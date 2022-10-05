Требуется создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина предлагает реальный путь, чтобы привлечь к ответственности виновников первоначального преступления, породившего все другие преступления, совершенные с начала российской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже.
Зеленский напомнил слова из приговора Нюрнбергского трибунала: "Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права".
"Чтобы и первоначальное преступление вооруженной агрессии получило справедливый ответ, мы должны дополнить деятельность Международного уголовного суда. Должны создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все остальные существующие судебные институты мира. Вы знаете, как руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за содеянное. Нам нужно это преодолеть.
Проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров. Однако мы предлагаем этот договор не только нашим партнерам, но и всем в мире, кто дорожит международным правопорядком", - подчеркнул глава государства.
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Тільки й чуємо - "потрібно", "дайте", "закрийте", .. і т.д. і т.п.
розікрадений держ резерв, ковідний фонд, закатані в асфальт десятки якщо не сотні мільярдів,
розвал збройних сил, кумівство та тотальну корупцію?
Це лише мала частина всього того "позитиву", що розцвів буйним цвітом за влади зечмошніків та посіпак коломоя.