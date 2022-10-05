Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, - глава облсовета Лукашук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация безопасности на Днепропетровщине остается напряженной. Оккупанты обстреляли Никопольский и Новомосковский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.
"В Никопольском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Красногригорьевской громаде. Без пострадавших", - написал он.
Также отмечается, что российская армия ударила по Новомосковскому району. Там был зафиксирован прилет ракеты. Специалисты производят идентификацию обломков. Пострадавших среди населения нет. Остальные районы Днепропетровщины – без чрезвычайных ситуаций.
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DmitrySviridon ad49c275
показать весь комментарий05.10.2022 20:26 Ответить Мне нравится 1
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