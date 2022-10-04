В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину

Бюст Владимира Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Варика, убрали из центра финского города Котка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонен рассказал, что перемещение памятника - это достаточно сложная техническая операция. По его словам, бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.

Заведующая музеем Кюменлааксо Кирси Нику заявила, что скульптура будет отправлена к ним на хранение.

Статую Ленина в 1979 году городу Котка подарил город-побратим Таллинн, который тогда входил в состав Советского Союза.

Скульптура в Котка была последним большим памятником советскому политику в Финляндии. На улицах финских городов при этом все еще можно встретить посвященные Ленину памятные доски и рельефы.

О планах перенести памятник Ленину в Котка сообщалось в июне.

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