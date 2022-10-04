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ЗСУ визволили Старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)
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Українські захисники визволили Старосілля на Херсонщині. Крім, того, у селі Давидів Брід також піднято український прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельстке, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.
Також з'явилась інформація, що у селі Давидів Брід на Херсонщині також піднято український прапор.
Топ коментарі
+59 Ан Мур
показати весь коментар04.10.2022 14:36
+51 jklpqrs
показати весь коментар04.10.2022 14:33
+44 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар04.10.2022 14:32
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Будь ласка, зачекайте...
Виття на болотах з назвами населених пунктів Херсонщини продовжують надихати. І коли раптом поєднати напрямки наступу, кожен з яких окремо видається не особливо значимим і навіть трохи нелогічним, то виникає дуже цікава картина, і запитання: "А чи не чекає нас повідомлення про ще один котел?"
Хоча, як пишуть рашистські коментатори й "воєнкори", армія (їхня) там розсипається. А це зазвичай закінчується хаотичним відступом. Проте, за відсутності нормального зв'язку, особливо на низовому рівні, якась частина військ може й не встигнути відійти. У будь-якому випадку, ситуація схиляється до вигідної для ЗСУ. Незалежно, чи вдасться замкнути значну частину ворогів у оточенні, чи вони панічно рвонуть до Каховки, кидаючи свою техніку.
Тож чекаємо офіційних новин і не забуваємо, яка страшна ціна сплачена за ці перемоги.
"В сводке МО (конашенкова) ничего про потерянные территории нет"
з Давидового Брода, Малої та Великої Олександрівки
Потрібні очі 👀, де орки сховалися
Розійшліть по усім місцевим чатам.
@nadzor_kherson_bot
Слава ЗСУ! Снiгiрiвка дуже чекаЭ ..
скорий поїзд ЗСУ по маршруту Нововоронцовка-Берислав
прибув на станцію Дудчани
слідуюча остановка Мілове
остановки Саблуківка і Качкарівка проїде без зупинки
щасливої дороги ЗСУ!!!
тепер треба тікати куди очі бачать
бо буде триндець
Сава ЗСУ!!
СЛАВА уКРАЇНІ!!
..Мрію...
>Було б ще цікавіше, як би моє рідне місто було звільнено до дня народження х-ла.
>..Мрію...
І ви теж? Тепер нас двоє!
https://twitter.com/i/status/1577218123014414336
https://twitter.com/i/status/1577130332037427200
Бо таку довгу лінію фронту, як зараз, важко буде утримувати.
Смерть москальським фашистам!
на паРашi ))
- Не раскисай, соберись!
- Мам, ми убийцы, тут мирные ведь,
- Нету там мирных, - нацисты!
- Мама, услышь меня, мама, алло!
- Ты что умом там поехал,
Деда позоришь і память его,
Чтобы с победой приехал!
Кинула слухавку, чутно гудки
- Мама… - застигли зіниці,
Крик журавлиний сягав висоти
Йшли ЗСУ до границі…
*****************
- Мамо, матусю, як справи твої?
- В нас усе добре, серде́нько,
Що там у тебе? Ти в шапці, поїв?
Будь обережний, рідненький!
- В мене все добре, я в шапці, поїв,
Часто у штабі лишаюсь,
Тут не стріляють, немає боїв,
Так папірцями займаюсь…
Всіх вас люблю. Уже бігти пора,
Христю поцьомай і сина… -
Вимкнув зв'язок… Оніміла рука
Ноги в багні по коліна…
Два дні в окопі, і ворог гатить,
Скоро чекають підмогу…
Йдуть побратими, затишшя на мить:
- Хлопці ви тут, слава Богу…
Чорне і біле, два різні світи,
Хтось із колиски без роду,
Інший - любов'ю лишає сліди,
Слава такому народу!
© Автор Галина Британ
25.09.2022
(Поезія «Два різні світи»
російсько - Українська війна 2022)
Написана на основі короткометражного фільму "Ма", світлини також з цього фільму!
http://galynabrytan.lviv.ua/
Геть кацапо-ординське лайно!
все буде Україна !
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