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Ленин (569) памятник (2209) Финляндия (772) декоммунизация (622)

В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ленін

Бюст Владимира Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Варика, убрали из центра финского города Котка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонен рассказал, что перемещение памятника - это достаточно сложная техническая операция. По его словам, бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.

Заведующая музеем Кюменлааксо Кирси Нику заявила, что скульптура будет отправлена к ним на хранение.

Статую Ленина в 1979 году городу Котка подарил город-побратим Таллинн, который тогда входил в состав Советского Союза.

Скульптура в Котка была последним большим памятником советскому политику в Финляндии. На улицах финских городов при этом все еще можно встретить посвященные Ленину памятные доски и рельефы.

О планах перенести памятник Ленину в Котка сообщалось в июне.

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Топ комментарии
+11
ленин в октябре
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04.10.2022 15:44
+10
кадыров - ленина свалили
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04.10.2022 15:48
+8
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04.10.2022 15:40
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04.10.2022 15:40 Ответить
кадыров - ленина свалили
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04.10.2022 15:48 Ответить
ленин в октябре
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04.10.2022 15:44 Ответить
Теперь будет Ленин в Шалаше, в устье Амазонки.
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04.10.2022 17:03 Ответить
членин в параше
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04.10.2022 17:14 Ответить
В шалаше был не только Ленин, но и Зиновьев.
Их интимная переписка в интернете есть.
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04.10.2022 19:49 Ответить
і хто в них лежить в мавзолее-******** всея руси
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04.10.2022 20:09 Ответить
Членин в Париже.
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07.10.2022 17:35 Ответить
Русофобию вот эту вот затевпют, русофобию :😁
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04.10.2022 15:45 Ответить
Ленін не був русскім - він був великоросом. Русскіє з'явилися при сталіні. Тому це великорософобія.
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04.10.2022 15:50 Ответить
Папа-калмык, мама немка+еврейка - вуаля "великоросс".
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04.10.2022 19:51 Ответить
******** Елдыч Членин...
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04.10.2022 15:46 Ответить
це памятничок бувна честь того що він там з зіновївим розважався коли надьку крупську пів расчлєнінграда тягало, га
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04.10.2022 15:55 Ответить
Офигеть,что там вообще этот памятник делал??
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04.10.2022 15:56 Ответить
Пам'ятник -- то таке. Там вся політика мало була просовецкою. Скажімо, глушилися шведські теле- та радіостанції, що критикували ссср. Україна допомагає фінам вилікуватися від пам'ятників_лЄніна в головах.
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04.10.2022 16:02 Ответить
Шведские теле-радио станции, которые критиковали ссср? Это какие радиостанции в Швеции, тем более телестанции, критиковали ссср? Я таких не слышал, ни в Швеции, ни в Финляндии. "Радио Швеции" никогда не глушилась в совке, потому что там нечего было глушить - никакой политики там не было. И в Финляндии никаких глушилок вообще никогда не было. А вот то, что вся политика северных стран была просоветской - это абсолютная правда. Шведские и Финские журналисты сами себя глушили, еще до того как садились к микрофону. И не только журналисты, кстати, а все кто публично открывал рот, это называлась - мы придерживаемся "политики нейтралитета и невмешательства". Первая легкая критика ссср пошла тогда, когда ссср уже не стало и поэтому стало возможным свободно выдохнуть, сходить в туалет и тихонько заявить, что "не все было, как казалось" в ссср.
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05.10.2022 07:41 Ответить
Уявіть фінляндизовану Європу

https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/
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05.10.2022 09:43 Ответить
"...У 1970-ті, коли шведська телекомпанія SVT показала фільм "Один день із життя Івана Денисовича", знятий за однойменною повістю Олександра Солженіцина, Фінляндія заглушила трансляцію на Оландські острови, щоби тамтешні громадяни не могли дивитися кіно зі Швеції, яке було заборонене тут. Фінська державна агенція класифікації фільмів не дозволила показувати картину про трудові табори в Радянському Союзі, оскільки її вважали антирадянською..." (с)
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05.10.2022 09:50 Ответить
Да, я хорошо знаю эту историю. Это был английский фильм 1970 года, но ничего антисоветского в нем не было. Простой фильм "о нелегкой судьбе человека" и "нечеловеческих условиях содержания" в советских лагерях. С большим трудом его показали в Швеции, а в Финляндии его просто запретили, из-за "нежелательных последствий в международных отношениях". На Аландских островах, где транслировались передачи из Швеции просто отключили ТВ ретранслятор, на время показа фильма. Финны среагировали на фамилию - солженицын. В Финляндии этот фильм все-таки показали, но уже после распада ссср, подождали еще 5 лет (для верности) и показали в 1996 году по ТВ. Я тогда его видел лично и помню, что ничего нового я там не увидел, но меня совком не удивишь, а для кого-то на западе этот фильм был откровением или "гнусной ложью" на святой советский союз.
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06.10.2022 06:47 Ответить
Це вам треба історію почитати. А ще є такий термін "фінляндізація". Загалом, дивна тема.
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04.10.2022 16:24 Ответить
Вот это хороший вопрос! Недавно писали, что демонтировали всех и лениных больше нет. Но нет, оказывается - врали!
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05.10.2022 08:05 Ответить
Навіщо зберігати це лайно в музеї, викиньте на кордоні з московією, хтось на дачу забере підпорою для вуличного туалету
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04.10.2022 15:57 Ответить
Ну, так делают немцы. В Гёттингене например стоял памятник немецким солдатам, павшим во время геноцида народа Хереро в Восточной Африке. Когда немцы осознали, что-то с этим памятником не так, они отрубили орлу голову, и отправили в Африку, как признание своей ошибки. Тело оставили в музее, а постамент сохранили в назидание потомкам, чтобы неповадно было.

Ну, а в россии его поставят не в сортире, а в алтаре. Так что всё правильно суоми сделали.
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04.10.2022 16:09 Ответить
Да и Х8Й с ним
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04.10.2022 16:01 Ответить
я не розумію як в москалів вміщеться в голові ніколашка 2 "святи" і членін в кожному місті?
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04.10.2022 16:05 Ответить
Некритический ум суммирует доводы, даже если они друг другу противоречат.
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04.10.2022 16:22 Ответить
А что ленин на этом фото курит?
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04.10.2022 16:06 Ответить
Косячок однако ))
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04.10.2022 16:16 Ответить
Агхипрекосячок, батенька!
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04.10.2022 16:17 Ответить
і як тепер Фінляндія без членінів? - от попала в халепу, ну не зможе ж...
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04.10.2022 16:23 Ответить
А в Финлндии Ленин еще был с вами???
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04.10.2022 17:06 Ответить
я фигею с того, что ни там до сих пор стояли! В Финляндии, после всего что сделала советская власть, как?!
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04.10.2022 17:06 Ответить
Это называется - финляндизация. То есть, полный контроль над принятием решений и внутренняя колонизация, без формального введения войск.
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05.10.2022 07:50 Ответить
Нє, ну наскільки кончений лепрозорій - значить царську сім"ю знищили, просто знищили разом з дітьми, але при цьому Ленін і Сталін деінде прирівнено до лику святих, канонізували злочинців....пришиблені
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04.10.2022 17:11 Ответить
Эстонцы пасанули финнам, а те долго думая - пасанули на свалку!
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04.10.2022 17:17 Ответить
"Странно", но Финский залив никогда не стал "ленинским", по которому этот картавый сифилитик ковылял на лапотную "родину" свергать царскую семейку с ее ******** распутиным, и уже хер когда станет... - финны наконец-то "расстались" с упырем, на которого до сих пор дрочат кацапы.
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04.10.2022 19:54 Ответить
 
 