Требуется создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, - Зеленский

Украина предлагает реальный путь, чтобы привлечь к ответственности виновников первоначального преступления, породившего все другие преступления, совершенные с начала российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже.

Зеленский напомнил слова из приговора Нюрнбергского трибунала: "Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права".

"Чтобы и первоначальное преступление вооруженной агрессии получило справедливый ответ, мы должны дополнить деятельность Международного уголовного суда. Должны создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все остальные существующие судебные институты мира. Вы знаете, как руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за содеянное. Нам нужно это преодолеть.

Проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров. Однако мы предлагаем этот договор не только нашим партнерам, но и всем в мире, кто дорожит международным правопорядком", - подчеркнул глава государства.

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