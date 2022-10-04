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Африка (196) Кулеба Дмитро (3174)

"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр, який здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
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04.10.2022 18:38
+6
Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
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04.10.2022 18:33
+6
Та видно ж що не москаль
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04.10.2022 18:38
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дима...да ты ********
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04.10.2022 18:30 Відповісти
Діми в расєє, рюзькещєлепне
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04.10.2022 18:31 Відповісти
Ти починай наїзд з редакції, бо на рос.версії сторінки надруковано дмітрій, хоча ім'я та назви не мають перекладатися
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04.10.2022 19:10 Відповісти
та цей мерлін явний бот для накиду гівна
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04.10.2022 19:17 Відповісти
о ти знову за кульбабку зрадника очко рвеш,і воно сяде як і його тіпа шеф
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04.10.2022 23:26 Відповісти
З ким поведешся від того й наберешся.
Американський варіант більш недипломатичний: Sleep with dogs wake up with flees.
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04.10.2022 18:31 Відповісти
fleas
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04.10.2022 18:37 Відповісти
А дустом?
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04.10.2022 18:42 Відповісти
Постать товарища Кулєби значення не має? З ким зустрівся то?
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04.10.2022 18:31 Відповісти
Та видно ж що не москаль
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04.10.2022 18:38 Відповісти
понять маневр кулебы по странам африки на 9 дней могут только депутаты от слуг народа прошедшие ускоренные курсы в Трускавце.
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04.10.2022 18:33 Відповісти
Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
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04.10.2022 18:33 Відповісти
Зжеруть все зерно...
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04.10.2022 19:31 Відповісти
Не питання - обміняємо на алмази по вазі кг на кг
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04.10.2022 19:42 Відповісти
Пропоную створити петицію щоб в ПАР послом єрмака відправили.
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04.10.2022 19:36 Відповісти
10 000% - "за!"
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04.10.2022 19:40 Відповісти
не в ПАР а в ЦАР
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Південно-Африканська Республіка
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04.10.2022 21:38 Відповісти
Центрально-Африканська Республіка ..і шо?
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04.10.2022 22:00 Відповісти
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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04.10.2022 18:35 Відповісти
🤣
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04.10.2022 18:36 Відповісти
Знову кучеряві дітки-мулати з'являться...
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04.10.2022 18:36 Відповісти
Скорішє мавпяча оспа з"явиться.
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04.10.2022 19:29 Відповісти
відбиває останніх друзів росії
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04.10.2022 18:36 Відповісти
знову бананів обжерся.. тьфу
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04.10.2022 18:37 Відповісти
Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
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04.10.2022 18:38 Відповісти
Біда у тому, що цього не лише 73% не здужають, це навряд чи зрозуміють десь відсотків 98.
Нещодавно так само обісрали наш перший новий корвет, тому що не розуміють, що після перемоги, флот потрібен не для Чорного моря, а для океану та взаємодії з флотами союзників.
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04.10.2022 18:44 Відповісти
а давай ся ще раз ту ***** оібсру під назвою "корвет" ,а і він не перший.130 лямів баксів,за корито з 8 гарпунами,і зрк рівня ТОР,на якому українського буде ціле *****.тому раб готуйся платити туркам,американцям за обслуговування цього корита,а тепер факти, дивізіон нептун по штату має 72 ракети і коштує 760 млн ГРИВЕНЬ,або в цінах 20го року коли це корито закладали і коли прийняли нептун на озброєння це 28 лямів баксів,а ще нагадаю що корито куплене в КРЕДИТ,а ще взято кредит на 2.6 ярда баксів на британські ракетні катерки без НЕПТУНА,зате з криголамом.Як тобі така фактура ? може треба правильно розподіляти пріорітети а не ***** *******,флот в чорному морі має сенс тільки для турків,бо вони то море "танцюють",а коли в тебе літакам і зрк по 30-40 років ,то ***** не флот будують,особливо коли в тебе з ворогом понад 2 тис км СУХОПУТНЬОГО кордону і у того ворога **** авіації.А про "перспективи" "західної" держави взагалі смішно,в Африці давно і міцно руляє КИТАЙ,і на херу він бачив і "найвеличнішого" лідора **********,і його говорячу "попку" кульбабку.А про корвет ще,навіть якби він був на 24.02 в строю,то погоди б не зробив, бо один в полі не воїн,а от Вулканів на нього кацапи б не пошкодували чисто з принципу.Тому флот або треба було починати будувати ще з 14го,на шо не було бабок,або включати мізки і шукати інший,несиметричний спосіб відповісти кацапам,і його знайшли,точніше створили,і результат на лице,мосвабад на дні,і на це знадобилось дві ракети ціною кожна як автівка бізнес класу,і без всяких понтів з морськими баталіями.
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04.10.2022 23:42 Відповісти
Обісрати можна взагалі що завгодно, але якщо ви не побудували за власний кошт навіть собачої будки, то або запитуйте де вам можна спорожнитися, або робить це на росії. Особливо з наративами, про те що "потрібно буде рабам платити багато грошей".
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05.10.2022 06:18 Відповісти
Кулєба! Нінада! ...
А щоб тобі невістка разнацвєтна була! А щоб тебе з'їла!
І кості собакам щоб не дала, а чоловікові згодувала! (хе-хе, втіхаря)

Ну, це так, Веселі Конотопські примовки...
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04.10.2022 18:40 Відповісти
Африка дуже великий континент, і там є багато чого цікавого - нафта, руди металів. Так чи інак йде глобалізація і товарообмін з країнами Африки буде лише зростати. Надайте освіту сотні лікарів з Африки, які туди повернуться і про вас там складуть легенди.
Потрібно лише трохи піднятися вище самого себе та почати думати хоч про щось окрім сексу.
Взаємоповага між народами це не інтеграція народів. Проблеми BLM це проблеми колоніальних країн та історії рабства. І це точно не про Україну.
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04.10.2022 19:00 Відповісти
Кроме коррупции там нет ничего.
Именно поэтому туда и тянутся те,которые у себя коррупцию не обнаружили.
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04.10.2022 19:16 Відповісти
Це прикольно чути від мешканця країни, де окрім годинників, медичного обладнання та закритих банківських рахунків мало чого виробляють.
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04.10.2022 19:33 Відповісти
Ще ножики, сир та чоколяд))
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04.10.2022 21:45 Відповісти
угу особливо смішно чути таку критику від жителя країни-жебрака,при чому не стільки в плані грошей,скільки інтелектуального
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04.10.2022 23:44 Відповісти
тебе ніхто не давав права тут гадити, для цього існує росія
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05.10.2022 06:21 Відповісти
Банани тільки сушені завозьте - бо згниють свіжі..
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04.10.2022 18:45 Відповісти
Так вот ты какое быстрое вступление в НАТО!
А Африканский ЕС завтра?
Да,видосики отличаются от реальности.
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04.10.2022 18:48 Відповісти
кульбабака тілько забув сказати таку маленьку штуку,в Африці уже давно і сильно рулить Китай,і посунути його там буде дещо важкувато))))
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04.10.2022 23:45 Відповісти
тааак , ніякого зерна поки вся африка рашизм не засудить
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04.10.2022 18:52 Відповісти
Там кто денег больше даст - тот и друг, того и поддерживают.
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04.10.2022 18:52 Відповісти
Африканские братья уже и супероружие подготовили,кацапы в шоке
https://photos.app.goo.gl/MMAt6Cprbna1cFgw9
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04.10.2022 18:53 Відповісти
Китайці вже давно Африку юзають
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04.10.2022 19:19 Відповісти
Подоїти африканців це не така вже погана ідея (Я не расист)
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04.10.2022 19:38 Відповісти
Ох вже ці любителі гучних фраз: "ренесанс". Сміх та й годі! Мабуть Кулєбоба називає цим словом перспективні відносини з африканськими племенами, у яких чоловіки щодня миють кучеряві голови сечею буйволів, поки волосся не стає рудим. Або займаються грабунком торгових суден, що проходять неподалік Сомалі. Чи відносини з голодранцями, що бігають з "калашами" по саваннах під палючим сонцем, ріжуть, стріляють одне одного та приторговують наркотою, в цей час як їхнім неписьменним дітям нічого жерти.
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04.10.2022 19:42 Відповісти
А бабло у них є за наше зерно розрахуватись? Ось одине питання,яке повинен вияснити кулеба. Прямо так і запитати: - Є у вас бабло,чи ні? Якщо нема,то тоді до побачення. А все інше -це звіздьож на користь бідних. А в нас війна з кацапією...
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04.10.2022 19:44 Відповісти
Бабло? Може, в кредит? Оплата протягом 20 років. А через рік після підписання договору про постачання, який підписав Король Мбонга, його скине хунта генерала Нґума. Який скаже, що кредитні зобов'язання його попередника він бачив в дупі бегемота.
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04.10.2022 19:52 Відповісти
Хлопці а шо горіло ?
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04.10.2022 19:47 Відповісти
Африканские страны с любовью смотрят на всех кто им что-то даёт... Бо сильно нищие... И сейчас самое время помощь Запада Украине отвезти в Африку... и надёжно спрятать в африканскую дружбу.
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04.10.2022 19:53 Відповісти
Африканська дружба настільки глибока і бездонна, що у ній можна ховати не лише слонову кістку, кокаїн і діаманти, а всю фінансову допомогу колективного Заходу Україні за рік.
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04.10.2022 19:57 Відповісти
ренесанс...возрождение. чего возрождение то? ох и олень
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04.10.2022 19:53 Відповісти
Віктор Хведорович задовго до Кулеби розвивав африканський ренесанс.
Коли на Ялтинський форум ніхто не хотів їхати, крім дружніх вождів африканських племен.

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04.10.2022 20:11 Відповісти
Оскільки в Африці доведеться конкурувати з китайцями, варто пристебнути Арахамію на ланцюг.
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04.10.2022 20:47 Відповісти
якщо я не помиляюся, то ренесансу передує занепад, який відбувається після розквіту? так? чи не дуже? а от коли у нас був розквіт стосунків з африкою? невже, коли наші вояки у мозамбіку й анголі за совітів воювали? я, звісно, не вчився в інституті, який закінчили неперевершений дипломат й за сумісництвом криголам, а також потужний менеджер дєрьмак (у певних колах aka "козир"), але, здається, я не помиляюся...
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04.10.2022 23:08 Відповісти
В командировку в Африку брал ли Кулеба с собой абхазского бабуина или нет?
Африка давно поделена. И там бал правит, в основном, Китай.
А во что обошлась народу Украины экскурсия Кулебы по Африке?
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04.10.2022 23:27 Відповісти
це точно,плять,нагальна проблема?
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05.10.2022 11:24 Відповісти
 
 