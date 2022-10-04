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"Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сотрудничество Украины и африканских стран будет основано на принципе взаимного уважения и выгоды.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я приехал сюда не для того, чтобы дружить с африканскими странами против кого-либо. Мы хотим подружиться с африканскими странами во благо наших народов, их безопасности и процветания. Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", - сказал министр, совершающий первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.
Топ комментарии
+11 Шарик Корровский
показать весь комментарий04.10.2022 18:38
+6 Dmitry Lobov
показать весь комментарий04.10.2022 18:33
+6 Іван Петренко 5ba9cf4a
показать весь комментарий04.10.2022 18:38
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Пожалуйста, подождите...
Американський варіант більш недипломатичний: Sleep with dogs wake up with flees.
Нещодавно так само обісрали наш перший новий корвет, тому що не розуміють, що після перемоги, флот потрібен не для Чорного моря, а для океану та взаємодії з флотами союзників.
А щоб тобі невістка разнацвєтна була! А щоб тебе з'їла!
І кості собакам щоб не дала, а чоловікові згодувала! (хе-хе, втіхаря)
Ну, це так, Веселі Конотопські примовки...
Потрібно лише трохи піднятися вище самого себе та почати думати хоч про щось окрім сексу.
Взаємоповага між народами це не інтеграція народів. Проблеми BLM це проблеми колоніальних країн та історії рабства. І це точно не про Україну.
Именно поэтому туда и тянутся те,которые у себя коррупцию не обнаружили.
А Африканский ЕС завтра?
Да,видосики отличаются от реальности.
https://photos.app.goo.gl/MMAt6Cprbna1cFgw9
Коли на Ялтинський форум ніхто не хотів їхати, крім дружніх вождів африканських племен.
Африка давно поделена. И там бал правит, в основном, Китай.
А во что обошлась народу Украины экскурсия Кулебы по Африке?