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Новости За рубежомВойна в Украине
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США (23197) Маск Илон (121)

Белый дом не поддержал "мирный план" Маска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск,илон

Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителем Tesla Илоном Маском.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что США продолжают соблюдать принцип "ничего об Украине без самой Украины".

Жан-Пьер подчеркнула, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все будет решать украинский народ.

Также читайте: План Маска для Украины – непрактичный и аморальный, - Washington Post

"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое - за свой суверенитет. И их - это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", - сказала она.
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Топ комментарии
+28
Требую референдум по отделению 50% акций Тесла в пользу Украины.
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05.10.2022 08:53
+19
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05.10.2022 08:59
+18
Слать следом за кораблем эту трамповскую консерву.
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05.10.2022 08:54
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Требую референдум по отделению 50% акций Тесла в пользу Украины.
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05.10.2022 08:53 Ответить
Слать следом за кораблем эту трамповскую консерву.
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05.10.2022 08:54 Ответить
Странным образом его "предложения" совпадают с недавними заявлениями весьма сомнительных мировых деятелей, сторонников Трампа и особенно его младшего сынка, который активно прет во власть. Не думаю, что это все можно объяснить лишь манипуляциями на бирже.
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05.10.2022 09:04 Ответить
Ну какая может быть биржа? С помощью Маска они прощупывают настроение американцев. Как с помощью Спартц недавно прощупывали настроения украинцев.
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05.10.2022 09:23 Ответить
Єрмак буде сидіти.
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05.10.2022 12:09 Ответить
ты в оригинале эти заявления видел или в убогом переводе?
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05.10.2022 14:24 Ответить
А ты думаешь, что знанием английского и умением получать и изучать информацию из первоисточника, обладают лишь кацапские эмигранты с грин-картой?
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05.10.2022 14:34 Ответить
судя по тому что ты пишешь, васек, ты пригожинский тролль . вас тут под швейцарским флагом поналезло море в последнее время.
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05.10.2022 16:57 Ответить
Зачем же на бирже играть? Маск в первую очередь бизнесмен и сколько ему путлер заплатил мы узнаем скорее всего после трибунала над кремлевским педофилом или признания самого Маска. Нарративы кремля не приживаются на Западе если они по жирному не проплачены.
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05.10.2022 12:00 Ответить
Сразу видно что Вы не бизнесмен и вам же ваши деньки пахнут вашим потом.
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05.10.2022 18:59 Ответить
Миру по..уй ,кто выграет войну ,раша или Украина . Они оценивают риски двух вариантов . При победе Украины ,в раше - хаос. Что такое хаос в 140 мил стране ,с ядерным оружием , и пятью десятками - кадыровыми ,с которыми надо договариваться ,надеюсь вы понимаете .При победе росии ,нарушается мировой порядок ,и следует череда войн .Мировой элите нужно сойтись ,где-то посредине ,сохранив и то и другое .
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05.10.2022 12:19 Ответить
Чем тебе не угодил американский патриот Трамп при котором Украина получила впервые джавелины? Обама-Байден давали вам только палатки и спальные мешки в 2014.
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05.10.2022 14:34 Ответить
Их так в могилянке научили что Трамп барыга а Украине все должны
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05.10.2022 16:00 Ответить
Иногда лучше нюхать.
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05.10.2022 08:56 Ответить
Это не мирный план а вброс

Какие референдумы на захваченной территории?
С ООН или без него неважно
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05.10.2022 08:56 Ответить
Тут получается тупиковая ситуация.
Вполне логично, что на захваченных территориях нельзя проводить референдумы.
Вот только на не захваченных их никто не даст провести.
Тупик.
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05.10.2022 09:14 Ответить
И хорошо, они не нужны.
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05.10.2022 11:04 Ответить
если на кухне завелись тараканы то это не значит, что кухня - их территория. По ООН такая возможность действительна для отдельных народов, другая религия итд итп, а не вот так просто так взяли и "захотели" гиркины и моторолы наехавшие и не только в 2014 а и гораздо раньше, это так не работает.
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05.10.2022 13:11 Ответить
И на не захваченных территориях проводили разного вида референдумы напр.Австрия,Чехословакия(1938г.),Литва,Латвия,Эстония(1940г) затем все они вошли в состав III Рейха,СССР..Но раше больше по нраву сие проводить только на оккупированной территории..
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05.10.2022 14:07 Ответить
Чёт я не помню, чтобы кто-то, кроме самих русских и их друзей, согласился бы с тем, что прибалты в СССР вошли добровольно, от них точно шла речь об оккупации.
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05.10.2022 16:20 Ответить
Добровольно-принудительно вошли,как и жители З.Украины осенью 1939г
Тогда собрали большевики пробольшевиченных,якобы от народа,представителей во Львове, те и высказались, под надзором НКВД, за воссоеденение с УССР
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05.10.2022 19:13 Ответить
Дак я об этом и сказал - на неоккупированные территориях легитимного референдума не будет
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06.10.2022 00:36 Ответить
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05.10.2022 08:59 Ответить
Звірі не винні! За що? Одна свиня і один собака корисніші за 100 росіян!
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05.10.2022 09:41 Ответить
То не ілоньі мирний план.
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05.10.2022 08:59 Ответить
Десь прочитала, що Тесла не справляється із кількістю замовлень, акцїї компанії почали падати за кілька годин до твіту Маска. Таким постом в Твіттер він замаскував падіння рейтенгу акцій Тесли. Хто зна, може й так🤔
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05.10.2022 09:01 Ответить
Маск оказался в ситуации автослесаря, который даёт советы кардиохирургу......
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05.10.2022 09:02 Ответить
"‼️ Окупанти повідомляють, що Снігурівка на Миколаївщині під контролем ЗСУ", чекаємо гарних новин
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05.10.2022 09:04 Ответить
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05.10.2022 09:05 Ответить
Привезите этого засранца в только что освобожденные территории Украины и пусть этот мудак своими глазами увидит то что натворили кацапы!!!!!!!!!!!
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05.10.2022 09:06 Ответить
Илонна оказалась мудачкой еще той
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05.10.2022 09:13 Ответить
У вас воображаемое представление о США. В США есть континентальные штаты внутри страны. В них многие никогда не были в иностранном государстве, многие никогда не держали евро или фунты в руках. Это совершенное иные люди, не те, что живут на восточном или западном побережье в известных американских городах.

Если посмотреть повестку, которую им продвигают, то там именно то, откуда российская пропаганда слизала все приемы промывки мозгов в 90-ых годах и стала вбивать свои гэбэшные тезисы в нулевых. Ведь именно американские политологи, купленные на ворованные криминальные деньги, и создали руснявую пропаганду в нынешнем виде, которая реально работает.

Они последние 100 лет и следующие 100 лет всегда проголосуют за республиканскую партию и обсуждают лишь то, что происходит у них внутри, живя в тотально обособленном мире.

Но при этом, если с такими американцами поговорить минут 10 и рассказать про Украину, то они целиком и полностью поддерживают борьбу с русней и готовы скинуть пожертвования.

Из-за системы голосования в США (не только президента, но и многое другое) голоса ватников раза в 3-4 ценнее, чем голоса демократов в Нью-Йорке, например. Последние не имеют значения, там итак результат голосования ясен и не важно, куда лишние 5-10 млн человек проголосуют, вообще ни на что не повлияет. А вот эти же миллионы в погранично-континентальных штатах (где есть колебание между ватой и нормальными) окажут тотальное влияние и на внутрипартийной борьбе, и против демократов.
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05.10.2022 09:24 Ответить
«…многие никогда не держали евро или фунты в руках»- от, звідки на просторах східної Європи стільки ідіотів?)))) дядя, ти дурак чи просто рускій?)
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05.10.2022 12:11 Ответить
… для чого пересічному американцю, із «континентальних штатів», тримати в руках євро чи фунти?) по-перше, ці люди, особливо молодь, багато і можна сказати традиційно подорожують світом різними каналами (церква, коледжі, тощо), а по друге, що такого особливого дадуть їм «євро із фунтом», чого у них немає в Америці!? Я просто хочу зрозуміти логіку такого совково-кацапського дебіла як ти! Звідки ви лізите із таким світоглядом і ще із повчальним тоном!? Єпать у вас каша в голові-це не виліковне!
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05.10.2022 13:24 Ответить
Интересно бы понять, чем именно русня купила Маска...
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05.10.2022 09:26 Ответить
Маск водить дружбу з трампістами, на носі вибори, Маска використали щоб дізнатися настрої американців у цьому питанні. Це план не Маска, а план Трампа. Ми лише дізналися якого плану дотримувалась Америка якщо би при владі був Трамп.
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05.10.2022 09:33 Ответить
Может быть и через трампистов, но текст изначально кремлевский. Что "Хрущев ошибся, передав Крым Украине", исключительно московский нарратив...
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05.10.2022 09:44 Ответить
Так а Трамп что, не сотрудничает с кремлем, хотите сказать?
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05.10.2022 10:15 Ответить
А с чего Вы решили, что я так "хочу сказать"? Или с утра на кого-то не наехали - день потерян?
Если вдумаетесь в написанное, я вполне допускал и такой вариант...
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05.10.2022 10:42 Ответить
А с чего вы решили, что я написал с наездом?
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05.10.2022 11:25 Ответить
Ибо почему-то углядели, что я "хотел сказать", что Трамп не сотрудничет с Кремлем. Иначе к чему тот вопрос?
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05.10.2022 12:59 Ответить
Трамп с кремлем не сотрудничает и не сотрудничал. Остальное выдуманный бред подкрепленный низким интеллектом.
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05.10.2022 14:29 Ответить
Что "остальное", горе без ума?
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05.10.2022 16:05 Ответить
Никогда не сотрудничал что поддтверждено многочисленными расследованиями инициированными демократами. В отличии от Байдена получавшего деньги от Батуриной и других росийских олигархов.
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05.10.2022 14:28 Ответить
тебе Трамп в подьезде нас..ал? чем тебе так американский патриот не угодил при котором Украина впервые получила Джавелины?
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05.10.2022 14:26 Ответить
И маска слегка подравняйте..
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05.10.2022 09:47 Ответить
Жалко. Я вважав Маска порядною людиною. Але гроші засліплюють очі. Жалко...
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05.10.2022 11:55 Ответить
В бізнесі поняття порядності дещо інше, аніж серед звичайних людей. Згадайте вислів батька американського автомобілебудування Генрі Форда : "Вже другий свій мільйон $ я заробив у чесний спосіб." Про перший він волів не розказувати. І расист був ще той. Навіть не приховував цього. Проте, його внесок в розвиток світового автопрому переоцінити важко.
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05.10.2022 13:12 Ответить
Цікаво: він полезний ідіот, чи компроматом прижали?
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05.10.2022 12:20 Ответить
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05.10.2022 12:26 Ответить
Трамп назвал Маска bullshit actor. И это в момент когда тот бодался с покупкой твиттера. К чему эти живые мемы?
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05.10.2022 14:32 Ответить
Ну сказал пацан х**ню.... но он кто - военный? политик? президент страны НАТО ? нет. ПРосто штатское лицо... сколько можно про это трондеть и что - на высоком уровне больше нечем заняться ? тем более - извинился он уже что делает ему честь... бо некоторые .. более мелкие порят больше х**ни и не извиняются никогда....
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05.10.2022 13:33 Ответить
перші свої ракети маск хотів купити в росії.
його там прийняли як "мальчика" який приїхав "водкі попіть".
тепер він робить другу спробу порозумітися з москалями, тому що його навіжений проєкт колонізації марса потребує "чогось космічного" від рогозіна.

а маск така людина що заради бабла потопче все інше.

слухав його біографію : кинув першу дружину з 6-ма дітьми, яку три роки умовляв вийти за нього заміж і висмикнув з медового місяця тому що в нього відбирали paypal, потім вигнав свою spaceX секретарку, яка десять років умовляла його інженерів не кидати проєкт ізза боса-самодура, що вимагав від інженера бути на роботі в неділю коли його дружина народжувала первінця.

короче, маск це 30% генію, 30% хайпу і 30% презирства до людей.

тут в коментарях рашінські боти розкручують тему маск-трамп : не ведіться.

скоріш за все трамп знову стане Президентом США.
хоч він і не підтримує Україну, але треба до цього готуватися, не псувати відносини, бо ленд-ліз буде продовжуватися і при ньому.
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05.10.2022 14:33 Ответить
Не думаю, що Тpампа знову виберуть. Дуже багато людей його просто ненавидять. І серед республіканців багато хто його не сприймає за його відмови від своїх предвиборних обіцянок. Є сильніші кандідати республіканці, наприклад, ДеСантіс, Круз, Котон.
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05.10.2022 15:15 Ответить
Я підтримував Трампа на минулих виборах. Але він ізоляціоніст, хоч в економічному плані все робив правильно для США.
Про ДеСантіса мало знаю, а Круз - гідний кандидат.
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05.10.2022 16:29 Ответить
в нього була перша жінка і шестеро дітей.
навіщо йому друга ?

дитячі питання задаєш і до того ж з матюками.
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05.10.2022 19:39 Ответить
ХТО НЕБУДЬ БАЧИВ ВИСЛОВЛЮВАННЯ МАСКА ПО ЦЬОМУ ПИТАННЮ НА ВІДЕО ⁉️
Просто цікаво про що ми сперечаємося тільки по одному твіту в соцсеті Твітер.
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05.10.2022 14:34 Ответить
Можливо, Маск вирішив просто примиритися з росіянами тому, що знову збирається купувати Твітер і щоб вони йому потім не шкодили. Суд, за його відмову від купівлі і порушення контракту, мав початися 17 жовтня. Вчора по новинам передали. що він запропонував купити Твітер за ту ж ціну (44 мільярда долaрів) замісто суда.
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05.10.2022 14:45 Ответить
Від того, що ви не бачите зв'язку між "Твітeр і москалями" не означає, що його не може бути (на відміну від вас, я не буду вас ображати, але раджу вам навчитися культурі спілкування).

Наведу відомі факти для пояснення.

У липні 2020 року хакери зламали мережу Tвітер і захопили контроль над акаунтами політиків, знаменитостей і підприємців, зокрема Барака Обами, Кім Кардашьян Уест, Джеффа Безоса та Ілона Маска, а також Tвітер-акаунти кількох криптовалютних компаній.Хакери вкрали біткоїни на суму понад 118 тисяч доларів. Акції Твітера впали більш ніж на 4%, опустивши ринкову вартість на 1,3 мільярда доларів.
Наслідки злому Твітера виходять далеко за межі цього шахрайства. У руках небезпечного супротивника той самий доступ, отриманий хакерами - можливість отримати контроль над акаунтами будь-яких користувачів - може завдати ще більшої шкоди.

Може ви думаєте, що москалі не захотіли би завдати шкоди "ворогу" Маску, який підтримав Україну і сміявся над кадировим? Думаю їм набагато легше було б це робити з Твітер ніж з Теслою. Крім того на Твітері, як і всюди, працює величезна кількість кремлiвських тролів.

Коли Маск публічно відмовився від угоди купівлі Твітера в липні, до того заявляя протягом кількох тижнів, що на Твітері величезна кількість акаунтів ботів і що він не зможе його змінити, як планував раніше. Зараз він знову згодився купити Твітер, щоб зупинити суд, а кілька днів до того висловився щодо свого "мирного" плану для України і отримав похвали росіян. Я звернула увагу на збіг подій і можливість такого його "бізнес" рішення (звичайно аморального), яке він можливо зробив, щоб запобігти великих втрат і проблем в майбутньому. Але, можливо, я помиляюся і він просто повівся на кремлівську пропаганду, яку тут, в Америці, кремлівські агенти - запроданці росповсюджують в американській медіа, щоб впливати на громадську думку.



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06.10.2022 09:56 Ответить
Як кремляді збудилися
Ілон Маск очевидно не є патріотом України, але й точно він не прихильник уZького цвинтарного "міра". Ілон Маск це Ілон Маск, геній, який в першу чергу зайнятий собою і власним бізнесом.
Але!!! - не треба забувати, що Ілон Маск дозволив українським військовим використовувати свої супутники Starlink для надійного зв'язку в РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, що на полі бою є надзвичайно важливим фактором комунікації і взаємодії різних підрозділів між собою, зокрема для коригування вогню артилерії. Як оцінив один з поважних німецьких експертів Ulrich Walter, в результаті ефективність української піхоти зросла приблизно на 300 відсотків, що в значній мірі призвело до гігантських втрат ворога у техніці і людях орках.
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05.10.2022 16:42 Ответить
Ну и и рожу свою скривил, от недовольства, что его не поддержали. А всё здесь просто, нехрен туда лезть, куда тебя не просят.
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05.10.2022 18:34 Ответить
Придурок макс так обісрався, що тепер ні долі поваги не маю. Хай валить свій марс окучує, а в Україну більше не лізе!
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05.10.2022 18:57 Ответить
От і не дивно, Маск - типовий "космополіт"з лівим нахилом, для нього батьківщина, сумління, переконанням - то пусті слова, за бабло він і Тексас з Орегоном здасть хоч китайцям, а якась-там Україна для нього й зовсім абстракція.
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05.10.2022 21:31 Ответить
 
 