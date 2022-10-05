Білорусь на планує проводити мобілізацію, - секретар Радбезу Вольфович

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що республіка не планує проводити мобілізацію, а зараз відбуваються мобілізаційні перевірочні збори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу СТВ у середу Вольфович заявив, що у Збройних силах, в інших структурах силового блоку країни проводяться "мобілізаційні перевірочні збори, на які на 25-30 діб закликають військовозобов'язані запаси різних категорій, відновлюють навички".

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