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Дніпропетровщина (2367) обстріл (21149)

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, - голова облради Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Безпекова ситуація на Дніпропетровщині залишається напруженою. Окупанти обстріляли Нікопольський та Новомосковський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.

"В Нікопольському районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді. Без постраждалих", - написав він.

Також зазначається, що російська армія вдарила по Новомосковському району. Там зафіксували приліт ракети. Фахівці проводять ідентифікацію уламків. Постраждали серед населення немає. Решта районів Дніпропетровщини – без надзвичайних ситуацій.

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Автор: Роман Свиридович
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русские никогда не были украинцам друзьями! русские больше тысячи лет враги украинцам! Еще с тех времен, как Киев оккупировал князь новгородский Олег Вещей, и убил Киевских князей - Аскольда и Дира.
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05.10.2022 20:26 Відповісти
 
 