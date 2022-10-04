"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба

Співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр, який здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.

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