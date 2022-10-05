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Радбез РФ обіцяє "посилити заходи безпеки" в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

В окупованому Криму планують посилити "безпеку транспортної інфраструктури", якій нібито загрожують "диверсії" українських спецслужб.

Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Небезпеку для транспортної інфраструктури становить диверсійно-терористична діяльність українських спецслужб, міжнародних терористичних організацій", - заявив він.

Патрушев пояснив, що в окупованому Криму планують "оцінити вразливість" об'єктів транспортної інфраструктури та забезпечити їх інженерно-технічними засобами захисту.

Він також додав, що не слід довіряти охорону об'єктів транспортного комплексу на півострові "неуповноваженим особам, які не пройшли спеціальне навчання".

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Патрушев підкреслив, що "зросла ймовірність застосування безпілотних літальних апаратів з метою заподіяння шкоди роботі транспортного комплексу".

"Важливо підвищити готовність сил і засобів реагування на надзвичайні події. З цією ж метою провести спільні навчання і тренування. Також звертаю увагу на необхідність посилення охорони вокзалів, залізничних ліній, шляхопроводів, мостів, портів, об'єктів трубопровідного транспорту і на підвищення контролю за пасажирськими та вантажними перевезеннями", - сказав він.

Також читайте: З окупованого Криму після оголошення РФ мобілізації виїхали 10 тис. людей, - представництво президента

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
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05.10.2022 11:21
+3
пусть сами распистячат свой чудо-юдо мост..
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05.10.2022 11:46
+2
Та куди вже посилювати, там "муха не пролетить"
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05.10.2022 11:13
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Та куди вже посилювати, там "муха не пролетить"
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05.10.2022 11:13 Відповісти
Кадыровцы уже начали угрожать русской молодежи.
Ждем гражданскую войну?

https://twitter.com/antiputler_news/status/1577413479169941506
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05.10.2022 11:15 Відповісти
Просто "посилювати"? А як же апокаліпсис і оце все?
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05.10.2022 11:16 Відповісти
Що, сциканули? Це тільки початок...
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05.10.2022 11:19 Відповісти
Ще одне старе кремлядське пердло яке повинне здохнути разом з ******.
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05.10.2022 11:19 Відповісти
Натягніть маскувальну сітку над керчинським мостом! Ротенберги за це візьмуться з радістю. А якщо це бути робити Рогозін - то щастя буде усім!
А ще можете увесь надводний флот (есмінці, десантні, ракетні кораблі та інші лохані) замаскувати під водою. Ну і навколо важливих об'єктів можете надути системи ППО. Накачувати треба метаном, а поруч зробити курілку.
І тоді безпека всіх ваших об'єктів буде на космічній висоті!
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05.10.2022 11:20 Відповісти
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05.10.2022 11:21 Відповісти
Закрийте небо Криму., бетонною кришкою.
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05.10.2022 13:19 Відповісти
Ой, а шож такоє?
Ожідаєца отвєтная п*здюля?
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05.10.2022 11:22 Відповісти
Да да, патрушев. Яйця сам собі відріжеш чи заглотнеш ?
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05.10.2022 11:29 Відповісти
ще трохи і свинособаки будут лякатись в штанці,власної тіні!
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05.10.2022 11:40 Відповісти
пусть сами распистячат свой чудо-юдо мост..
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05.10.2022 11:46 Відповісти
 
 