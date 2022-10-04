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ВСУ освободили Староселье и Давыдов Брод на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники освободили Староселье в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов", - сказал один из воинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители освобожденной Новопетровки в Херсонской области встречают украинских защитников. ВИДЕО

Также появилась информация, что в селе Давыдов Брод на Херсонщине также поднят украинский флаг.
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Топ комментарии
+59
Тарас Чорновіл:
Виття на болотах з назвами населених пунктів Херсонщини продовжують надихати. І коли раптом поєднати напрямки наступу, кожен з яких окремо видається не особливо значимим і навіть трохи нелогічним, то виникає дуже цікава картина, і запитання: "А чи не чекає нас повідомлення про ще один котел?"

Хоча, як пишуть рашистські коментатори й "воєнкори", армія (їхня) там розсипається. А це зазвичай закінчується хаотичним відступом. Проте, за відсутності нормального зв'язку, особливо на низовому рівні, якась частина військ може й не встигнути відійти. У будь-якому випадку, ситуація схиляється до вигідної для ЗСУ. Незалежно, чи вдасться замкнути значну частину ворогів у оточенні, чи вони панічно рвонуть до Каховки, кидаючи свою техніку.

Тож чекаємо офіційних новин і не забуваємо, яка страшна ціна сплачена за ці перемоги.
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04.10.2022 14:36
+51
рябаты, бросайте это дурное дело под названием телеграм. во-первых не открыть видео, во-вторых, дуров - редиска, которую любит фсб. я тоже люблю редиску, но все-же с огорода, а не с лубянки.
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04.10.2022 14:33
+44
Таке враження, що цензору телеграм замовив рекламу - не відтворюється відео з телеграму на цензорі - навіщо його виставляти ????
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04.10.2022 14:32
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Таке враження, що цензору телеграм замовив рекламу - не відтворюється відео з телеграму на цензорі - навіщо його виставляти ????
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04.10.2022 14:32 Ответить
Тому, що відео було "залите" на телеграм-канал. Хочете - іжте, не хочете - плюйтесь.
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04.10.2022 15:52 Ответить
Тьху...
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04.10.2022 18:15 Ответить
Два рази тьху !
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05.10.2022 08:25 Ответить
рябаты, бросайте это дурное дело под названием телеграм. во-первых не открыть видео, во-вторых, дуров - редиска, которую любит фсб. я тоже люблю редиску, но все-же с огорода, а не с лубянки.
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04.10.2022 14:33 Ответить
ФСБ залазить в усі акаунти.
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04.10.2022 14:40 Ответить
а это значит - на все телефоны со всеми последствиями.
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04.10.2022 14:48 Ответить
Вайбер теж фсбешний проект
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04.10.2022 15:20 Ответить
Нет у вайбере уже япошк
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04.10.2022 23:17 Ответить
Тарас Чорновіл:
Виття на болотах з назвами населених пунктів Херсонщини продовжують надихати. І коли раптом поєднати напрямки наступу, кожен з яких окремо видається не особливо значимим і навіть трохи нелогічним, то виникає дуже цікава картина, і запитання: "А чи не чекає нас повідомлення про ще один котел?"

Хоча, як пишуть рашистські коментатори й "воєнкори", армія (їхня) там розсипається. А це зазвичай закінчується хаотичним відступом. Проте, за відсутності нормального зв'язку, особливо на низовому рівні, якась частина військ може й не встигнути відійти. У будь-якому випадку, ситуація схиляється до вигідної для ЗСУ. Незалежно, чи вдасться замкнути значну частину ворогів у оточенні, чи вони панічно рвонуть до Каховки, кидаючи свою техніку.

Тож чекаємо офіційних новин і не забуваємо, яка страшна ціна сплачена за ці перемоги.
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04.10.2022 14:36 Ответить
касапи в своїх пабліках "скаржаться":
"В сводке МО (конашенкова) ничего про потерянные территории нет"
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04.10.2022 16:39 Ответить
Потрібна інформація, хто бачив колони
з Давидового Брода, Малої та Великої Олександрівки

Потрібні очі 👀, де орки сховалися

Розійшліть по усім місцевим чатам.

@nadzor_kherson_bot
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04.10.2022 18:38 Ответить
Не забудемо!
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04.10.2022 18:43 Ответить
Давидів Брод теж звільнено 04.10.
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04.10.2022 14:39 Ответить
Був як кiстка в горлi там..досить укрiплений опорник..
Слава ЗСУ! Снiгiрiвка дуже чекаЭ ..
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04.10.2022 15:33 Ответить
и обе Александровки. Кацовоены, которые не успеют ******** из Новой Каменки и Борозенского своим пешком или на намародёренных великах, рискут попасть в окружение.
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04.10.2022 16:20 Ответить
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04.10.2022 17:44 Ответить
не могу исключить, что сейчас подразделения ЗСУ уже продвинулись по Т2207 до Чаривного, затягивая горловину мешка у Берислава. Надеюсь в Борозенском и Миловом кацапы оставят нам исправных танчиков еще на одну роту.
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04.10.2022 22:05 Ответить
Смерть кацапам!
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04.10.2022 14:39 Ответить
Увага!
скорий поїзд ЗСУ по маршруту Нововоронцовка-Берислав
прибув на станцію Дудчани
слідуюча остановка Мілове
остановки Саблуківка і Качкарівка проїде без зупинки
щасливої дороги ЗСУ!!!
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04.10.2022 14:41 Ответить
навіть не останівка?
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04.10.2022 15:16 Ответить
Чергова зупинка .
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04.10.2022 15:32 Ответить
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04.10.2022 15:39 Ответить
Набрав доброй хiд..Шо робити з транзитними "пассажирами" , якi не встигли на свiй попереднiй ранковой потяг на Крим? Квитки повертатимемо?
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04.10.2022 15:39 Ответить
Та які квитки,врозхід та і всі квитки...))))
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04.10.2022 16:03 Ответить
👍👍👍🙏🙏🙏💙💛❤️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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04.10.2022 17:36 Ответить
Дозволю собі зробити зауваження шановному провідникові нашого потягу: станція МИлове!
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04.10.2022 18:46 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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04.10.2022 14:41 Ответить
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04.10.2022 14:46 Ответить
ох і розлютили кацапи ЗСУ
тепер треба тікати куди очі бачать
бо буде триндець
Сава ЗСУ!!
СЛАВА уКРАЇНІ!!
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04.10.2022 14:47 Ответить
Долго мы мучили Давыдов Брод. Наконец-то. Слава Україні!!!!!
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04.10.2022 14:47 Ответить
Таки то Давидов брод...
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04.10.2022 15:15 Ответить
Дякую ЗСУ за мій Брід!
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04.10.2022 18:49 Ответить
Херсонщина поступово але звільняється тож можна сподіватися що до кінця року Херсон буде звільнено
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04.10.2022 14:49 Ответить
Короче, Россия потеряет Херсон в этом месяце.
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04.10.2022 14:49 Ответить
Через 12 дней 8 часов и 23 минуты
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04.10.2022 15:45 Ответить
Було б ще цікавіше, як би моє рідне місто було звільнено до дня народження х-ла.
..Мрію...
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04.10.2022 16:46 Ответить
@Mila Workul

>Було б ще цікавіше, як би моє рідне місто було звільнено до дня народження х-ла.
>..Мрію...

І ви теж? Тепер нас двоє!
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04.10.2022 19:25 Ответить
русскоязычная челюсть..... никогда не думал, что это может быть так трудно..... ))
https://twitter.com/i/status/1577218123014414336
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04.10.2022 14:52 Ответить
з Давидіва Броду пряма дорога на Берислав.
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04.10.2022 14:54 Ответить
Нами раніше було звільнено Брускинське, просто Давидів Брод залишався за спиною і тому не наступали на Берислав.
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04.10.2022 14:59 Ответить
Тобто зажате з трьох сторін угрупування орків в районі Мала Олександрівка - Новодмитрівка буде найближчим часом виходити по єдиній дорозі на Милове через Борозенське. І в принципі без особливих проблем, бо дорога тільки під артилерійським вогнем.
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04.10.2022 14:57 Ответить
На кацапських болотах чути завивання, що російська армія посипалась в тих краях. І зараз проходить організоване перегрупування на більш вигідні позиції в сторону Херсона. Ждемо повідомлень із Генштабу.
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04.10.2022 16:15 Ответить
Слава Нації - піzдa російській федерації!
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04.10.2022 14:57 Ответить
"кацапской *********"
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05.10.2022 06:41 Ответить
такі темпи що до вечора в Херсон зайдем))) Браво ЗСУ!!!
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04.10.2022 14:58 Ответить
5 ч Могилизованные россияне устраивают «засады» на гражданские машины в Саратовской области. Так их «обучают» перед отправкой на фронт, утверждает канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на слова местного жителя, попавшего в такую «засаду»
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04.10.2022 15:01 Ответить
Просто гроші на водяру скінчилися.
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04.10.2022 15:22 Ответить
Артиллеристы 53-й механизированной бригады Украины вели огонь из буксируемой полевой пушки М-46 (М1954) калибра 130 мм по позициям противника на Угледарском направлении Восточного фронта. 15 таких дальнобойных орудий были переданы Украине Хорватией в августе этого года. Дальность стрельбы: до 37 км
https://twitter.com/i/status/1577130332037427200
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04.10.2022 15:02 Ответить
Думаю, до завтра-післязавтра, і до Берислава.
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04.10.2022 15:04 Ответить
З дня на день можна чекати наступу на Запорізькому напрямку.
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04.10.2022 15:13 Ответить
Як на мій розум, то треба закінчити звільнення правобережжя Херсонської, скоротити довжину фронту - зробити лінію оборони по Дніпру, а потім вже у Запорізький наступ розпочинати.
Бо таку довгу лінію фронту, як зараз, важко буде утримувати.
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04.10.2022 16:03 Ответить
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04.10.2022 15:17 Ответить
у дыркина от зрады уже пердак должен репнуть))))
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04.10.2022 15:22 Ответить
Ось тому й "обстановка полностью не ясная"...
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04.10.2022 15:45 Ответить
Ага, то були "укри", "нацики", а як "заобладали превосходством" - відразу стали "противником".

Смерть москальським фашистам!
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04.10.2022 19:29 Ответить
Слава Украине! Слава ВСУ! Давите рашистскую мразь.
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04.10.2022 15:36 Ответить
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04.10.2022 15:38 Ответить
_На_ росії
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04.10.2022 15:40 Ответить


на паРашi ))
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10.11.2022 16:08 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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04.10.2022 15:41 Ответить
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04.10.2022 15:54 Ответить
- Мама, я ранен, слышишь, ответь!

- Не раскисай, соберись!

- Мам, ми убийцы, тут мирные ведь,

- Нету там мирных, - нацисты!

- Мама, услышь меня, мама, алло!

- Ты что умом там поехал,

Деда позоришь і память его,

Чтобы с победой приехал!

Кинула слухавку, чутно гудки

- Мама… - застигли зіниці,

Крик журавлиний сягав висоти

Йшли ЗСУ до границі…

*****************

- Мамо, матусю, як справи твої?

- В нас усе добре, серде́нько,

Що там у тебе? Ти в шапці, поїв?

Будь обережний, рідненький!

- В мене все добре, я в шапці, поїв,

Часто у штабі лишаюсь,

Тут не стріляють, немає боїв,

Так папірцями займаюсь…

Всіх вас люблю. Уже бігти пора,

Христю поцьомай і сина… -

Вимкнув зв'язок… Оніміла рука

Ноги в багні по коліна…

Два дні в окопі, і ворог гатить,

Скоро чекають підмогу…

Йдуть побратими, затишшя на мить:

- Хлопці ви тут, слава Богу…

Чорне і біле, два різні світи,

Хтось із колиски без роду,

Інший - любов'ю лишає сліди,

Слава такому народу!

© Автор Галина Британ

25.09.2022

(Поезія «Два різні світи»

російсько - Українська війна 2022)

Написана на основі короткометражного фільму "Ма", світлини також з цього фільму!

http://galynabrytan.lviv.ua/
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04.10.2022 15:55 Ответить
Давидов Брод был серьёзным укрепрайоном, охраняющим восточную часть херсонской группировки от оперативного окружения. Его штурмовали неделю и если кацапы сейчас не уберутся добровольно из восточого фланга, их ждёт нечто подобное лиманскому котлу.
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04.10.2022 15:59 Ответить
Там держали оборону супер элитные псковские десантники, два дня назад сказали, никуда не уйдем. Почему-то передумали.
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04.10.2022 19:08 Ответить
За Бучу їм треба п-ди дати.
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04.10.2022 19:43 Ответить
были ли замечены снаряды КНДР при захватах?
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04.10.2022 21:04 Ответить
.

Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !



.
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10.11.2022 16:07 Ответить
 
 