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Сьогодні вночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Повітряних сил України.

"Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Бути такого не може. Адже іран заперечує їх поставку кацапам.)
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05.10.2022 08:13
+4
Було б добре, якби ОК Південь поділилося ноу-хау по збиванню з київською областю. Та можливо, на перспективу, з усіма, хто межує з білорусами.
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05.10.2022 08:26
+3
Це той самий Іран, що стверджує, що то не поліція винна у загибелі дівчини, бо у них наче б то немає чим проломити голову.

Брехуни у рушниках.

(не маю на меті образити мусульман).
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05.10.2022 08:19
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Бути такого не може. Адже іран заперечує їх поставку кацапам.)
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05.10.2022 08:13 Відповісти
Це той самий Іран, що стверджує, що то не поліція винна у загибелі дівчини, бо у них наче б то немає чим проломити голову.

Брехуни у рушниках.

(не маю на меті образити мусульман).
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05.10.2022 08:19 Відповісти
іран довго заперечував і збиття літака МАУ. І, здається, досі не збирається компенсувати родичам вбитих.
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05.10.2022 08:33 Відповісти
А в Белой Церкве збили ?
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05.10.2022 08:16 Відповісти
Ні
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05.10.2022 08:17 Відповісти
З чого ви вирішили?
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05.10.2022 08:27 Відповісти
В Церкве?Так як в вас з українською?🤣🤣🤣
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05.10.2022 09:30 Відповісти
Мопед то транспорт наземний і не повинен літати)
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05.10.2022 08:18 Відповісти
Було б добре, якби ОК Південь поділилося ноу-хау по збиванню з київською областю. Та можливо, на перспективу, з усіма, хто межує з білорусами.
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05.10.2022 08:26 Відповісти
Неправильно дроны называются, камикадзе должен называться "***** -1"
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05.10.2022 08:37 Відповісти
оказується у нас кордон з білорусією дирявий
коли вони звідти залетіли
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05.10.2022 08:46 Відповісти
Шо там в Белом городе бомбить нечего. Бумеранг должен залетать регулярно.
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05.10.2022 08:56 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам.
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05.10.2022 09:01 Відповісти
шість збили, летіло дев'ять, три вразили ціль.

неймовірно висока ефективність літаючих балалайок хто б що не казав.
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05.10.2022 10:53 Відповісти
 
 