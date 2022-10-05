Білорусь на планує проводити мобілізацію, - секретар Радбезу Вольфович
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Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що республіка не планує проводити мобілізацію, а зараз відбуваються мобілізаційні перевірочні збори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
В ефірі телеканалу СТВ у середу Вольфович заявив, що у Збройних силах, в інших структурах силового блоку країни проводяться "мобілізаційні перевірочні збори, на які на 25-30 діб закликають військовозобов'язані запаси різних категорій, відновлюють навички".
Топ коментарі
+20 Перехватчик
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+19 Ivan Gar
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@SergejTalk
·
6 ч
Я человек не верующий. Но каждое утро начинаю с молитвы: Господи, пошли Залужному ракеты на 300 км! Очень надо, Господи!
Мне кажется, он скоро услышит.
@freekiprensky
·
4 окт.
дорогая, приезжай сегодня, попьем вина, потом ты икону поцелуешь.
- Вам за какое число?
совсем кацап под флагом фрицев **** дался...
За убивства Українців буде ще їм кара!!
- Ёсць, толькі дробныя!