Сьогодні вночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили
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Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Повітряних сил України.
"Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Garry Grant
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+4 Ina 80f95aaf
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+3 Мари Кривец
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Брехуни у рушниках.
(не маю на меті образити мусульман).
коли вони звідти залетіли
неймовірно висока ефективність літаючих балалайок хто б що не казав.