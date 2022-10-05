Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, - голова облради Лукашук
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Безпекова ситуація на Дніпропетровщині залишається напруженою. Окупанти обстріляли Нікопольський та Новомосковський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.
"В Нікопольському районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді. Без постраждалих", - написав він.
Також зазначається, що російська армія вдарила по Новомосковському району. Там зафіксували приліт ракети. Фахівці проводять ідентифікацію уламків. Постраждали серед населення немає. Решта районів Дніпропетровщини – без надзвичайних ситуацій.
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DmitrySviridon ad49c275
показати весь коментар05.10.2022 20:26 Відповісти Мені подобається 1
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