - то вже справа ЗСУ...
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04.10.2022 13:54 Ответить
Армія рогоносців наближається. Вже хто-хто ,а орколєді постараються ,щоб оснастити своїх милих великими, бойовими рогами. Бо з іншою зброєю можливі трабли.
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04.10.2022 13:55 Ответить
шойгу *******...
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04.10.2022 13:57 Ответить
С момента объявления моГилизации уничтожено 5700 орков. На одного уничтоженного 2-3 раненых, 0,1 пленных, один правдами-неправдами уехавший. Итого ещё не начав моГилизацию они потеряли не менее 10% от всех наловленных. Да и качество бомжей/алкоголиков оставляет желать лучшего!
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04.10.2022 13:57 Ответить
.....утилизация росийского мужского населения - пенсионная реформа по росийски........
.......потом баб своих после 40-ка попрут могилизировать?......
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04.10.2022 13:58 Ответить
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04.10.2022 13:59 Ответить
росія єдина країна у світі-аналогів немає-яка МОЖЕ ІСНУВАТИ,тільки коли!!!**** ВЕДЕ ВІЙНУ З КИМОСЬ і це парадокс і це НЕМОЖЛИВО ПОЯСНИТИ,як тільки-ОСОБЛИВИМ БОЖИМ ПЛАНОМ щодо цих відщеплених від ЦЕРКВИ і по суті цівилізаційно ДИКИХ росіян!!
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04.10.2022 14:01 Ответить
Вам,це кому?
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04.10.2022 14:13 Ответить
Стасік, зараз на конях і з ******* не воюють.
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04.10.2022 14:16 Ответить
Добре, що Ви це помітили! Сподіваюсь міністр оборони прочитає вас на цензорі
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04.10.2022 14:16 Ответить
Ви на якому зараз напрямку?🤣🤣🤣
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04.10.2022 15:10 Ответить
Командування ЗСУ своїми діями показало, що вони адекватні люди і професіонали. І давати ім поради в коментарях на цензорі якось недоречно.
А гумор під час скрутних обставин дозволяє зберегти розум і не з'їхати з глузду.
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05.10.2022 08:16 Ответить
не сцы свинорыл - вам писда...!
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04.10.2022 14:40 Ответить
200 тысяч - это вместе с тувинскими оленями?
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04.10.2022 14:04 Ответить
Баранами, но суть та же ))
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04.10.2022 17:11 Ответить
Їхня мобілізація провалюється.
Попри те, що - остання інфа, - понад 350тис орків дезертирували, на всіх могілізованих не вистачає форми; і, тим більше, калашів. Продано все.
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04.10.2022 14:04 Ответить
По мойму их специально посылают,что бы в плен сдавались и за Счёт Украины харчевались
https://photos.app.goo.gl/yaoNnWsidAkyeYFf8
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04.10.2022 14:10 Ответить
Оленевод угробил орду козлов и решил на помощь привести орду баранов.
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04.10.2022 14:13 Ответить
Общество Зелёных глубоко возмущено запланированным выловом 5x200 тыс = 1 миллиона килограмм рыбы!
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04.10.2022 14:14 Ответить
1000 тонн рыби сразу? Зелённые начнёт протестовать.
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04.10.2022 15:15 Ответить
Та это всё такое, это даже не донецко-луганские сепары в железных касках, покорные терпилы... эти похуже будут, эти еще думают, что у них есть какие-то права, а стало быть будут отказываться выполнять приказы, бежать чуть-что, сдаваться и так далее.
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04.10.2022 14:17 Ответить
Бажаю, щоб всі вони забули свої наміри, попутали дороги.
Щоб наші воїни влучали в них без промаху, навіть, з закритими очима.
А наших воїнів не брала жодна куля, жоден уламок, чи ще якийсь твердий предмет.
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04.10.2022 14:18 Ответить
За кожного чмобілізованого кацапській родині Лада, ой ні, 5 кг риби. Але це тільки першим чмобілізованим. Всім іншим - пачка сірників і роздрукований портрет куйла
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04.10.2022 14:20 Ответить
"Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
С нами Мать Росомаха,атес наш Песец и духи огненной воды"
Шойга
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04.10.2022 14:23 Ответить
Свіжина прибула ..
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04.10.2022 14:23 Ответить
Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров - наперечет. Шли в бой необученные новобранцы…

- Атаковать! - звонит Хозяин из Кремля.

- Атаковать! - телефонирует генерал из теплого кабинета.

- Атаковать! - приказывает полковник из прочной землянки.

И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом - а они все идут и идут, и нет им конца.


Н. Н.НИКУЛИН книга "ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ"
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04.10.2022 14:31 Ответить
Шось не дуже віриться, повісток 200 тищ вручили - може, надто замалий термін, бо за тиждень ті набухані фашисти навіть тампонів не назбирають... Хоча коли той кацап правду казав
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04.10.2022 14:53 Ответить
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04.10.2022 14:59 Ответить
бедные наши ЗСУ! как перемолоть теперь и эту орду....
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04.10.2022 19:40 Ответить
 
 