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Беларусь не планирует проводить мобилизацию, - секретарь Совбеза Вольфович

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что республика не планирует проводить мобилизацию, а в настоящее время проходят мобилизационные проверочные сборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В эфире телеканала СТВ в среду Вольфович заявил, что в Вооруженных силах, в других структурах силового блока страны проводятся "мобилизационные проверочные сборы, на которые на 25-30 суток призывают военнообязанных запаса различных категорий, восстанавливают навыки".

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Топ комментарии
+20
Профессор Талк

@SergejTalk

·

6 ч

Я человек не верующий. Но каждое утро начинаю с молитвы: Господи, пошли Залужному ракеты на 300 км! Очень надо, Господи!
Мне кажется, он скоро услышит.
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05.10.2022 21:58
+20
- Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?

- Вам за какое число?
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05.10.2022 22:06
+19
Від творців "Жодного нападу з Білорусі не буде"
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05.10.2022 21:55
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бульбофюрер все танцює між кацапією і пісдє..ом
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05.10.2022 21:53 Ответить
Вольфович - це братан Жиріка?
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05.10.2022 22:10 Ответить
Так вот куда Жирик делся!
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06.10.2022 12:01 Ответить
і якийм хиром це відрізняється від мобілізації!?
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05.10.2022 21:54 Ответить
Від творців "Жодного нападу з Білорусі не буде"
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05.10.2022 21:55 Ответить
якая там мабілізацыя, калі бульбу яшчэ не сабралі
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06.10.2022 02:16 Ответить
По заголовку подумал что Жирик воскрес и почему то в Беларуси)))
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05.10.2022 21:55 Ответить
Бульбашам як і кацапам немає віри... завжди потрібно бути готовим пустити їх на перегній....
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05.10.2022 21:55 Ответить
Профессор Талк

@SergejTalk

·

6 ч

Я человек не верующий. Но каждое утро начинаю с молитвы: Господи, пошли Залужному ракеты на 300 км! Очень надо, Господи!
Мне кажется, он скоро услышит.
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05.10.2022 21:58 Ответить
Войну называеш спецоперацией, мобилизацию проверочными мероприятиями и все, ты не агрессор. Ты-профессиональный пацифист.
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05.10.2022 21:59 Ответить
вольфович с белорашки... брешет как брехал вольфович с рашки
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05.10.2022 22:01 Ответить
читаємо - "Білорусь планує проводити мобілізацію"
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05.10.2022 22:03 Ответить
Я прочитав заголовок: "Білорусь нах планує...", але не зовсім зрозумів, планує чи ні.
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05.10.2022 22:08 Ответить
арест кипренского

@freekiprensky

·

4 окт.

дорогая, приезжай сегодня, попьем вина, потом ты икону поцелуешь.
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05.10.2022 22:04 Ответить
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05.10.2022 22:05 Ответить
- Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?

- Вам за какое число?
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05.10.2022 22:06 Ответить
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06.10.2022 06:52 Ответить
кацапы картопляни будут наказаны в любом случае..
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05.10.2022 22:06 Ответить
удачи тебе и твоему сожителю в ношению марлевых труселей...
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05.10.2022 22:26 Ответить
в ношении..
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05.10.2022 22:27 Ответить
блин,яка нах тема евреев?
совсем кацап под флагом фрицев **** дался...
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05.10.2022 22:56 Ответить
лудшеспать пішеццо окрэмо...фошызд клятый...
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05.10.2022 23:03 Ответить
іди цілуй ікону - кацап вчорашній
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05.10.2022 22:36 Ответить
Може хтось нарешті скаже бульбофюреру, що коли сидиш на двох стільцяк, які розїзджаються, дупа репне. А тоді вже буде "а я вам пакажу аткуда растягівалі стулья"
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05.10.2022 22:08 Ответить
бульбафюрер тайно поставляет мясо. действуют под чужим флагом. на сегодняшний день приняло участие в боевых действиях более 35 тыс. около 100 000 резерв. трупы на своей территории не хоронят. какая еще нахер мобилизация
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05.10.2022 22:16 Ответить
Довго не вийде пєтлять. Скоро вас хитрожопих ваш путлєр пожене на м'ясо. І що характерно - підете.
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05.10.2022 22:17 Ответить
Что Путин прикажет, то и будете исполнять, хитрозадые уроды.
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05.10.2022 22:17 Ответить
этот Вольфович есть одногрупником Хомчака по училищу им.Верховного Совета РСФСР их карьера началась практически одномоментно. Кроме того, они вместе служили до перехода в году Хомчака в ЗСУ.
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05.10.2022 22:29 Ответить
Кріпосним бульбашкам ***** вірити неприпустимо !!

За убивства Українців буде ще їм кара!!
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05.10.2022 22:32 Ответить
- А за Гомелем людзі ёсць?
- Ёсць, толькі дробныя!
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05.10.2022 22:54 Ответить
Мобилизации не будет . все встанут и пойдут с постели сразу, это **** -2.
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05.10.2022 22:56 Ответить
pH Belarus.
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05.10.2022 23:17 Ответить
ни шумитя бярьё зы
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06.10.2022 07:05 Ответить
Україні не завадили б ракети і на 500 км проте дякуємо за те, що дають і молимося за Перемогу над російським фашизмом 21 століття і з нетерпінням очікуємо смерті всієї росії, яка не має право на існування через її недолуге та самовпевнене керівництво і народ, котрий як вівці не здатен мислити адекватно. Ця орда повинна зазнати повної поразки у війні з Україною та повної ізоляції від світової спільноти. Орді фашистів потрібно завдати смертельного удару аби не спромігся оговтатися назавжди!
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06.10.2022 10:05 Ответить
 
 