У Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну

Погруддя Володимира Леніна, створене естонським скульптором Матті Варіка, прибрали з центру фінського міста Котка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Голова відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам'ятника - це досить складна технічна операція. За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена до них на зберігання.

Статую Леніна 1979 року місту Котка подарувало місто-побратим Таллінн, яке тоді входило до складу Радянського Союзу.

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Скульптура в Котка була останнім великим пам'ятником радянському політику у Фінляндії. На вулицях фінських міст при цьому все ще можна зустріти присвячені Леніну пам'ятні дошки та рельєфи.

Про плани перенести пам'ятник Леніну в Котка повідомлялося у червні.