12 693 71
Белый дом не поддержал "мирный план" Маска
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителем Tesla Илоном Маском.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она отметила, что США продолжают соблюдать принцип "ничего об Украине без самой Украины".
Жан-Пьер подчеркнула, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все будет решать украинский народ.
"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое - за свой суверенитет. И их - это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", - сказала она.
Топ комментарии
+28 Garry Grant
показать весь комментарий05.10.2022 08:53
+19 Red_Sky_On
показать весь комментарий05.10.2022 08:59
+18 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий05.10.2022 08:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Какие референдумы на захваченной территории?
С ООН или без него неважно
Вполне логично, что на захваченных территориях нельзя проводить референдумы.
Вот только на не захваченных их никто не даст провести.
Тупик.
Тогда собрали большевики пробольшевиченных,якобы от народа,представителей во Львове, те и высказались, под надзором НКВД, за воссоеденение с УССР
Если посмотреть повестку, которую им продвигают, то там именно то, откуда российская пропаганда слизала все приемы промывки мозгов в 90-ых годах и стала вбивать свои гэбэшные тезисы в нулевых. Ведь именно американские политологи, купленные на ворованные криминальные деньги, и создали руснявую пропаганду в нынешнем виде, которая реально работает.
Они последние 100 лет и следующие 100 лет всегда проголосуют за республиканскую партию и обсуждают лишь то, что происходит у них внутри, живя в тотально обособленном мире.
Но при этом, если с такими американцами поговорить минут 10 и рассказать про Украину, то они целиком и полностью поддерживают борьбу с русней и готовы скинуть пожертвования.
Из-за системы голосования в США (не только президента, но и многое другое) голоса ватников раза в 3-4 ценнее, чем голоса демократов в Нью-Йорке, например. Последние не имеют значения, там итак результат голосования ясен и не важно, куда лишние 5-10 млн человек проголосуют, вообще ни на что не повлияет. А вот эти же миллионы в погранично-континентальных штатах (где есть колебание между ватой и нормальными) окажут тотальное влияние и на внутрипартийной борьбе, и против демократов.
Если вдумаетесь в написанное, я вполне допускал и такой вариант...
його там прийняли як "мальчика" який приїхав "водкі попіть".
тепер він робить другу спробу порозумітися з москалями, тому що його навіжений проєкт колонізації марса потребує "чогось космічного" від рогозіна.
а маск така людина що заради бабла потопче все інше.
слухав його біографію : кинув першу дружину з 6-ма дітьми, яку три роки умовляв вийти за нього заміж і висмикнув з медового місяця тому що в нього відбирали paypal, потім вигнав свою spaceX секретарку, яка десять років умовляла його інженерів не кидати проєкт ізза боса-самодура, що вимагав від інженера бути на роботі в неділю коли його дружина народжувала первінця.
короче, маск це 30% генію, 30% хайпу і 30% презирства до людей.
тут в коментарях рашінські боти розкручують тему маск-трамп : не ведіться.
скоріш за все трамп знову стане Президентом США.
хоч він і не підтримує Україну, але треба до цього готуватися, не псувати відносини, бо ленд-ліз буде продовжуватися і при ньому.
Про ДеСантіса мало знаю, а Круз - гідний кандидат.
навіщо йому друга ?
дитячі питання задаєш і до того ж з матюками.
Просто цікаво про що ми сперечаємося тільки по одному твіту в соцсеті Твітер.
Наведу відомі факти для пояснення.
У липні 2020 року хакери зламали мережу Tвітер і захопили контроль над акаунтами політиків, знаменитостей і підприємців, зокрема Барака Обами, Кім Кардашьян Уест, Джеффа Безоса та Ілона Маска, а також Tвітер-акаунти кількох криптовалютних компаній.Хакери вкрали біткоїни на суму понад 118 тисяч доларів. Акції Твітера впали більш ніж на 4%, опустивши ринкову вартість на 1,3 мільярда доларів.
Наслідки злому Твітера виходять далеко за межі цього шахрайства. У руках небезпечного супротивника той самий доступ, отриманий хакерами - можливість отримати контроль над акаунтами будь-яких користувачів - може завдати ще більшої шкоди.
Може ви думаєте, що москалі не захотіли би завдати шкоди "ворогу" Маску, який підтримав Україну і сміявся над кадировим? Думаю їм набагато легше було б це робити з Твітер ніж з Теслою. Крім того на Твітері, як і всюди, працює величезна кількість кремлiвських тролів.
Коли Маск публічно відмовився від угоди купівлі Твітера в липні, до того заявляя протягом кількох тижнів, що на Твітері величезна кількість акаунтів ботів і що він не зможе його змінити, як планував раніше. Зараз він знову згодився купити Твітер, щоб зупинити суд, а кілька днів до того висловився щодо свого "мирного" плану для України і отримав похвали росіян. Я звернула увагу на збіг подій і можливість такого його "бізнес" рішення (звичайно аморального), яке він можливо зробив, щоб запобігти великих втрат і проблем в майбутньому. Але, можливо, я помиляюся і він просто повівся на кремлівську пропаганду, яку тут, в Америці, кремлівські агенти - запроданці росповсюджують в американській медіа, щоб впливати на громадську думку.
.
Ілон Маск очевидно не є патріотом України, але й точно він не прихильник уZького цвинтарного "міра". Ілон Маск це Ілон Маск, геній, який в першу чергу зайнятий собою і власним бізнесом.
Але!!! - не треба забувати, що Ілон Маск дозволив українським військовим використовувати свої супутники Starlink для надійного зв'язку в РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, що на полі бою є надзвичайно важливим фактором комунікації і взаємодії різних підрозділів між собою, зокрема для коригування вогню артилерії. Як оцінив один з поважних німецьких експертів Ulrich Walter, в результаті ефективність української піхоти зросла приблизно на 300 відсотків, що в значній мірі призвело до гігантських втрат ворога у техніці і
людяхорках.