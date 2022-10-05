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Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд Німеччини в межах пакету військової допомоги протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Про це свідчить інформація на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 01

У серпні Україна отримала від Німеччини три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п’ять.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт. Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.

Також читайте: Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво САУ для України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Хорошая и нужная машина.
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06.10.2022 00:01
+8
5 штук так багато не схоже на штольца прямо останнє забрав у бундесвера.
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05.10.2022 23:10
+8
Через такі масові поставки техніки та озброєння через пів-року німецька армія гола-боса лишиться. Прийдеться знімати з консервації велосипеди 1937 року.
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05.10.2022 23:12
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5 штук так багато не схоже на штольца прямо останнє забрав у бундесвера.
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05.10.2022 23:10 Відповісти
Кількість на 1000 км фронту просто вражає! Аж забагато.
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05.10.2022 23:10 Відповісти
500 тыс км. У тебя в голове понятие даже не о 2МВ, а о 1МВ. Такие специалисты пропадают! У Чапаева учился? 1 красноармеец на каждые 2 метра фронта, бл какой же ты гений.
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05.10.2022 23:29 Відповісти
Это в лучшем случае полезные идиоты, в худшем тролли пригожина, гадящие на всех ресурсах для внедрения в головы полезных идотов сплошной "зрады". Можно не обращать внимания на их вы...ры.
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05.10.2022 23:51 Відповісти
Чел писал "Количество на 1000 км фронта просто поражает! Даже многовато " Вы пишите про 500 тыс. км это собственно к чему ,что на что множилось
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06.10.2022 00:06 Відповісти
Так напиши Зеленскому, шоб отказался...
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05.10.2022 23:48 Відповісти
Но он с юмором , мол что Шольц оказывает помощь так сказать по "чайной ложке ,о чём кстати открыто говорят многие эксперты ,политологи и блогеры, в том числе мировые ,"а вы его утюжите, не понимаю по какой причине вы его приписали к тролям
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06.10.2022 00:17 Відповісти
Я не знаю кто такие "мировые эксперты" и размеры чайной ложки, я руководствуюсь цифрами, а не пустопоржней болтовней.https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html
Это без последних поставок, в том числе ПВО. Эти цифры можно сравнить с обьемами поставок Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландов. Потом поймем у кого какие "ложки".
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06.10.2022 01:51 Відповісти
Через такі масові поставки техніки та озброєння через пів-року німецька армія гола-боса лишиться. Прийдеться знімати з консервації велосипеди 1937 року.
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05.10.2022 23:12 Відповісти
Велосипеди? Буде як у данців:
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05.10.2022 23:28 Відповісти
Это даже не скупость.
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05.10.2022 23:12 Відповісти
бронированными кранами и бульдозерами нас обеспечили. Теперь бы неплохо для наступления прислать нам бронированные бетономешалки и асфальтоукладчики.
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05.10.2022 23:16 Відповісти
Ну - це ти вже "загнув"! БРЕМи - незамінна штука на полі боюНімці саме за рахунок БРЕМ (при меншій кількості танків) битви вигравали Вони трофейні танки переобладнали в тягачі і оперативно евакуювали в тил підбиту техніку Швидко її відновлювали і в бій кидали А наші для евакуації бойові танки використовували (підставляючись під лишні обстріли і ослабляючи бойові порядки)
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06.10.2022 06:09 Відповісти
там ходова від леопарда - залишилось дістати десь башні ))))
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05.10.2022 23:23 Відповісти
все буде..!!)) нам і такье дуже файно..принеслась така штука на швидкості..нарила і зїбалась..
головне хрести піздатіщі намалювати..побіільше!
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06.10.2022 01:13 Відповісти
ну нормально...четыре трильйона мырыканськых рублей и две реммашины...а могли и одну назначить на третий квартал 2025-го года...
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05.10.2022 23:26 Відповісти
фрицы не чехи и не словаки...и не поляки с прибалтами...
это хайфа в кубе.
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05.10.2022 23:28 Відповісти
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05.10.2022 23:29 Відповісти
до чого твій тупий комент???
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05.10.2022 23:36 Відповісти
Хоспаді ... Мільйонери зібралися !

Такий агрегат коштує 2-3 млн євро, мабуть.

в серпні 2022 року Німеччина передала Україні як міжнародну технічну допомогу три машини Bergepanzer 2, запланована передача іще 12 машин разом з необхідними витратними матеріалами та супутнім обладнанням[2][3].

Машина поддержки имеет кран, вспомогательное оборудование и оборудование для ремонта. В рамках полевого ремонта можно разместить запасный двигатель на корме.
https://auto.24tv.ua/tag/avtotekhnolohii_tag25
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05.10.2022 23:36 Відповісти
Хорошая и нужная машина.
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06.10.2022 00:01 Відповісти
Не обсирайте, запитайте тих хто на фронті скільки разів треба було евакуювати бронетехніку і не було чим, або кидали або підривали, навіть через пробиту трубку чи якийсь насос
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06.10.2022 00:12 Відповісти
та да..кількість вражає..
наповал.
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06.10.2022 00:21 Відповісти
Опять кучи лайна от комнатных стратегов (( До людей упорно не доходит, что ни Германия, ни лично Штольц Украине ничего не должны. Один патрон пришлют и уже за это нужно спасибо говорить.
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06.10.2022 00:19 Відповісти
Ви коли пишите, то думаєте що пишите? Для критики Німеччини просто поцікавитися потрібно яку зброю ви отримали. Лиман німецькі Марси також визволяли. А 5 таких ремонтних машин коштують усіх ремонтних баз України.
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06.10.2022 08:36 Відповісти
 
 