Германия передала Украине две ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Германии в рамках пакета военной помощи в течение последней недели передало Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.
Об этом свидетельствует информация на сайте правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В августе Украина получила от Германии три Bergerpanzer 2, таким образом в общей сложности их было передано пять.
Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен. Корпус ремонтно-эвакуационной машины состоит из сварной броневой стали. Вооружение, прежде всего, предназначено для самообороны и состоит из пулемета и дымовых пушек. Bergerpanzer 2 рассчитана на экипаж в четыре человека.
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Это без последних поставок, в том числе ПВО. Эти цифры можно сравнить с обьемами поставок Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландов. Потом поймем у кого какие "ложки".
головне хрести піздатіщі намалювати..побіільше!
это хайфа в кубе.
Такий агрегат коштує 2-3 млн євро, мабуть.
в серпні 2022 року Німеччина передала Україні як міжнародну технічну допомогу три машини Bergepanzer 2, запланована передача іще 12 машин разом з необхідними витратними матеріалами та супутнім обладнанням[2][3].
Машина поддержки имеет кран, вспомогательное оборудование и оборудование для ремонта. В рамках полевого ремонта можно разместить запасный двигатель на корме.
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наповал.