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Потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна пропонує реальний шлях, щоб притягнути до відповідальності винуватців первісного злочину, який породив усі інші злочини, скоєні з початку російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі.

Зеленський нагадав слова з вироку Нюрнберзького трибуналу: "Злочини проти міжнародного права скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами, і тільки покаранням конкретних індивідуумів, які скоїли ці злочини, можна забезпечити дотримання положень міжнародного права".

"Щоб і первісний злочин збройної агресії отримав справедливу відповідь, ми маємо доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду. Маємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не можуть дістати Міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу. сі ви знаєте, як керівництво Росії за брехливими розповідями про державний суверенітет ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати.

Проект відповідного міжнародного договору для створення спецтрибуналу нещодавно був представлений у Києві дипломатам з країн – наших партнерів. Однак ми пропонуємо цей договір не лише нашим партнерам, а й усім у світі, хто цінує міжнародний правопорядок", - наголосив глава держави.

Також читайте: Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Тебе теж чекає трибунал. Всьому свій час.
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05.10.2022 10:23
+5
ЗелеБобікНайвеличніший сам щось робить?
Тільки й чуємо - "потрібно", "дайте", "закрийте", .. і т.д. і т.п.
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05.10.2022 10:23
+2
Так вроде вже роблять ?
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05.10.2022 10:21
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Так вроде вже роблять ?
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05.10.2022 10:21 Відповісти
Флешбеки пошли, такое бывает на отходняке. Забыл просто. Нормальная ситуация, никто не пострадал. Он ляпал раз 10 гораздо хуже и вреднее для нашей страны, пускай выпьет лишнюю рюмочку или шо он там еще делает. Так хотя бы спокойнее будет, что не сделает хуже.
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05.10.2022 10:30 Відповісти
Тебе теж чекає трибунал. Всьому свій час.
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05.10.2022 10:23 Відповісти
ЗелеБобікНайвеличніший сам щось робить?
Тільки й чуємо - "потрібно", "дайте", "закрийте", .. і т.д. і т.п.
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05.10.2022 10:23 Відповісти
Ага, а ще треба щоб той трибунал очолилиЄрмак з Татаровим і Смірновим.
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05.10.2022 10:37 Відповісти
Трибунал на єрмаками обовязково буде...
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05.10.2022 10:43 Відповісти
А про путіна знову ні слова...
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05.10.2022 10:49 Відповісти
Це по вашому"Трибунал"? https://www.youtube.com/watch?v=kd7cfZ1K1UM
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05.10.2022 10:51 Відповісти
Цікаво, він вважає, що "війна все спише"?

розікрадений держ резерв, ковідний фонд, закатані в асфальт десятки якщо не сотні мільярдів,

розвал збройних сил, кумівство та тотальну корупцію?

Це лише мала частина всього того "позитиву", що розцвів буйним цвітом за влади зечмошніків та посіпак коломоя.
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05.10.2022 10:59 Відповісти
Ну дивиться, Україна переможе, він на білому коні, герой 21 віку, нобелівську премію мабуть дадуть та неголену морду на першу сторінку усіх світових змі повісять, за кого по вашому проголосує мудрий нарід? Переможців не судять чули такий вислів?
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05.10.2022 11:49 Відповісти
І там Єрмак керує?
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05.10.2022 11:20 Відповісти
Потрібно створити слідчц комісію яка дасть відповіді на питання - хто працював в інтересах рашки щоб здати Південь та Північ України? Хоч на Півночі ці плани і були зірвані, але тим не менш, чорний хід росіянам був так само відкритий як і на півдні. І виходячи з того що росіяни готувались до проходу через чорний хід ще з вересня 2021, вони мали залізобетонні гарантії від когось з вищого військового керівництва України.
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05.10.2022 11:35 Відповісти
І тебе, зеуйописко, ПЕРШИМ до трибуналу посеред Площі Незалежності й одразу виконання Вироку. ЗА ВСЕ. Почнаючи з Чонгару, 2500 проданих у полон, розпорошування командування Війська... Шибениця готується одразу при "відкритті" процесуального засідання...
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05.10.2022 13:05 Відповісти
 
 