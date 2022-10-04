ВСУ освободили Староселье и Давыдов Брод на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)

Украинские защитники освободили Староселье в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов", - сказал один из воинов.

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Также появилась информация, что в селе Давыдов Брод на Херсонщине также поднят украинский флаг.