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Зеленский обсудил с лидером партии "Братья Италии" Мелони дальнейшую поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основными темами переговоров стали постепенное развитие украинско-итальянских отношений, помощь Украине со стороны Италии и необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Решение России относительно очередной попытки аннексии части территории Украины ничтожны и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть и будет восстановлена", - подчеркнул президент.

Обсуждались меры реагирования на недавние преступные действия России на многостороннем уровне, в частности, в рамках ООН и других ключевых международных площадок. В этом контексте Зеленский также отметил необходимость введения дополнительных санкций против России.

Кроме того, Зеленский проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидание прохождения Украиной пути в Альянс по ускоренной процедуре. "Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – отметил он.

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Топ комментарии
+9
В Бірмінгемі проходить з'їзд Консервативної партії Великобританії. Одне з рішень з'їзду: створити відділ підтримки, співпраці партіїї з Україною; його буде очолювати Борис Джонсонюк.
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04.10.2022 21:45
+5
слуги народа...братья италии...сёстры бразилии...
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04.10.2022 21:48
+3
"Братів Італії" очолює жінка - це гіперсексизм.
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04.10.2022 21:50
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а це не сексизм? Я про "Брати Італії"
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04.10.2022 21:34 Ответить
"Братів Італії" очолює жінка - це гіперсексизм.
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04.10.2022 21:50 Ответить
це права партія. її лідер далека від ідей фемінізму. і від іншого лайна лівацького
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04.10.2022 22:15 Ответить
Побачимо їхню "правизну" на стосунках з кацапією. Бо чомусь всі "праві" з Європи схильні до неприродньо близьких стосунків з червоною мерзотою чим, звісно, залишається росія. Тому ср@в я на таких "правих".
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05.10.2022 09:52 Ответить
В Бірмінгемі проходить з'їзд Консервативної партії Великобританії. Одне з рішень з'їзду: створити відділ підтримки, співпраці партіїї з Україною; його буде очолювати Борис Джонсонюк.
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04.10.2022 21:45 Ответить
Партия "Братья Италии"?
Хм...
Надеюсь, когда Зеленский говорил с лидером, он делал это с дОлжным уважением!
)))
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04.10.2022 21:47 Ответить
слуги народа...братья италии...сёстры бразилии...
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04.10.2022 21:48 Ответить
дети октября
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04.10.2022 21:57 Ответить
дети поволжья, тяжёлое наследие царского режима...
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04.10.2022 22:12 Ответить
так там русня надеялась на берлускони а на деле и в италии пролет
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04.10.2022 21:56 Ответить
Джорджа Мелоні - потенціальний прем'єр міністр, націоналістка, прихильниця надання зброї Україні, засуджує мокшанську агрессію з самого початку війни.
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04.10.2022 22:05 Ответить
якщо вона буде прем'єром, то головне тут буде, щоб при ній були нормалні хоча би три міністри: закордоних справ, оборони і фінансів.
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04.10.2022 22:59 Ответить
Испанский суд постановил закрыть дело об экстрадиции в отношении Анатолия Шария, так как он покинул территорию страны.

По предварительной информации, Шарий скрывается в Италии. Об этом уведомила испанская сторона итальянских коллег из МИД, а также Интерпол.

Источник - Nехта
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04.10.2022 22:59 Ответить
Останнім часом "брати" якесь огидне слово.
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05.10.2022 00:52 Ответить
Шария пусть выдадут.
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05.10.2022 06:48 Ответить
 
 