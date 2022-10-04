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"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр, який здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.
Топ коментарі
+11 Шарик Корровский
показати весь коментар04.10.2022 18:38
+6 Dmitry Lobov
показати весь коментар04.10.2022 18:33
+6 Іван Петренко 5ba9cf4a
показати весь коментар04.10.2022 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
Американський варіант більш недипломатичний: Sleep with dogs wake up with flees.
Нещодавно так само обісрали наш перший новий корвет, тому що не розуміють, що після перемоги, флот потрібен не для Чорного моря, а для океану та взаємодії з флотами союзників.
А щоб тобі невістка разнацвєтна була! А щоб тебе з'їла!
І кості собакам щоб не дала, а чоловікові згодувала! (хе-хе, втіхаря)
Ну, це так, Веселі Конотопські примовки...
Потрібно лише трохи піднятися вище самого себе та почати думати хоч про щось окрім сексу.
Взаємоповага між народами це не інтеграція народів. Проблеми BLM це проблеми колоніальних країн та історії рабства. І це точно не про Україну.
Именно поэтому туда и тянутся те,которые у себя коррупцию не обнаружили.
А Африканский ЕС завтра?
Да,видосики отличаются от реальности.
https://photos.app.goo.gl/MMAt6Cprbna1cFgw9
Коли на Ялтинський форум ніхто не хотів їхати, крім дружніх вождів африканських племен.
Африка давно поделена. И там бал правит, в основном, Китай.
А во что обошлась народу Украины экскурсия Кулебы по Африке?