Беларусь не планирует проводить мобилизацию, - секретарь Совбеза Вольфович

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что республика не планирует проводить мобилизацию, а в настоящее время проходят мобилизационные проверочные сборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В эфире телеканала СТВ в среду Вольфович заявил, что в Вооруженных силах, в других структурах силового блока страны проводятся "мобилизационные проверочные сборы, на которые на 25-30 суток призывают военнообязанных запаса различных категорий, восстанавливают навыки".

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