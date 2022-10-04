План Маска для України - непрактичний і аморальний, - Washington Post

Американський мільярдер, вочевидь, лише добивається шуму навколо себе, але йому також варто звернути увагу не лише на російські фальшиві "референдуми", а й на цілком легітимні голосування в Україні, які відбулися раніше.

Про це пише у статті для Washington Post пише старший науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Ілон Маск досяг фантастичного успіху в будівництві електромобілів і в запуску космічних ракет. Але той факт, що він найбагатша людина світу, зовсім не означає, що він здатний вирішити будь-яку проблему в світі.

Бут пише, що пропозиції Маска переповнені ілюзіями і невіглаством. Він вказує на ненаситну любов американського мільярдера до уваги. І припускає, що саме уваги той добивався своїми повідомленнями. Але запропонований ним план не практичний і не моральний.

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Росія вторглася в Україну. І міжнародний закон забороняє проводити референдуми про те, в якій країні українці хочуть жити, навіть якщо за цим голосуванням буде стежити ООН.

"Це все одно, якби Путін вторгся на Аляску, вимагаючи провести референдум, чи хочуть жителі штату знову стати частиною Росії", - пояснює Бут.

Він нагадує, що українці вже чітко заявили про свої бажання: більше ніж 90% з них проголосували за незалежність у 1991 році, понад 90% підтримують оборонні зусилля своєї країни зараз. Тож ніякий референдум не потрібен, щоб дізнатися, до якої країни українці хочуть належати. Вони і так демонструють це в боях за свою свободу, сплачуючи високу ціну.

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На думку Бута, повідомлення Маска в твіттері ілюструють зловісний вплив російської пропаганди.

Він також нагадує, що Україна завжди була нейтральною, а НАТО і досі не готове дати їй членство. Це не завадило Путіну вторгнутися в Україну в 2014 році, а потім ще раз в 2022 році.

Бут нагадує: Маск абсолютно ігнорує той факт, що Путін анексував чотири області України.

Він припускає, що мільярдер дуже мало знає про Україну - хоча й має добрі наміри.

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Фундаментальна незгода між Путіним і народом України полягає в тому, що українці вважають себе достойними жити в незалежній країні з дружніми відносинами з Заходом. А Путін так не вважає, - нагадує Бут. Війна закінчилася б вже сьогодні, якби Путін просто відмовився від своїх імперіалістичних мрій. Але поки цього не сталося, битва триватиме. І мирні плани, які б задовольнили вигадані образи Путіна, не наблизять мир.