РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14756 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 405 59
Африка (243) Кулеба Дмитрий (2636)

"Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Сотрудничество Украины и африканских стран будет основано на принципе взаимного уважения и выгоды.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал сюда не для того, чтобы дружить с африканскими странами против кого-либо. Мы хотим подружиться с африканскими странами во благо наших народов, их безопасности и процветания. Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", - сказал министр, совершающий первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

Читайте также: Большинство стран Африки сочувствуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:38
+6
Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:33
+6
Та видно ж що не москаль
показать весь комментарий
04.10.2022 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дима...да ты ********
показать весь комментарий
04.10.2022 18:30 Ответить
Діми в расєє, рюзькещєлепне
показать весь комментарий
04.10.2022 18:31 Ответить
Ти починай наїзд з редакції, бо на рос.версії сторінки надруковано дмітрій, хоча ім'я та назви не мають перекладатися
показать весь комментарий
04.10.2022 19:10 Ответить
та цей мерлін явний бот для накиду гівна
показать весь комментарий
04.10.2022 19:17 Ответить
о ти знову за кульбабку зрадника очко рвеш,і воно сяде як і його тіпа шеф
показать весь комментарий
04.10.2022 23:26 Ответить
З ким поведешся від того й наберешся.
Американський варіант більш недипломатичний: Sleep with dogs wake up with flees.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:31 Ответить
fleas
показать весь комментарий
04.10.2022 18:37 Ответить
А дустом?
показать весь комментарий
04.10.2022 18:42 Ответить
Постать товарища Кулєби значення не має? З ким зустрівся то?
показать весь комментарий
04.10.2022 18:31 Ответить
Та видно ж що не москаль
показать весь комментарий
04.10.2022 18:38 Ответить
понять маневр кулебы по странам африки на 9 дней могут только депутаты от слуг народа прошедшие ускоренные курсы в Трускавце.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:33 Ответить
Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:33 Ответить
Зжеруть все зерно...
показать весь комментарий
04.10.2022 19:31 Ответить
Не питання - обміняємо на алмази по вазі кг на кг
показать весь комментарий
04.10.2022 19:42 Ответить
Пропоную створити петицію щоб в ПАР послом єрмака відправили.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:36 Ответить
10 000% - "за!"
показать весь комментарий
04.10.2022 19:40 Ответить
не в ПАР а в ЦАР
показать весь комментарий
04.10.2022 19:55 Ответить
Південно-Африканська Республіка
показать весь комментарий
04.10.2022 21:38 Ответить
Центрально-Африканська Республіка ..і шо?
показать весь комментарий
04.10.2022 22:00 Ответить
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
показать весь комментарий
04.10.2022 18:35 Ответить
🤣
показать весь комментарий
04.10.2022 18:36 Ответить
Знову кучеряві дітки-мулати з'являться...
показать весь комментарий
04.10.2022 18:36 Ответить
Скорішє мавпяча оспа з"явиться.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:29 Ответить
відбиває останніх друзів росії
показать весь комментарий
04.10.2022 18:36 Ответить
знову бананів обжерся.. тьфу
показать весь комментарий
04.10.2022 18:37 Ответить
Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:38 Ответить
Біда у тому, що цього не лише 73% не здужають, це навряд чи зрозуміють десь відсотків 98.
Нещодавно так само обісрали наш перший новий корвет, тому що не розуміють, що після перемоги, флот потрібен не для Чорного моря, а для океану та взаємодії з флотами союзників.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:44 Ответить
а давай ся ще раз ту ***** оібсру під назвою "корвет" ,а і він не перший.130 лямів баксів,за корито з 8 гарпунами,і зрк рівня ТОР,на якому українського буде ціле *****.тому раб готуйся платити туркам,американцям за обслуговування цього корита,а тепер факти, дивізіон нептун по штату має 72 ракети і коштує 760 млн ГРИВЕНЬ,або в цінах 20го року коли це корито закладали і коли прийняли нептун на озброєння це 28 лямів баксів,а ще нагадаю що корито куплене в КРЕДИТ,а ще взято кредит на 2.6 ярда баксів на британські ракетні катерки без НЕПТУНА,зате з криголамом.Як тобі така фактура ? може треба правильно розподіляти пріорітети а не ***** *******,флот в чорному морі має сенс тільки для турків,бо вони то море "танцюють",а коли в тебе літакам і зрк по 30-40 років ,то ***** не флот будують,особливо коли в тебе з ворогом понад 2 тис км СУХОПУТНЬОГО кордону і у того ворога **** авіації.А про "перспективи" "західної" держави взагалі смішно,в Африці давно і міцно руляє КИТАЙ,і на херу він бачив і "найвеличнішого" лідора **********,і його говорячу "попку" кульбабку.А про корвет ще,навіть якби він був на 24.02 в строю,то погоди б не зробив, бо один в полі не воїн,а от Вулканів на нього кацапи б не пошкодували чисто з принципу.Тому флот або треба було починати будувати ще з 14го,на шо не було бабок,або включати мізки і шукати інший,несиметричний спосіб відповісти кацапам,і його знайшли,точніше створили,і результат на лице,мосвабад на дні,і на це знадобилось дві ракети ціною кожна як автівка бізнес класу,і без всяких понтів з морськими баталіями.
показать весь комментарий
04.10.2022 23:42 Ответить
Обісрати можна взагалі що завгодно, але якщо ви не побудували за власний кошт навіть собачої будки, то або запитуйте де вам можна спорожнитися, або робить це на росії. Особливо з наративами, про те що "потрібно буде рабам платити багато грошей".
показать весь комментарий
05.10.2022 06:18 Ответить
Кулєба! Нінада! ...
А щоб тобі невістка разнацвєтна була! А щоб тебе з'їла!
І кості собакам щоб не дала, а чоловікові згодувала! (хе-хе, втіхаря)

Ну, це так, Веселі Конотопські примовки...
показать весь комментарий
04.10.2022 18:40 Ответить
Африка дуже великий континент, і там є багато чого цікавого - нафта, руди металів. Так чи інак йде глобалізація і товарообмін з країнами Африки буде лише зростати. Надайте освіту сотні лікарів з Африки, які туди повернуться і про вас там складуть легенди.
Потрібно лише трохи піднятися вище самого себе та почати думати хоч про щось окрім сексу.
Взаємоповага між народами це не інтеграція народів. Проблеми BLM це проблеми колоніальних країн та історії рабства. І це точно не про Україну.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:00 Ответить
Кроме коррупции там нет ничего.
Именно поэтому туда и тянутся те,которые у себя коррупцию не обнаружили.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:16 Ответить
Це прикольно чути від мешканця країни, де окрім годинників, медичного обладнання та закритих банківських рахунків мало чого виробляють.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:33 Ответить
Ще ножики, сир та чоколяд))
показать весь комментарий
04.10.2022 21:45 Ответить
угу особливо смішно чути таку критику від жителя країни-жебрака,при чому не стільки в плані грошей,скільки інтелектуального
показать весь комментарий
04.10.2022 23:44 Ответить
тебе ніхто не давав права тут гадити, для цього існує росія
показать весь комментарий
05.10.2022 06:21 Ответить
Банани тільки сушені завозьте - бо згниють свіжі..
показать весь комментарий
04.10.2022 18:45 Ответить
Так вот ты какое быстрое вступление в НАТО!
А Африканский ЕС завтра?
Да,видосики отличаются от реальности.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:48 Ответить
кульбабака тілько забув сказати таку маленьку штуку,в Африці уже давно і сильно рулить Китай,і посунути його там буде дещо важкувато))))
показать весь комментарий
04.10.2022 23:45 Ответить
тааак , ніякого зерна поки вся африка рашизм не засудить
показать весь комментарий
04.10.2022 18:52 Ответить
Там кто денег больше даст - тот и друг, того и поддерживают.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:52 Ответить
Африканские братья уже и супероружие подготовили,кацапы в шоке
https://photos.app.goo.gl/MMAt6Cprbna1cFgw9
показать весь комментарий
04.10.2022 18:53 Ответить
Китайці вже давно Африку юзають
показать весь комментарий
04.10.2022 19:19 Ответить
Подоїти африканців це не така вже погана ідея (Я не расист)
показать весь комментарий
04.10.2022 19:38 Ответить
Ох вже ці любителі гучних фраз: "ренесанс". Сміх та й годі! Мабуть Кулєбоба називає цим словом перспективні відносини з африканськими племенами, у яких чоловіки щодня миють кучеряві голови сечею буйволів, поки волосся не стає рудим. Або займаються грабунком торгових суден, що проходять неподалік Сомалі. Чи відносини з голодранцями, що бігають з "калашами" по саваннах під палючим сонцем, ріжуть, стріляють одне одного та приторговують наркотою, в цей час як їхнім неписьменним дітям нічого жерти.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:42 Ответить
А бабло у них є за наше зерно розрахуватись? Ось одине питання,яке повинен вияснити кулеба. Прямо так і запитати: - Є у вас бабло,чи ні? Якщо нема,то тоді до побачення. А все інше -це звіздьож на користь бідних. А в нас війна з кацапією...
показать весь комментарий
04.10.2022 19:44 Ответить
Бабло? Може, в кредит? Оплата протягом 20 років. А через рік після підписання договору про постачання, який підписав Король Мбонга, його скине хунта генерала Нґума. Який скаже, що кредитні зобов'язання його попередника він бачив в дупі бегемота.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:52 Ответить
Хлопці а шо горіло ?
показать весь комментарий
04.10.2022 19:47 Ответить
Африканские страны с любовью смотрят на всех кто им что-то даёт... Бо сильно нищие... И сейчас самое время помощь Запада Украине отвезти в Африку... и надёжно спрятать в африканскую дружбу.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:53 Ответить
Африканська дружба настільки глибока і бездонна, що у ній можна ховати не лише слонову кістку, кокаїн і діаманти, а всю фінансову допомогу колективного Заходу Україні за рік.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:57 Ответить
ренесанс...возрождение. чего возрождение то? ох и олень
показать весь комментарий
04.10.2022 19:53 Ответить
Віктор Хведорович задовго до Кулеби розвивав африканський ренесанс.
Коли на Ялтинський форум ніхто не хотів їхати, крім дружніх вождів африканських племен.

показать весь комментарий
04.10.2022 20:11 Ответить
Оскільки в Африці доведеться конкурувати з китайцями, варто пристебнути Арахамію на ланцюг.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:47 Ответить
якщо я не помиляюся, то ренесансу передує занепад, який відбувається після розквіту? так? чи не дуже? а от коли у нас був розквіт стосунків з африкою? невже, коли наші вояки у мозамбіку й анголі за совітів воювали? я, звісно, не вчився в інституті, який закінчили неперевершений дипломат й за сумісництвом криголам, а також потужний менеджер дєрьмак (у певних колах aka "козир"), але, здається, я не помиляюся...
показать весь комментарий
04.10.2022 23:08 Ответить
В командировку в Африку брал ли Кулеба с собой абхазского бабуина или нет?
Африка давно поделена. И там бал правит, в основном, Китай.
А во что обошлась народу Украины экскурсия Кулебы по Африке?
показать весь комментарий
04.10.2022 23:27 Ответить
це точно,плять,нагальна проблема?
показать весь комментарий
05.10.2022 11:24 Ответить
 
 