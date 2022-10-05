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Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

столтенберг,зеленський

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – отметил Зеленский в твиттере.

"Провел разговор с Президентом Зеленским и похвалил храбрый украинский народ и силы за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров", - написал генсек НАТО в твиттере.

Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начавшуюся войну, а НАТО будет усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

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Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
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Топ комментарии
+11
Про "вступ Зеленського до НАТО"

Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
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05.10.2022 20:24
+8
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05.10.2022 20:35
+7
Украина хочет вступить в НАТО по такой же процедуре, как Финляндия и Швеция, - об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в эфире зелемарафона

Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на осенний саммит 2019 года наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью 2019 года был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не поехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.

Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
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05.10.2022 20:35
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Зеленский наврал про НАТО. Так куда мы вступаем?
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05.10.2022 20:22 Ответить
Та не куда!!!всегда хоть одна страна будет против,любая!!!и этого достаточно!вам врут!
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05.10.2022 20:57 Ответить
вася, у тебя забор упал и крыша прохудилась. Займись своим домом. и прекрати *********** по вражеским пабликам.
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05.10.2022 21:02 Ответить
Урус,смотри реально на положение дел.и можешь шарица где попало
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05.10.2022 21:33 Ответить
домом займись, у тебя тайга с одной стороны горит, а с другой стороны ее китайцы вырубают. Скоро тебе от повесток прятаться будет негде.
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05.10.2022 21:38 Ответить
А ты из окопа пишешь? урусс
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05.10.2022 21:39 Ответить
в Украине сейчас все в окопе из-за вас, *******.
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05.10.2022 21:41 Ответить
Ты с базара не сьезжай русс.***** твое имя.у тебя окоп диван засраный
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05.10.2022 21:46 Ответить
ты не отвлекайся, готовься к чмобилизации, завещание напиши.
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05.10.2022 22:33 Ответить
Балда ты дурная я вообще в Европе живу
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05.10.2022 22:45 Ответить
та вас по миру, шо прусаков в общаге - тапков не хватает.
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05.10.2022 23:03 Ответить
він не зміг мурку на роялі зіграти .. не зміг
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05.10.2022 20:23 Ответить
Про "вступ Зеленського до НАТО"

Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
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05.10.2022 20:24 Ответить
Добре . Як туди потрапила Турція - вона зараз не відповідає параметрам НАТО а 40 років назад і поготів .
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05.10.2022 20:41 Ответить
параметры - херня. Главное - процедура.
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05.10.2022 20:48 Ответить
Короче -- приимут -- якии хер іх захищати буде .
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05.10.2022 20:52 Ответить
Примут, конечно. Года через два.
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05.10.2022 20:53 Ответить
Хронический наркоман,он не может мыслить,причинно -следственная связь отсутствует."химический мозг"есть такое определение у врачей.вот этот бонэвтик-янелох как раз тот случай.
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05.10.2022 21:03 Ответить
Так шаг только в одну сторону существует: обучение 1000 наших летчиков на F-15, F-16 и F-18, полное подавление ПВО кацапов ракетой harm и добивкой пусковых установок и экипажа кассетными ракетами от himars, сбитие любого кацапского самолета дальнобойными ракетами aim-120 новых модификаций, затем непрерывное круглосуточное утюживание кацапов авиабомбами управляемыми и неуправляемыми при малейшей подозрении на присутствие кацапов. Далее легкое и комфортное сафари против недобитков на земле, вынос всего мусора за нашу границу, окончание войны. Самолеты в большинстве будут целые и можете забрать назад по правилам ленд-лиза. Затем вступаем в НАТО, вместе с Казахстаном признаем ничтожным Будапештский меморандум, автоматически становимся ядерными державами, производим ядерное оружие и средства доставки вдвоем за счет их урана и наших ракет, и имеем надежную защиту от любого нападения. Это самый быстрый и эффективный способ закончить войну с минимум жертв. Если НАТО и США действительно хотят в приоритете окончания боевых действий, то нет иного пути кроме этого. Если хотят медленно разваривать войну, нанося огромный ущерб и нам, и Европе, и даже Китаю, который на 15-20% потеряет рынок ЕС из-за проблем с доставкой и рецессией, то конечно могут отослать 0 американских танков, 0 сау и 0 самолетов, имея на хранилище и даже подготовленных под распил тысяч штук им никогда не нужных. Еще неплохо США понять, что все их танкеры со сжиженным природным газом можно топить дронами-миноносцами в газголдер день и ночь и они ничего не могут против них сделать, эти дроны могут быть малозаметные, с оперением и вращением мина падает тихо, на магните кумулятивный заряд всегда прицепится и пробьет бак. Чтобы не надеялись на монополизацию газового рынка и создание на нашей земле войны на 10 лет.
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05.10.2022 20:32 Ответить
Украина хочет вступить в НАТО по такой же процедуре, как Финляндия и Швеция, - об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в эфире зелемарафона

Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на осенний саммит 2019 года наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью 2019 года был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не поехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.

Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
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05.10.2022 20:35 Ответить
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05.10.2022 20:50 Ответить
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05.10.2022 20:35 Ответить
Доки будемо обговорювати ці кроки - уже и раССея закончиться, вернее Мы её закончим..
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05.10.2022 20:39 Ответить
Кадры, как русня сдается в плен вместе с БМП на Херсонском направлении. https://t.me/hyevuy_dnepr/38142
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05.10.2022 20:47 Ответить
із Столтенбергом можна хіба що обговорювати ,як Україні найближчим часом не надати членство в НАТО
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05.10.2022 21:00 Ответить
Столтенберг похвалив народ, а не зрадника і тут клоуну стало абідна.
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05.10.2022 21:17 Ответить
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05.10.2022 22:37 Ответить
США все прекрасно розуміють- яке може бути НАТО, якщо досі при владі 40% прихованих кремлівських агентів, та ще 40% курупціонери, на яких клейма ставити ніде (припускаю, що десь 20% при владі нормальних)?
Яке може бути НАТО, якщо викриті зрадники уникають покарання?
Доки не буде очищення влади, не буде ніякого НАТО. Воно точно не хоче, щоб його військові технології потрапили до рук рашкі.
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05.10.2022 22:46 Ответить
 
 