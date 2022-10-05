Потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, - Зеленський

Україна пропонує реальний шлях, щоб притягнути до відповідальності винуватців первісного злочину, який породив усі інші злочини, скоєні з початку російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі.

Зеленський нагадав слова з вироку Нюрнберзького трибуналу: "Злочини проти міжнародного права скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами, і тільки покаранням конкретних індивідуумів, які скоїли ці злочини, можна забезпечити дотримання положень міжнародного права".

"Щоб і первісний злочин збройної агресії отримав справедливу відповідь, ми маємо доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду. Маємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не можуть дістати Міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу. сі ви знаєте, як керівництво Росії за брехливими розповідями про державний суверенітет ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати.

Проект відповідного міжнародного договору для створення спецтрибуналу нещодавно був представлений у Києві дипломатам з країн – наших партнерів. Однак ми пропонуємо цей договір не лише нашим партнерам, а й усім у світі, хто цінує міжнародний правопорядок", - наголосив глава держави.

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