Зеленский обсудил с лидером партии "Братья Италии" Мелони дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основными темами переговоров стали постепенное развитие украинско-итальянских отношений, помощь Украине со стороны Италии и необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Решение России относительно очередной попытки аннексии части территории Украины ничтожны и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть и будет восстановлена", - подчеркнул президент.

Обсуждались меры реагирования на недавние преступные действия России на многостороннем уровне, в частности, в рамках ООН и других ключевых международных площадок. В этом контексте Зеленский также отметил необходимость введения дополнительных санкций против России.

Кроме того, Зеленский проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидание прохождения Украиной пути в Альянс по ускоренной процедуре. "Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – отметил он.

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