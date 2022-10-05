Сегодня ночью сбито 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил Украины.

"Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", - говорится в сообщении.

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