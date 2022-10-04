Мобилизованных направят в зону "спецоперации" вместе с задействованными там подразделениями, удалось мобилизовать уже более 200 тыс. человек, - Шойгу
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Мобилизованные россияне будут направляться в районы проведения "специальной военной операции" после боевого согласования вместе с уже задействованными там подразделениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В районы боевых действий военнослужащие должны следовать после подготовки и боевого согласования", - отметил глава Минобороны страны-оккупанта.
По словам Шойгу, применение указанных подразделений будут планироваться только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в боевых действиях.
Также он заявил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках "частичной мобилизации".
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.......потом баб своих после 40-ка попрут могилизировать?......
А гумор під час скрутних обставин дозволяє зберегти розум і не з'їхати з глузду.
Попри те, що - остання інфа, - понад 350тис орків дезертирували, на всіх могілізованих не вистачає форми; і, тим більше, калашів. Продано все.
https://photos.app.goo.gl/yaoNnWsidAkyeYFf8
Щоб наші воїни влучали в них без промаху, навіть, з закритими очима.
А наших воїнів не брала жодна куля, жоден уламок, чи ще якийсь твердий предмет.
Лада, ой ні, 5 кг риби. Але це тільки першим чмобілізованим. Всім іншим - пачка сірників і роздрукований портрет куйла
С нами Мать Росомаха,атес наш Песец и духи огненной воды"
Шойга
- Атаковать! - звонит Хозяин из Кремля.
- Атаковать! - телефонирует генерал из теплого кабинета.
- Атаковать! - приказывает полковник из прочной землянки.
И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом - а они все идут и идут, и нет им конца.
Н. Н.НИКУЛИН книга "ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ"