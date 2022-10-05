Сегодня ночью сбито 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы
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Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил Украины.
"Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", - говорится в сообщении.
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+4 Garry Grant
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показать весь комментарий05.10.2022 08:19
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Брехуни у рушниках.
(не маю на меті образити мусульман).
коли вони звідти залетіли
неймовірно висока ефективність літаючих балалайок хто б що не казав.