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План Маска для України - непрактичний і аморальний, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маск

Американський мільярдер, вочевидь, лише добивається шуму навколо себе, але йому також варто звернути увагу не лише на російські фальшиві "референдуми", а й на цілком легітимні голосування в Україні, які відбулися раніше.

Про це пише у статті для Washington Post пише старший науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Ілон Маск досяг фантастичного успіху в будівництві електромобілів і в запуску космічних ракет. Але той факт, що він найбагатша людина світу, зовсім не означає, що він здатний вирішити будь-яку проблему в світі.

Бут пише, що пропозиції Маска переповнені ілюзіями і невіглаством. Він вказує на ненаситну любов американського мільярдера до уваги. І припускає, що саме уваги той добивався своїми повідомленнями. Але запропонований ним план не практичний і не моральний.

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Росія вторглася в Україну. І міжнародний закон забороняє проводити референдуми про те, в якій країні українці хочуть жити, навіть якщо за цим голосуванням буде стежити ООН.

"Це все одно, якби Путін вторгся на Аляску, вимагаючи провести референдум, чи хочуть жителі штату знову стати частиною Росії", - пояснює Бут.

Він нагадує, що українці вже чітко заявили про свої бажання: більше ніж 90% з них проголосували за незалежність у 1991 році,  понад 90% підтримують оборонні зусилля своєї країни зараз. Тож ніякий референдум не потрібен, щоб дізнатися, до якої країни українці хочуть належати. Вони і так демонструють це в боях за свою свободу, сплачуючи високу ціну.

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На думку Бута, повідомлення Маска в твіттері ілюструють зловісний вплив російської пропаганди.

Він також нагадує, що Україна завжди була нейтральною, а НАТО і досі не готове дати їй членство. Це не завадило Путіну вторгнутися в Україну в 2014 році, а потім ще раз в 2022 році.

Бут нагадує: Маск абсолютно ігнорує той факт, що Путін анексував чотири області України.

Він припускає, що мільярдер дуже мало знає про Україну - хоча й має добрі наміри.

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Фундаментальна незгода між Путіним і народом України полягає в тому, що українці вважають себе достойними жити в незалежній країні з дружніми відносинами з Заходом. А Путін так не вважає, - нагадує Бут. Війна закінчилася б вже сьогодні, якби Путін просто відмовився від своїх імперіалістичних мрій. Але поки цього не сталося, битва триватиме. І мирні плани, які б задовольнили вигадані образи Путіна, не наблизять мир.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Грамотно і адекватно, додати нічого.
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04.10.2022 15:03
+24
Макс-гений, но в своей сфере. Политика, тем более международная, не его профиль. Иногда лучше жевать чем говорить
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04.10.2022 15:03
+16
На прикладі Маска ми вчора побачили, що так званими "миротворцями" може виступити на боці рф будь-хто. І, що надзвичайно важливо - так звані "голуби миру" не обов'язково є агентами впливу рф чи на них є в московських спецслужб компромат.

Мало хто розуміє досі, що частина людей в світі тупо відмовляється вірити в те, шо в 2022 році можливо повторення історії з концтаборами, примусовим виселенням, депортацією та етнічними чистками

І це не тому шо ці люди погані або дурні - вони просто не можуть собі уявити, що хтось наважився повторити злочини проти людяності і стати новим гітлером.

Усвідомлення того, шо існують і народ, метою життя якого є винищення іншого народу, і новий фюрер, якого палко та шалено підтримує власне населення, тупо руйнує картину всесвіту цивілізованим людям
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04.10.2022 15:12
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ВЬІДЬІХАЙ, БОБЕР!!
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04.10.2022 15:40 Відповісти
Он предполагает, что миллиардер очень мало знает об Украине - хотя и имеет благие намерения. Источник: https://censor.net/ru/n3371428


Сергій Притула потролив Ілона Маска

"Ілоне, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", - зазначив Притула.

Ведучий вирішив допомогти Маску стати більш обізнаним та запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника. Так, Притула відкрив благодійний збір коштів. Усі гроші, що залишилися, він віддасть ЗСУ.

"Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска - підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, що залишилися, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу - Збройні сили України", - зазначив Притула.
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04.10.2022 15:46 Відповісти
прітуленому вороватому чмошніку тільки Маска троліть, ага! хай своєму покровителю Гундосіку купить комплект підручників - там треба і з мови, і з літератури, і з математики - і все за перший клас!
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04.10.2022 16:52 Відповісти
Якби Ілон придбав акції якоїсь військової компанії чи створив би нову, то навряд ми б почули подібне.
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04.10.2022 15:46 Відповісти
План Маска в первую очередь забористый
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Здається мені, що то не Маск то написав, почерк москаля там видно, Маск від того втратив, погрілися конкуренти, вся ця історія має ознаки ІПСО від кремля, бо Маск їм сала за шкіру налляв.
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04.10.2022 15:52 Відповісти
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04.10.2022 16:11 Відповісти
Важко не погодитсь з цим шановним паном.
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04.10.2022 16:14 Відповісти
от якраз "не погодитись" не важко
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04.10.2022 19:37 Відповісти
Ну таке вже пишуть тутешні дописувачі.Ви би менше звертали увагу.Ви зрозумійте далеко не всі за Україну,але це не значить,що вони за москалів.Маск думає за себе.
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04.10.2022 16:15 Відповісти
Маск-это симбиоз спекулянта,хитрожопого манипулятора и ******** в одном флаконе.Всегда удивляли люди,возводящее это дерьмо в ранг гения...вот просто реально удивляли.
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04.10.2022 16:19 Відповісти
Маск это не гений, а обычный средний маркетолог-манаджер.

Все его «гениальные достижения» в автомобилестроении построены на использовании государственных денег ( стимулирование производства электромобилей).
Он не сделал сам, своими деньгами, Теслу. Он взял для этого деньги американских налогоплательщиков.

Он «мастер рекламы». Мастер создания бума ( шума для публики).
Вход идёт любой повод.
Даже война и атомный удар...

Он не первый в этом деле. Трамп, такой же «проходимец-бизнесмен» с кучей скандалов и банкротств.

Много и других примеров- это уже отдельная тема.

А Маск это своеобразный мыльный пузырь, активно дурача поставов на базаре
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04.10.2022 18:00 Відповісти
"Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто говорю", - написав Гітанас Науседа.
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Раніше коли казали Ілон Маск,всі відразу-О!Потім щось почав витворяти зі своїми самками,всі напряглись,коли закурив в прямому ефірі план,всі розслабились-на Марс ніхто не летить.Він себе помножив парашею на 0.
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04.10.2022 16:31 Відповісти
ЗМІ України підняли Маска до небес. А він взяв, та гепнувся долу. Про Маска на початку та в кінці цього відео https://www.youtube.com/watch?v=8GlQhFHDKSY
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04.10.2022 18:30 Відповісти
З чого варто зробити висновок, що зачаровуватись не варто, і газет до обіду не читати.
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04.10.2022 19:23 Відповісти
Треба послати маску фото матеріали розстрілу українців в Бучі
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04.10.2022 17:09 Відповісти
Для нього основне - гроші. Корпорація Тесла в певній мірі - мильна бульбашка. Як тільки акції падають, так зразу "геній" вилазить з якимось епетажем. То автомобіль теслу в напрямку Марса запустить,... Усі в захваті і починають купувати оту теслу, бо що ж ти за пацан без неї.
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04.10.2022 19:04 Відповісти
🤣🤣🤣

Від
"той самий Ілон Маск"
до "якесь кончене"- один твіт.
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04.10.2022 17:37 Відповісти
Всрався Маск.... грошей стало мало очевидно. Поверніть йому взад його сраний стралінк.
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04.10.2022 19:25 Відповісти
маск просто не розуміється на політиці. від слова зовсім. не розуміє, що рашка досягнувши цієї мети на тім не зупиниться. най будує своє і наше космічне майбутнє, політика - не його сфера, то нема чого і влазити туди.
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04.10.2022 19:35 Відповісти
Трампіст-путініст Маск вчив історію по росіянському підручнику.

Падонаг, блдь.
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04.10.2022 22:34 Відповісти
На " тяжёлые" подсел видать
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04.10.2022 23:52 Відповісти
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