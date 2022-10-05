Сьогодні вночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Повітряних сил України.

"Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

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