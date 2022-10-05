Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО
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Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – отметил Зеленский в твиттере.
"Провел разговор с Президентом Зеленским и похвалил храбрый украинский народ и силы за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров", - написал генсек НАТО в твиттере.
Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начавшуюся войну, а НАТО будет усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
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Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на осенний саммит 2019 года наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью 2019 года был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не поехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.
Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
Яке може бути НАТО, якщо викриті зрадники уникають покарання?
Доки не буде очищення влади, не буде ніякого НАТО. Воно точно не хоче, щоб його військові технології потрапили до рук рашкі.