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Сегодня ночью сбито 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил Украины.

"Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", - говорится в сообщении.

Читайте: Иран отрицает поставки России беспилотников
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Топ комментарии
+4
Бути такого не може. Адже іран заперечує їх поставку кацапам.)
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05.10.2022 08:13
+4
Було б добре, якби ОК Південь поділилося ноу-хау по збиванню з київською областю. Та можливо, на перспективу, з усіма, хто межує з білорусами.
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05.10.2022 08:26
+3
Це той самий Іран, що стверджує, що то не поліція винна у загибелі дівчини, бо у них наче б то немає чим проломити голову.

Брехуни у рушниках.

(не маю на меті образити мусульман).
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05.10.2022 08:19
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Бути такого не може. Адже іран заперечує їх поставку кацапам.)
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05.10.2022 08:13 Ответить
Це той самий Іран, що стверджує, що то не поліція винна у загибелі дівчини, бо у них наче б то немає чим проломити голову.

Брехуни у рушниках.

(не маю на меті образити мусульман).
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05.10.2022 08:19 Ответить
іран довго заперечував і збиття літака МАУ. І, здається, досі не збирається компенсувати родичам вбитих.
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05.10.2022 08:33 Ответить
А в Белой Церкве збили ?
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05.10.2022 08:16 Ответить
Ні
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05.10.2022 08:17 Ответить
З чого ви вирішили?
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05.10.2022 08:27 Ответить
В Церкве?Так як в вас з українською?🤣🤣🤣
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05.10.2022 09:30 Ответить
Мопед то транспорт наземний і не повинен літати)
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05.10.2022 08:18 Ответить
Було б добре, якби ОК Південь поділилося ноу-хау по збиванню з київською областю. Та можливо, на перспективу, з усіма, хто межує з білорусами.
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05.10.2022 08:26 Ответить
Неправильно дроны называются, камикадзе должен называться "***** -1"
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05.10.2022 08:37 Ответить
оказується у нас кордон з білорусією дирявий
коли вони звідти залетіли
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05.10.2022 08:46 Ответить
Шо там в Белом городе бомбить нечего. Бумеранг должен залетать регулярно.
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05.10.2022 08:56 Ответить
Дякуємо нашим захисникам.
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05.10.2022 09:01 Ответить
шість збили, летіло дев'ять, три вразили ціль.

неймовірно висока ефективність літаючих балалайок хто б що не казав.
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05.10.2022 10:53 Ответить
 
 