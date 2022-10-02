Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво САУ для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".
Про це повідомляє Європейська Правда, інформує Цензор.НЕТ.
На виготовлення САУ для України країни пожертвують близько 92 млн євро. З них Данія вносить близько 30,9 млн євро.
"Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.
Крім того, у п'ятницю уряд Данії отримав підтримку парламенту на додатковий пакет пожертвувань Україні в розмірі 148 млн євро. Ці кошти допоможуть забезпечити постачання обладнання та озброєння для України.
"Багато країн уже надали великі суми, і загальна сума пожертвувань Данії на озброєння і військові потреби зараз становить майже 3,8 млрд данських крон. Але необхідні більш довгострокові та постійні внески. Тому важливо, що сьогодні ми можемо представити нашу спільну угоду про фінансування великої кількості САУ "Zuzana-2", - сказав Бьодсков.
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> Военные забраковали как шасси, ствол так и систему ручного заряжания, когда во всем мире она уже автоматическая.
Соловйовщина на марші. Не треба брехати:
«Система управління абсолютно дубльована, ми можемо управляти як в автоматизованому режимі, так і здійснювати ручне управління всіма механізмами - це за вимогою наших військових. Програмний продукт повністю нашого виробництва, виробництва нашого підприємства, створений на елементній базі європейських виробників»
САУ «Богдана»: чому зупинились випробування української гаубиці калібру НАТО? (radiosvoboda.org)
https://youtu.be/Zi_lJ6IW_bU
https://www.unian.net/war/ukrainskaya-sau-bogdana-unichtozhivshaya-rashistov-na-zmeinom-kakovy-ee-vozmozhnosti-i-harakteristiki-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11886909.html
а про цезарєй це твоя хвора уява!
Але ж Чмут і Ко сказали що погана- значить погана. І зелені напрягатись не треба
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
Не дописали:
"а то кришка впаде" - і прямо на $уй!
- "Різниця між мудрецем і дурнем невелика. Мудрець знає, що каже, дурень каже, що знає"
Дурень не все знає, що каже, а мудрий не все скаже, що знає.
Бубочка за мір.
Тому раша так ненавидить Пороха, тому у раши і була така підтримка Зе коли він йшов на президента. Будь зараз Порох на президентстві, по перше війни не булоб, по друге - перемоги України були гучні і бескомпромісні, а не вихід кацапів з оточення Лиману і видача Азовців кацапам.
Що було-б, якби Зеленський посилював обороноздатність армії, а не дерибанив кошти на "Великому будівництві"?
Що було-б, якби Зеленський не знищив ракетні програми і державні оборонні підприємства?
Що було-б, якби Зеленський дослухався до попереджень Західної розвідки і підготував державу до оборони?
Що було-б, якби Зеленський не наказав розмінувати Чонгар?
Що було-б, якби суспільство було зараннє попереджене про можливе вторгнення і підготовлене до евакуації?
Відповідь очевидна.
(с) Ганна Семеренко
Перезидент України патріот був би, а не кремлівська ковбаса.
через воронку в животе
на почки задницу и дырку,
что сделал натовский снаряд...
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Кароший мальчік (для кремля), краще потім бігати героїчно по світу з протянутою
рукою: Надайте зброю, Закрийте небо
Чому? Ворог і так легко вирухає, а суспільство тримаєте у незнанні.