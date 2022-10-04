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План Маска для Украины – непрактичный и аморальный, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск

Американский миллиардер, очевидно, лишь добивается шума вокруг себя, но ему также стоит обратить внимание не только на российские фальшивые "референдумы", но и на состоявшиеся ранее вполне легитимные голосования в Украине.

Об этом пишет в статье для Washington Post пишет старший научный сотрудник Council on Foreign Relations Макс Бут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

Илон Маск добился фантастического успеха в строительстве электромобилей и в запуске космических ракет. Но тот факт, что он самый богатый человек мира, вовсе не означает, что он способен решить любую проблему в мире.

Бут пишет, что предложения Маска переполнены иллюзиями и невежеством. Он указывает на ненасытную любовь американского миллиардера к сведению. И предполагает, что именно внимание тот добивался своими сообщениями. Но предложенный им план не практичен и не нравственен.

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Россия вторглась в Украину. И международный закон запрещает проводить референдумы о том, в какой стране украинцы хотят жить, даже если за этим голосованием будет следить ООН.

"Это все равно, если бы Путин вторгся на Аляску, требуя провести референдум, хотят ли жители штата снова стать частью России", – объясняет Бут.

Он напоминает, что украинцы уже ясно заявили о своих желаниях: более 90% из них проголосовали за независимость в 1991 году, а более 90% поддерживают оборонные усилия своей страны сейчас. Поэтому никакого референдума не нужно, чтобы узнать, к какой стране украинцы хотят принадлежать. Они и так демонстрируют это в боях за свою свободу, платя высокую цену.

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По мнению Бута, сообщения Маска в твиттере иллюстрируют зловещее влияние российской пропаганды.

Он также напоминает, что Украина всегда была нейтральной, а НАТО до сих пор не готова дать ей членство. Это не помешало Путину вторгнуться в Украину в 2014 году, а затем еще раз в 2022 году.

Бут напоминает: Маск абсолютно игнорирует тот факт, что Путин аннексировал четыре области Украины.

Он предполагает, что миллиардер очень мало знает об Украине - хотя и имеет благие намерения.

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Фундаментальное несогласие между Путиным и народом Украины состоит в том, что украинцы считают себя достойными жить в независимой стране с дружескими отношениями с Западом. А Путин так не считает, – напоминает Бут. Война закончилась уже сегодня, если бы Путин просто отказался от своих империалистических мечтаний. Но пока этого не произошло, битва будет продолжаться. И мирные планы, удовлетворяющие вымышленные образы Путина, не приблизят мир.
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Топ комментарии
+38
Грамотно і адекватно, додати нічого.
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04.10.2022 15:03
+24
Макс-гений, но в своей сфере. Политика, тем более международная, не его профиль. Иногда лучше жевать чем говорить
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04.10.2022 15:03
+16
На прикладі Маска ми вчора побачили, що так званими "миротворцями" може виступити на боці рф будь-хто. І, що надзвичайно важливо - так звані "голуби миру" не обов'язково є агентами впливу рф чи на них є в московських спецслужб компромат.

Мало хто розуміє досі, що частина людей в світі тупо відмовляється вірити в те, шо в 2022 році можливо повторення історії з концтаборами, примусовим виселенням, депортацією та етнічними чистками

І це не тому шо ці люди погані або дурні - вони просто не можуть собі уявити, що хтось наважився повторити злочини проти людяності і стати новим гітлером.

Усвідомлення того, шо існують і народ, метою життя якого є винищення іншого народу, і новий фюрер, якого палко та шалено підтримує власне населення, тупо руйнує картину всесвіту цивілізованим людям
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04.10.2022 15:12
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ВЬІДЬІХАЙ, БОБЕР!!
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04.10.2022 15:40 Ответить
Он предполагает, что миллиардер очень мало знает об Украине - хотя и имеет благие намерения. Источник: https://censor.net/ru/n3371428


Сергій Притула потролив Ілона Маска

"Ілоне, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", - зазначив Притула.

Ведучий вирішив допомогти Маску стати більш обізнаним та запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника. Так, Притула відкрив благодійний збір коштів. Усі гроші, що залишилися, він віддасть ЗСУ.

"Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска - підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, що залишилися, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу - Збройні сили України", - зазначив Притула.
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04.10.2022 15:46 Ответить
прітуленому вороватому чмошніку тільки Маска троліть, ага! хай своєму покровителю Гундосіку купить комплект підручників - там треба і з мови, і з літератури, і з математики - і все за перший клас!
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04.10.2022 16:52 Ответить
Якби Ілон придбав акції якоїсь військової компанії чи створив би нову, то навряд ми б почули подібне.
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04.10.2022 15:46 Ответить
План Маска в первую очередь забористый
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04.10.2022 15:49 Ответить
Здається мені, що то не Маск то написав, почерк москаля там видно, Маск від того втратив, погрілися конкуренти, вся ця історія має ознаки ІПСО від кремля, бо Маск їм сала за шкіру налляв.
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04.10.2022 15:52 Ответить
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04.10.2022 16:11 Ответить
Важко не погодитсь з цим шановним паном.
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04.10.2022 16:14 Ответить
от якраз "не погодитись" не важко
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04.10.2022 19:37 Ответить
Ну таке вже пишуть тутешні дописувачі.Ви би менше звертали увагу.Ви зрозумійте далеко не всі за Україну,але це не значить,що вони за москалів.Маск думає за себе.
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04.10.2022 16:15 Ответить
Маск-это симбиоз спекулянта,хитрожопого манипулятора и ******** в одном флаконе.Всегда удивляли люди,возводящее это дерьмо в ранг гения...вот просто реально удивляли.
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04.10.2022 16:19 Ответить
Маск это не гений, а обычный средний маркетолог-манаджер.

Все его «гениальные достижения» в автомобилестроении построены на использовании государственных денег ( стимулирование производства электромобилей).
Он не сделал сам, своими деньгами, Теслу. Он взял для этого деньги американских налогоплательщиков.

Он «мастер рекламы». Мастер создания бума ( шума для публики).
Вход идёт любой повод.
Даже война и атомный удар...

Он не первый в этом деле. Трамп, такой же «проходимец-бизнесмен» с кучей скандалов и банкротств.

Много и других примеров- это уже отдельная тема.

А Маск это своеобразный мыльный пузырь, активно дурача поставов на базаре
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04.10.2022 18:00 Ответить
"Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто говорю", - написав Гітанас Науседа.
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04.10.2022 16:22 Ответить
Раніше коли казали Ілон Маск,всі відразу-О!Потім щось почав витворяти зі своїми самками,всі напряглись,коли закурив в прямому ефірі план,всі розслабились-на Марс ніхто не летить.Він себе помножив парашею на 0.
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04.10.2022 16:31 Ответить
ЗМІ України підняли Маска до небес. А він взяв, та гепнувся долу. Про Маска на початку та в кінці цього відео https://www.youtube.com/watch?v=8GlQhFHDKSY
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04.10.2022 18:30 Ответить
З чого варто зробити висновок, що зачаровуватись не варто, і газет до обіду не читати.
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04.10.2022 19:23 Ответить
Треба послати маску фото матеріали розстрілу українців в Бучі
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04.10.2022 17:09 Ответить
Для нього основне - гроші. Корпорація Тесла в певній мірі - мильна бульбашка. Як тільки акції падають, так зразу "геній" вилазить з якимось епетажем. То автомобіль теслу в напрямку Марса запустить,... Усі в захваті і починають купувати оту теслу, бо що ж ти за пацан без неї.
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04.10.2022 19:04 Ответить
🤣🤣🤣

Від
"той самий Ілон Маск"
до "якесь кончене"- один твіт.
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04.10.2022 17:37 Ответить
Всрався Маск.... грошей стало мало очевидно. Поверніть йому взад його сраний стралінк.
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04.10.2022 19:25 Ответить
маск просто не розуміється на політиці. від слова зовсім. не розуміє, що рашка досягнувши цієї мети на тім не зупиниться. най будує своє і наше космічне майбутнє, політика - не його сфера, то нема чого і влазити туди.
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04.10.2022 19:35 Ответить
Трампіст-путініст Маск вчив історію по росіянському підручнику.

Падонаг, блдь.
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04.10.2022 22:34 Ответить
На " тяжёлые" подсел видать
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04.10.2022 23:52 Ответить
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