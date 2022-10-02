Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство САУ для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".
Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.
На изготовление САУ для Украины пожертвуют около 92 млн евро. Из них Дания вносит около 30,9 млн евро.
"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.
Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 148 млн евро. Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.
"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.
Пожалуйста, подождите...
> Военные забраковали как шасси, ствол так и систему ручного заряжания, когда во всем мире она уже автоматическая.
Соловйовщина на марші. Не треба брехати:
«Система управління абсолютно дубльована, ми можемо управляти як в автоматизованому режимі, так і здійснювати ручне управління всіма механізмами - це за вимогою наших військових. Програмний продукт повністю нашого виробництва, виробництва нашого підприємства, створений на елементній базі європейських виробників»
САУ «Богдана»: чому зупинились випробування української гаубиці калібру НАТО? (radiosvoboda.org)
https://youtu.be/Zi_lJ6IW_bU
https://www.unian.net/war/ukrainskaya-sau-bogdana-unichtozhivshaya-rashistov-na-zmeinom-kakovy-ee-vozmozhnosti-i-harakteristiki-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11886909.html
а про цезарєй це твоя хвора уява!
Але ж Чмут і Ко сказали що погана- значить погана. І зелені напрягатись не треба
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
Не дописали:
"а то кришка впаде" - і прямо на $уй!
- "Різниця між мудрецем і дурнем невелика. Мудрець знає, що каже, дурень каже, що знає"
Дурень не все знає, що каже, а мудрий не все скаже, що знає.
Бубочка за мір.
Тому раша так ненавидить Пороха, тому у раши і була така підтримка Зе коли він йшов на президента. Будь зараз Порох на президентстві, по перше війни не булоб, по друге - перемоги України були гучні і бескомпромісні, а не вихід кацапів з оточення Лиману і видача Азовців кацапам.
Що було-б, якби Зеленський посилював обороноздатність армії, а не дерибанив кошти на "Великому будівництві"?
Що було-б, якби Зеленський не знищив ракетні програми і державні оборонні підприємства?
Що було-б, якби Зеленський дослухався до попереджень Західної розвідки і підготував державу до оборони?
Що було-б, якби Зеленський не наказав розмінувати Чонгар?
Що було-б, якби суспільство було зараннє попереджене про можливе вторгнення і підготовлене до евакуації?
Відповідь очевидна.
(с) Ганна Семеренко
Перезидент України патріот був би, а не кремлівська ковбаса.
через воронку в животе
на почки задницу и дырку,
что сделал натовский снаряд...
РФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности - отчет СНБО ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ 2021
Кароший мальчік (для кремля), краще потім бігати героїчно по світу з протянутою
рукою: Надайте зброю, Закрийте небо
Чому? Ворог і так легко вирухає, а суспільство тримаєте у незнанні.