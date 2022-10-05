Радбез РФ обіцяє "посилити заходи безпеки" в окупованому Криму

В окупованому Криму планують посилити "безпеку транспортної інфраструктури", якій нібито загрожують "диверсії" українських спецслужб.

Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Небезпеку для транспортної інфраструктури становить диверсійно-терористична діяльність українських спецслужб, міжнародних терористичних організацій", - заявив він.

Патрушев пояснив, що в окупованому Криму планують "оцінити вразливість" об'єктів транспортної інфраструктури та забезпечити їх інженерно-технічними засобами захисту.

Він також додав, що не слід довіряти охорону об'єктів транспортного комплексу на півострові "неуповноваженим особам, які не пройшли спеціальне навчання".

Читайте: Терорист Безлер підозрюється у катуванні українців в окупованому Криму, - прокуратура АРК

Патрушев підкреслив, що "зросла ймовірність застосування безпілотних літальних апаратів з метою заподіяння шкоди роботі транспортного комплексу".

"Важливо підвищити готовність сил і засобів реагування на надзвичайні події. З цією ж метою провести спільні навчання і тренування. Також звертаю увагу на необхідність посилення охорони вокзалів, залізничних ліній, шляхопроводів, мостів, портів, об'єктів трубопровідного транспорту і на підвищення контролю за пасажирськими та вантажними перевезеннями", - сказав він.

Також читайте: З окупованого Криму після оголошення РФ мобілізації виїхали 10 тис. людей, - представництво президента

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія.