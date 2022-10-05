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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Совбез РФ обещает "усилить меры безопасности" в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

В оккупированном Крыму планируют усилить "безопасность транспортной инфраструктуры", которой якобы грозят "диверсии" украинских спецслужб.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Опасность для транспортной инфраструктуры представляет диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", - заявил он.

Патрушев пояснил, что в оккупированном Крыму планируется "оценить уязвимость" объектов транспортной инфраструктуры и обеспечить их инженерно-техническими средствами защиты.

Он также добавил, что не следует доверять охрану объектов транспортного комплекса на полуострове "неуполномоченным лицам, не прошедшим специальное обучение".

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Патрушев подчеркнул, что "возросла вероятность применения беспилотных летательных аппаратов с целью причинения вреда работе транспортного комплекса".

"Важно повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные события. С этой же целью провести совместные учения и тренировки. Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", - сказал он.

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Напомним, ранее в министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе под Джанкоем в оккупированном Крыму была диверсия.
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Топ комментарии
+3
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05.10.2022 11:21
+3
пусть сами распистячат свой чудо-юдо мост..
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05.10.2022 11:46
+2
Та куди вже посилювати, там "муха не пролетить"
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05.10.2022 11:13
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Та куди вже посилювати, там "муха не пролетить"
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05.10.2022 11:13 Ответить
Кадыровцы уже начали угрожать русской молодежи.
Ждем гражданскую войну?

https://twitter.com/antiputler_news/status/1577413479169941506
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05.10.2022 11:15 Ответить
Просто "посилювати"? А як же апокаліпсис і оце все?
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05.10.2022 11:16 Ответить
Що, сциканули? Це тільки початок...
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05.10.2022 11:19 Ответить
Ще одне старе кремлядське пердло яке повинне здохнути разом з ******.
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05.10.2022 11:19 Ответить
Натягніть маскувальну сітку над керчинським мостом! Ротенберги за це візьмуться з радістю. А якщо це бути робити Рогозін - то щастя буде усім!
А ще можете увесь надводний флот (есмінці, десантні, ракетні кораблі та інші лохані) замаскувати під водою. Ну і навколо важливих об'єктів можете надути системи ППО. Накачувати треба метаном, а поруч зробити курілку.
І тоді безпека всіх ваших об'єктів буде на космічній висоті!
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05.10.2022 11:20 Ответить
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05.10.2022 11:21 Ответить
Закрийте небо Криму., бетонною кришкою.
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05.10.2022 13:19 Ответить
Ой, а шож такоє?
Ожідаєца отвєтная п*здюля?
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05.10.2022 11:22 Ответить
Да да, патрушев. Яйця сам собі відріжеш чи заглотнеш ?
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05.10.2022 11:29 Ответить
ще трохи і свинособаки будут лякатись в штанці,власної тіні!
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05.10.2022 11:40 Ответить
пусть сами распистячат свой чудо-юдо мост..
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05.10.2022 11:46 Ответить
 
 