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Днепропетровщина (2891) обстрел (20230)

Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, - глава облсовета Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Ситуация безопасности на Днепропетровщине остается напряженной. Оккупанты обстреляли Никопольский и Новомосковский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.

"В Никопольском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Красногригорьевской громаде. Без пострадавших", - написал он.

Также отмечается, что российская армия ударила по Новомосковскому району. Там был зафиксирован прилет ракеты. Специалисты производят идентификацию обломков. Пострадавших среди населения нет. Остальные районы Днепропетровщины – без чрезвычайных ситуаций.

Смотрите: Ночью россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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русские никогда не были украинцам друзьями! русские больше тысячи лет враги украинцам! Еще с тех времен, как Киев оккупировал князь новгородский Олег Вещей, и убил Киевских князей - Аскольда и Дира.
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05.10.2022 20:26 Ответить
 
 