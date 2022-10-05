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Требуется создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина предлагает реальный путь, чтобы привлечь к ответственности виновников первоначального преступления, породившего все другие преступления, совершенные с начала российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже.

Зеленский напомнил слова из приговора Нюрнбергского трибунала: "Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права".

"Чтобы и первоначальное преступление вооруженной агрессии получило справедливый ответ, мы должны дополнить деятельность Международного уголовного суда. Должны создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все остальные существующие судебные институты мира. Вы знаете, как руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за содеянное. Нам нужно это преодолеть.

Проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров. Однако мы предлагаем этот договор не только нашим партнерам, но и всем в мире, кто дорожит международным правопорядком", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии
+6
Тебе теж чекає трибунал. Всьому свій час.
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05.10.2022 10:23
+5
ЗелеБобікНайвеличніший сам щось робить?
Тільки й чуємо - "потрібно", "дайте", "закрийте", .. і т.д. і т.п.
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05.10.2022 10:23
+2
Так вроде вже роблять ?
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05.10.2022 10:21
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Так вроде вже роблять ?
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05.10.2022 10:21 Ответить
Флешбеки пошли, такое бывает на отходняке. Забыл просто. Нормальная ситуация, никто не пострадал. Он ляпал раз 10 гораздо хуже и вреднее для нашей страны, пускай выпьет лишнюю рюмочку или шо он там еще делает. Так хотя бы спокойнее будет, что не сделает хуже.
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05.10.2022 10:30 Ответить
Тебе теж чекає трибунал. Всьому свій час.
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05.10.2022 10:23 Ответить
ЗелеБобікНайвеличніший сам щось робить?
Тільки й чуємо - "потрібно", "дайте", "закрийте", .. і т.д. і т.п.
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05.10.2022 10:23 Ответить
Ага, а ще треба щоб той трибунал очолилиЄрмак з Татаровим і Смірновим.
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05.10.2022 10:37 Ответить
Трибунал на єрмаками обовязково буде...
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05.10.2022 10:43 Ответить
А про путіна знову ні слова...
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05.10.2022 10:49 Ответить
Це по вашому"Трибунал"? https://www.youtube.com/watch?v=kd7cfZ1K1UM
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05.10.2022 10:51 Ответить
Цікаво, він вважає, що "війна все спише"?

розікрадений держ резерв, ковідний фонд, закатані в асфальт десятки якщо не сотні мільярдів,

розвал збройних сил, кумівство та тотальну корупцію?

Це лише мала частина всього того "позитиву", що розцвів буйним цвітом за влади зечмошніків та посіпак коломоя.
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05.10.2022 10:59 Ответить
Ну дивиться, Україна переможе, він на білому коні, герой 21 віку, нобелівську премію мабуть дадуть та неголену морду на першу сторінку усіх світових змі повісять, за кого по вашому проголосує мудрий нарід? Переможців не судять чули такий вислів?
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05.10.2022 11:49 Ответить
І там Єрмак керує?
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05.10.2022 11:20 Ответить
Потрібно створити слідчц комісію яка дасть відповіді на питання - хто працював в інтересах рашки щоб здати Південь та Північ України? Хоч на Півночі ці плани і були зірвані, але тим не менш, чорний хід росіянам був так само відкритий як і на півдні. І виходячи з того що росіяни готувались до проходу через чорний хід ще з вересня 2021, вони мали залізобетонні гарантії від когось з вищого військового керівництва України.
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05.10.2022 11:35 Ответить
І тебе, зеуйописко, ПЕРШИМ до трибуналу посеред Площі Незалежності й одразу виконання Вироку. ЗА ВСЕ. Почнаючи з Чонгару, 2500 проданих у полон, розпорошування командування Війська... Шибениця готується одразу при "відкритті" процесуального засідання...
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05.10.2022 13:05 Ответить
 
 