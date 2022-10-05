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Германия передала Украине две ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правительство Германии в рамках пакета военной помощи в течение последней недели передало Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Об этом свидетельствует информация на сайте правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Германия передала Украине две ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 01

В августе Украина получила от Германии три Bergerpanzer 2, таким образом в общей сложности их было передано пять.

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен. Корпус ремонтно-эвакуационной машины состоит из сварной броневой стали. Вооружение, прежде всего, предназначено для самообороны и состоит из пулемета и дымовых пушек. Bergerpanzer 2 рассчитана на экипаж в четыре человека.

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Топ комментарии
+10
Хорошая и нужная машина.
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06.10.2022 00:01
+8
5 штук так багато не схоже на штольца прямо останнє забрав у бундесвера.
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05.10.2022 23:10
+8
Через такі масові поставки техніки та озброєння через пів-року німецька армія гола-боса лишиться. Прийдеться знімати з консервації велосипеди 1937 року.
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05.10.2022 23:12
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5 штук так багато не схоже на штольца прямо останнє забрав у бундесвера.
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05.10.2022 23:10 Ответить
Кількість на 1000 км фронту просто вражає! Аж забагато.
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05.10.2022 23:10 Ответить
500 тыс км. У тебя в голове понятие даже не о 2МВ, а о 1МВ. Такие специалисты пропадают! У Чапаева учился? 1 красноармеец на каждые 2 метра фронта, бл какой же ты гений.
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05.10.2022 23:29 Ответить
Это в лучшем случае полезные идиоты, в худшем тролли пригожина, гадящие на всех ресурсах для внедрения в головы полезных идотов сплошной "зрады". Можно не обращать внимания на их вы...ры.
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05.10.2022 23:51 Ответить
Чел писал "Количество на 1000 км фронта просто поражает! Даже многовато " Вы пишите про 500 тыс. км это собственно к чему ,что на что множилось
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06.10.2022 00:06 Ответить
Так напиши Зеленскому, шоб отказался...
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05.10.2022 23:48 Ответить
Но он с юмором , мол что Шольц оказывает помощь так сказать по "чайной ложке ,о чём кстати открыто говорят многие эксперты ,политологи и блогеры, в том числе мировые ,"а вы его утюжите, не понимаю по какой причине вы его приписали к тролям
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06.10.2022 00:17 Ответить
Я не знаю кто такие "мировые эксперты" и размеры чайной ложки, я руководствуюсь цифрами, а не пустопоржней болтовней.https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html
Это без последних поставок, в том числе ПВО. Эти цифры можно сравнить с обьемами поставок Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландов. Потом поймем у кого какие "ложки".
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06.10.2022 01:51 Ответить
Через такі масові поставки техніки та озброєння через пів-року німецька армія гола-боса лишиться. Прийдеться знімати з консервації велосипеди 1937 року.
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05.10.2022 23:12 Ответить
Велосипеди? Буде як у данців:
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05.10.2022 23:28 Ответить
Это даже не скупость.
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05.10.2022 23:12 Ответить
бронированными кранами и бульдозерами нас обеспечили. Теперь бы неплохо для наступления прислать нам бронированные бетономешалки и асфальтоукладчики.
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05.10.2022 23:16 Ответить
Ну - це ти вже "загнув"! БРЕМи - незамінна штука на полі боюНімці саме за рахунок БРЕМ (при меншій кількості танків) битви вигравали Вони трофейні танки переобладнали в тягачі і оперативно евакуювали в тил підбиту техніку Швидко її відновлювали і в бій кидали А наші для евакуації бойові танки використовували (підставляючись під лишні обстріли і ослабляючи бойові порядки)
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06.10.2022 06:09 Ответить
там ходова від леопарда - залишилось дістати десь башні ))))
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05.10.2022 23:23 Ответить
все буде..!!)) нам і такье дуже файно..принеслась така штука на швидкості..нарила і зїбалась..
головне хрести піздатіщі намалювати..побіільше!
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06.10.2022 01:13 Ответить
ну нормально...четыре трильйона мырыканськых рублей и две реммашины...а могли и одну назначить на третий квартал 2025-го года...
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05.10.2022 23:26 Ответить
фрицы не чехи и не словаки...и не поляки с прибалтами...
это хайфа в кубе.
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05.10.2022 23:28 Ответить
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05.10.2022 23:29 Ответить
до чого твій тупий комент???
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05.10.2022 23:36 Ответить
Хоспаді ... Мільйонери зібралися !

Такий агрегат коштує 2-3 млн євро, мабуть.

в серпні 2022 року Німеччина передала Україні як міжнародну технічну допомогу три машини Bergepanzer 2, запланована передача іще 12 машин разом з необхідними витратними матеріалами та супутнім обладнанням[2][3].

Машина поддержки имеет кран, вспомогательное оборудование и оборудование для ремонта. В рамках полевого ремонта можно разместить запасный двигатель на корме.
https://auto.24tv.ua/tag/avtotekhnolohii_tag25
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05.10.2022 23:36 Ответить
Хорошая и нужная машина.
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06.10.2022 00:01 Ответить
Не обсирайте, запитайте тих хто на фронті скільки разів треба було евакуювати бронетехніку і не було чим, або кидали або підривали, навіть через пробиту трубку чи якийсь насос
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06.10.2022 00:12 Ответить
та да..кількість вражає..
наповал.
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06.10.2022 00:21 Ответить
Опять кучи лайна от комнатных стратегов (( До людей упорно не доходит, что ни Германия, ни лично Штольц Украине ничего не должны. Один патрон пришлют и уже за это нужно спасибо говорить.
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06.10.2022 00:19 Ответить
Ви коли пишите, то думаєте що пишите? Для критики Німеччини просто поцікавитися потрібно яку зброю ви отримали. Лиман німецькі Марси також визволяли. А 5 таких ремонтних машин коштують усіх ремонтних баз України.
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06.10.2022 08:36 Ответить
 
 