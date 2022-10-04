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Ленін (126) пам'ятник (890) Фінляндія (765) декомунізація (448)

У Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ленін

Погруддя Володимира Леніна, створене естонським скульптором Матті Варіка, прибрали з центру фінського міста Котка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Голова відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам'ятника - це досить складна технічна операція. За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена до них на зберігання.

Статую Леніна 1979 року місту Котка подарувало місто-побратим Таллінн, яке тоді входило до складу Радянського Союзу.

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Скульптура в Котка була останнім великим пам'ятником радянському політику у Фінляндії. На вулицях фінських міст при цьому все ще можна зустріти присвячені Леніну пам'ятні дошки та рельєфи.

Про плани перенести пам'ятник Леніну в Котка повідомлялося у червні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
ленин в октябре
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04.10.2022 15:44
+10
кадыров - ленина свалили
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04.10.2022 15:48
+8
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04.10.2022 15:40
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04.10.2022 15:40 Відповісти
кадыров - ленина свалили
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04.10.2022 15:48 Відповісти
ленин в октябре
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04.10.2022 15:44 Відповісти
Теперь будет Ленин в Шалаше, в устье Амазонки.
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04.10.2022 17:03 Відповісти
членин в параше
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04.10.2022 17:14 Відповісти
В шалаше был не только Ленин, но и Зиновьев.
Их интимная переписка в интернете есть.
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04.10.2022 19:49 Відповісти
і хто в них лежить в мавзолее-******** всея руси
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04.10.2022 20:09 Відповісти
Членин в Париже.
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07.10.2022 17:35 Відповісти
Русофобию вот эту вот затевпют, русофобию :😁
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04.10.2022 15:45 Відповісти
Ленін не був русскім - він був великоросом. Русскіє з'явилися при сталіні. Тому це великорософобія.
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04.10.2022 15:50 Відповісти
Папа-калмык, мама немка+еврейка - вуаля "великоросс".
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04.10.2022 19:51 Відповісти
******** Елдыч Членин...
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04.10.2022 15:46 Відповісти
це памятничок бувна честь того що він там з зіновївим розважався коли надьку крупську пів расчлєнінграда тягало, га
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04.10.2022 15:55 Відповісти
Офигеть,что там вообще этот памятник делал??
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04.10.2022 15:56 Відповісти
Пам'ятник -- то таке. Там вся політика мало була просовецкою. Скажімо, глушилися шведські теле- та радіостанції, що критикували ссср. Україна допомагає фінам вилікуватися від пам'ятників_лЄніна в головах.
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04.10.2022 16:02 Відповісти
Шведские теле-радио станции, которые критиковали ссср? Это какие радиостанции в Швеции, тем более телестанции, критиковали ссср? Я таких не слышал, ни в Швеции, ни в Финляндии. "Радио Швеции" никогда не глушилась в совке, потому что там нечего было глушить - никакой политики там не было. И в Финляндии никаких глушилок вообще никогда не было. А вот то, что вся политика северных стран была просоветской - это абсолютная правда. Шведские и Финские журналисты сами себя глушили, еще до того как садились к микрофону. И не только журналисты, кстати, а все кто публично открывал рот, это называлась - мы придерживаемся "политики нейтралитета и невмешательства". Первая легкая критика ссср пошла тогда, когда ссср уже не стало и поэтому стало возможным свободно выдохнуть, сходить в туалет и тихонько заявить, что "не все было, как казалось" в ссср.
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05.10.2022 07:41 Відповісти
Уявіть фінляндизовану Європу

https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/
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05.10.2022 09:43 Відповісти
"...У 1970-ті, коли шведська телекомпанія SVT показала фільм "Один день із життя Івана Денисовича", знятий за однойменною повістю Олександра Солженіцина, Фінляндія заглушила трансляцію на Оландські острови, щоби тамтешні громадяни не могли дивитися кіно зі Швеції, яке було заборонене тут. Фінська державна агенція класифікації фільмів не дозволила показувати картину про трудові табори в Радянському Союзі, оскільки її вважали антирадянською..." (с)
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05.10.2022 09:50 Відповісти
Да, я хорошо знаю эту историю. Это был английский фильм 1970 года, но ничего антисоветского в нем не было. Простой фильм "о нелегкой судьбе человека" и "нечеловеческих условиях содержания" в советских лагерях. С большим трудом его показали в Швеции, а в Финляндии его просто запретили, из-за "нежелательных последствий в международных отношениях". На Аландских островах, где транслировались передачи из Швеции просто отключили ТВ ретранслятор, на время показа фильма. Финны среагировали на фамилию - солженицын. В Финляндии этот фильм все-таки показали, но уже после распада ссср, подождали еще 5 лет (для верности) и показали в 1996 году по ТВ. Я тогда его видел лично и помню, что ничего нового я там не увидел, но меня совком не удивишь, а для кого-то на западе этот фильм был откровением или "гнусной ложью" на святой советский союз.
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06.10.2022 06:47 Відповісти
Це вам треба історію почитати. А ще є такий термін "фінляндізація". Загалом, дивна тема.
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04.10.2022 16:24 Відповісти
Вот это хороший вопрос! Недавно писали, что демонтировали всех и лениных больше нет. Но нет, оказывается - врали!
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05.10.2022 08:05 Відповісти
Навіщо зберігати це лайно в музеї, викиньте на кордоні з московією, хтось на дачу забере підпорою для вуличного туалету
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04.10.2022 15:57 Відповісти
Ну, так делают немцы. В Гёттингене например стоял памятник немецким солдатам, павшим во время геноцида народа Хереро в Восточной Африке. Когда немцы осознали, что-то с этим памятником не так, они отрубили орлу голову, и отправили в Африку, как признание своей ошибки. Тело оставили в музее, а постамент сохранили в назидание потомкам, чтобы неповадно было.

Ну, а в россии его поставят не в сортире, а в алтаре. Так что всё правильно суоми сделали.
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04.10.2022 16:09 Відповісти
Да и Х8Й с ним
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04.10.2022 16:01 Відповісти
я не розумію як в москалів вміщеться в голові ніколашка 2 "святи" і членін в кожному місті?
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04.10.2022 16:05 Відповісти
Некритический ум суммирует доводы, даже если они друг другу противоречат.
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04.10.2022 16:22 Відповісти
А что ленин на этом фото курит?
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04.10.2022 16:06 Відповісти
Косячок однако ))
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04.10.2022 16:16 Відповісти
Агхипрекосячок, батенька!
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04.10.2022 16:17 Відповісти
і як тепер Фінляндія без членінів? - от попала в халепу, ну не зможе ж...
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04.10.2022 16:23 Відповісти
А в Финлндии Ленин еще был с вами???
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04.10.2022 17:06 Відповісти
я фигею с того, что ни там до сих пор стояли! В Финляндии, после всего что сделала советская власть, как?!
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04.10.2022 17:06 Відповісти
Это называется - финляндизация. То есть, полный контроль над принятием решений и внутренняя колонизация, без формального введения войск.
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05.10.2022 07:50 Відповісти
Нє, ну наскільки кончений лепрозорій - значить царську сім"ю знищили, просто знищили разом з дітьми, але при цьому Ленін і Сталін деінде прирівнено до лику святих, канонізували злочинців....пришиблені
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04.10.2022 17:11 Відповісти
Эстонцы пасанули финнам, а те долго думая - пасанули на свалку!
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04.10.2022 17:17 Відповісти
"Странно", но Финский залив никогда не стал "ленинским", по которому этот картавый сифилитик ковылял на лапотную "родину" свергать царскую семейку с ее ******** распутиным, и уже хер когда станет... - финны наконец-то "расстались" с упырем, на которого до сих пор дрочат кацапы.
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04.10.2022 19:54 Відповісти
 
 