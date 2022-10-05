Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2
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Уряд Німеччини в межах пакету військової допомоги протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.
Про це свідчить інформація на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У серпні Україна отримала від Німеччини три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п’ять.
Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт. Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.
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Это без последних поставок, в том числе ПВО. Эти цифры можно сравнить с обьемами поставок Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландов. Потом поймем у кого какие "ложки".
головне хрести піздатіщі намалювати..побіільше!
это хайфа в кубе.
Такий агрегат коштує 2-3 млн євро, мабуть.
в серпні 2022 року Німеччина передала Україні як міжнародну технічну допомогу три машини Bergepanzer 2, запланована передача іще 12 машин разом з необхідними витратними матеріалами та супутнім обладнанням[2][3].
Машина поддержки имеет кран, вспомогательное оборудование и оборудование для ремонта. В рамках полевого ремонта можно разместить запасный двигатель на корме.
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наповал.