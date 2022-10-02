Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво САУ для України

Країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Про це повідомляє Європейська Правда, інформує Цензор.НЕТ.

На виготовлення САУ для України країни пожертвують близько 92 млн євро. З них Данія вносить близько 30,9 млн євро.

"Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

Крім того, у п'ятницю уряд Данії отримав підтримку парламенту на додатковий пакет пожертвувань Україні в розмірі 148 млн євро. Ці кошти допоможуть забезпечити постачання обладнання та озброєння для України.

"Багато країн уже надали великі суми, і загальна сума пожертвувань Данії на озброєння і військові потреби зараз становить майже 3,8 млрд данських крон. Але необхідні більш довгострокові та постійні внески. Тому важливо, що сьогодні ми можемо представити нашу спільну угоду про фінансування великої кількості САУ "Zuzana-2", - сказав Бьодсков.

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