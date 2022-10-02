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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Германия (6013) Дания (443) Норвегия (565) Украина (44298) САУ (141)

Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство САУ для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау

Страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.

На изготовление САУ для Украины пожертвуют около 92 млн евро. Из них Дания вносит около 30,9 млн евро.

"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.

Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 148 млн евро. Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.

Читайте также: Дания профинансирует проект по документированию военных преступлений РФ в Украине
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Топ комментарии
+35
Кавун наш🍉 ..Осокорівка Херсонська обл.
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02.10.2022 15:43
+29
Можемо подякувати Данію, Німеччині і Норвегію. А коли ми вже свої САУ "Богдана" будемо виготовляти і снаряди до них? Не подобається Володі Богдана, то хай виготовляє САУ "Голобородько", але має щось випускати тут, бо війна в нас, а не а Норвегії.
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02.10.2022 15:43
+23
не начасі зараз про все це писати , не розкачуйте рояль а то кришка впаде
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02.10.2022 15:48
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Можемо подякувати Данію, Німеччині і Норвегію. А коли ми вже свої САУ "Богдана" будемо виготовляти і снаряди до них? Не подобається Володі Богдана, то хай виготовляє САУ "Голобородько", але має щось випускати тут, бо війна в нас, а не а Норвегії.
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02.10.2022 15:43 Ответить
@Roman Skripnik

> Военные забраковали как шасси, ствол так и систему ручного заряжания, когда во всем мире она уже автоматическая.

Соловйовщина на марші. Не треба брехати:
«Система управління абсолютно дубльована, ми можемо управляти як в автоматизованому режимі, так і здійснювати ручне управління всіма механізмами - це за вимогою наших військових. Програмний продукт повністю нашого виробництва, виробництва нашого підприємства, створений на елементній базі європейських виробників»

САУ «Богдана»: чому зупинились випробування української гаубиці калібру НАТО? (radiosvoboda.org)
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02.10.2022 19:38 Ответить
От іще про САУ "Богдана" і її "забракований" ствол:

https://youtu.be/Zi_lJ6IW_bU
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02.10.2022 19:53 Ответить
нищити россійських нацистів на Зміїному їй це не заважало, чомусь
https://www.unian.net/war/ukrainskaya-sau-bogdana-unichtozhivshaya-rashistov-na-zmeinom-kakovy-ee-vozmozhnosti-i-harakteristiki-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11886909.html
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02.10.2022 20:26 Ответить
може тому, що за цей час вона розроблялася?! і в найближчий час повиння була стати на виробничу лінію, якбі главзєбіл не зарубав всі перспективні розробки?!
а про цезарєй це твоя хвора уява!
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03.10.2022 00:04 Ответить
До острова 40 км. Дальность цезарей 35 км. Дальность Богданы 45 км. Угадай кто из них всего лишь за 5 выстрелов снёс рашистов в море.
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03.10.2022 05:42 Ответить
ще ніхто так точно тебе не описував
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03.10.2022 00:05 Ответить
Пашинського? Старокраматорський завод не його. І краз теж не його. Зробити можна на шасі Татри. І автомат доробити.
Але ж Чмут і Ко сказали що погана- значить погана. І зелені напрягатись не треба
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02.10.2022 22:03 Ответить
Краз, на шасси которого Пашинский попытался сделать подделку Цезараря принадлежить Косте Живаго, русского агента, КГБ-шника) Конечного бенефициара КРАЗа)
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02.10.2022 22:54 Ответить
Да, прикинь, пытался делать. И в 18 году она прошла испытания и готова была к запуску в производство. По словам директора за три года можно было изготовить штук 70 Богдан. Но пришёл к власти в Украине проект фсб рф " Буратино" и всё производство было остановлено. Теперь таскают ту одну Богдану по всем фронтам - дальность у неё 45 км. И наш украинский завод по выпуску снарядов мог за год изготовить 17 тысяч высокоточных снарядов к ней. Но зеленский всё остановил. Кто же он, если не предатель?
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03.10.2022 05:58 Ответить
Ага, тут, щоб зразу ракетним ударом накрили все виробництво. Чудова ідея, нічого не скажеш. 👍
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03.10.2022 01:05 Ответить
Кавун наш🍉 ..Осокорівка Херсонська обл.
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02.10.2022 15:43 Ответить
не начасі зараз про все це писати , не розкачуйте рояль а то кришка впаде
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02.10.2022 15:48 Ответить
А розміновувати Чонгар було на часі?
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02.10.2022 16:00 Ответить
а какими минами был заминирован Чонгар?
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02.10.2022 22:58 Ответить
вийми член зеленського з рота, коли відповідаєшь форумчанам! бо тебе важко зрозуміти
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03.10.2022 00:06 Ответить
Дараґой таваріщь Скріпнік! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь парашэнкі, бєньдєры, фошызды-галіцыйцы?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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03.10.2022 07:58 Ответить
Таваріщь Скріпнік, Ви цікавитесь державними таємницями України? СБУ не спить!
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03.10.2022 13:19 Ответить
Понятно. Балабол...
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03.10.2022 13:23 Ответить
@Максім ХОЙ 07fb0949

Не дописали:
"а то кришка впаде" - і прямо на $уй!
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02.10.2022 19:23 Ответить
ну це вже діло фантазії)
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02.10.2022 19:23 Ответить
Вот этот воин возле кавуна, который рискуя жизнью освобождает родную землю, да своим автоматом тебе бы, болтливому диванному стратегу, по морде
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02.10.2022 15:49 Ответить
Та в спам його! Про що з ним говорити? Його перемкнуло на одній темі. Здохне і ще півгодини буде бормотіти про свій розмінований Чонгар 😆
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02.10.2022 16:17 Ответить
Що ще й ще раз підтверджує вірність мого улюбленого афоризму китайського мудреця Кон Фуці.
- "Різниця між мудрецем і дурнем невелика. Мудрець знає, що каже, дурень каже, що знає"
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02.10.2022 16:29 Ответить
Українське прислів'я дещо інше, і поза тим точніше, як на мій смак:

Дурень не все знає, що каже, а мудрий не все скаже, що знає.
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02.10.2022 16:46 Ответить
За змістом то саме.
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02.10.2022 16:51 Ответить
Ремнісценція до іншогприслів'я про мовчання-золото.
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02.10.2022 16:58 Ответить
А дійсно, хто розмінував Чонгар, щоб ворог за лічені години захопив Херсон і область? Хто зруйнував військові спорудження, щоб ворог спокійно захопив не тільки Хнрсмон, а і Маріуполь, а і Запорізьку АЕС, Миколаїв, Одесу, одним махом два моря...? Просто у Вознесенську і Миколаєві з'явився оббреханий боневтікською владою генерал Марченко і зупинив рух ворога, розбивши декілька БТРГ.
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02.10.2022 16:34 Ответить
Дай мені посилання на твій фейсбук і я тобі розповім і про чонгар і про ситуацію з нашим арсеналом снарядів на початок війни, розберемо, що було важливіше, і хто в цьому винен і хто за це відповів? А тут я не буду ці речі обговорювати
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02.10.2022 16:38 Ответить
мені нічого не потрібно розповідати, я сам розібрався що є що і хто є хто. Про різвані склади три роки розповідали на какаканалі "1+1", правда при них за одну ніч зарвано було сотні складів, але про це цей канал Вам не каже. І якщо пан хочуть звинуватити попередників, то також мені це не потрібно знати, бо Ви і такі як Ви їх звинуватили в 2014 році, порушили понад 300 кримінальних справ (жодної на сальдо, балицького, які постійно їздили чомусь в Крим і по факту зрадили Україну) і за три роки можна було "наштампувати" і снарядів і ракет і танків і навіть закупити літаки. Але влада навіть не зробила жодного бронежилета і шолома і на початку вторгнення кричали "німці дайте", "США дайте і закрийте небо" і тому подібне.Чи можливо вони не бажали робити ракети з проектів попередників і спроектували свої? Виходить, що ні, займалися шулерством, брехнею, розкраданням оборонних грошей і зариттям всього що тільки можна в асфальт. В підсумку ні асфальту, ні ракет, на САУ ні тисячі життів українців. Зруйнові міста і фактично вся економіка. Осб результат політики "какая разница".
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02.10.2022 16:54 Ответить
Дарагой, Чонгар був не тільки розмінований (5 кол міних загороджень), а відтілля ще було виведена вся артилерія яка могла розвалити всіх хто їде черех перешийок і всі війська, бо
Бубочка за мір.
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02.10.2022 18:10 Ответить
так, а ще відвели війська (артилерію), не створили тероборону і призначили зрадників на генеральські посади, які в периший час перейщли на бік ворога, або втекли.
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02.10.2022 18:41 Ответить
Кацапський окупант десантник втік у Францію і написав там книжку, спогади як вони заходили з Криму. Він був шокований, що перешиїк не оборонявся, він навіть сам написав, що артилерією та авіацією можна було їх стримувати дуже довго.
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02.10.2022 20:44 Ответить
Не будеш бо нічого сказати щоб виправдати зрадників за яких ти так підписуєшся.
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02.10.2022 19:34 Ответить
Не буду, бо мені тут набридло нові профілі реєструвати. Тут альтернативна думка заборонена. Як у радянському союзі
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02.10.2022 23:17 Ответить
Москофільскі ідеї так, заборонені, як заборонені у всьому світі ідеї нацизму.
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03.10.2022 15:41 Ответить
А що, той хто не підтримує та критикує Порошенка, автоматично стає москвофілом?
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03.10.2022 20:01 Ответить
В більшості випадків так і є, бо здобутки Пороха як президента ніхто ще не переплюнув.
Тому раша так ненавидить Пороха, тому у раши і була така підтримка Зе коли він йшов на президента. Будь зараз Порох на президентстві, по перше війни не булоб, по друге - перемоги України були гучні і бескомпромісні, а не вихід кацапів з оточення Лиману і видача Азовців кацапам.
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04.10.2022 00:11 Ответить
Взагалі, вперше чую, що раша ненавидить Порошенка. Можна посилання, де б можна було помітити цю ненависть?
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04.10.2022 00:40 Ответить
Взагалі, вперше чую, що раша ненавидить Порошенка
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04.10.2022 04:38 Ответить
Конечно не дворник ОП.
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02.10.2022 18:01 Ответить
велика подяка партнерам
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02.10.2022 15:44 Ответить
шольц сам буде дула свердлити бошем
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02.10.2022 15:48 Ответить
Що було-б, якби Зеленський не обрізав крила українській розвідці і не вигнав з неї професіоналів?
Що було-б, якби Зеленський посилював обороноздатність армії, а не дерибанив кошти на "Великому будівництві"?
Що було-б, якби Зеленський не знищив ракетні програми і державні оборонні підприємства?
Що було-б, якби Зеленський дослухався до попереджень Західної розвідки і підготував державу до оборони?
Що було-б, якби Зеленський не наказав розмінувати Чонгар?
Що було-б, якби суспільство було зараннє попереджене про можливе вторгнення і підготовлене до евакуації?

Відповідь очевидна.

(с) Ганна Семеренко
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02.10.2022 15:52 Ответить
Просто не було б великого вторгнення кацапів вночі 24 лютого 2022 року.
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02.10.2022 15:57 Ответить
Щоб б було ?
Перезидент України патріот був би, а не кремлівська ковбаса.
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02.10.2022 18:07 Ответить
кацапчик смотрит удивлённо
через воронку в животе
на почки задницу и дырку,
что сделал натовский снаряд...
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02.10.2022 16:11 Ответить
Совершенно неудивительно, что антиваксерам не нравится, когда смеются над кацапами.

РФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности - отчет СНБО ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ 2021
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02.10.2022 21:00 Ответить
Датские Цезари в Україні, фінансування Сюзанны+пакет допомоги!!!Нехер було взривати потоки в датских водах!!!!
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02.10.2022 16:13 Ответить
А может пора финансировать из карманов хозяевов Оманского Осла бени, пинчука, ахмета или им только по 2,9 млрд. долгов можно списовать или с киностудий и овшороф боневтика которые по сей день " работают" в маЦкве???
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02.10.2022 16:53 Ответить
Как можно так гаваріть про бєдного мальчіка з Кварталу, он бєдний, он із народа 😆
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02.10.2022 18:05 Ответить
А Бубочка окрім ракетної програми для ЗСУ зарізав ще програму САУ Богдана.
Кароший мальчік (для кремля), краще потім бігати героїчно по світу з протянутою
рукою: Надайте зброю, Закрийте небо
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02.10.2022 18:04 Ответить
А так і не сказали скільки САУ закуплять за ці гроші.
Чому? Ворог і так легко вирухає, а суспільство тримаєте у незнанні.
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02.10.2022 19:39 Ответить
САУ ХОРОШО, НО УКРАИНЕ НЕОБХОДИМЫ РАКЕТЫ ХОТЯ БЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ, А ЛУЧШЕ СРЕДНЕЙ !!!
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02.10.2022 20:18 Ответить
ПіZда русні!
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03.10.2022 08:19 Ответить
Казав сліпий, побачимо
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03.10.2022 08:35 Ответить
МОЖЕТ РАЗУМНЕЙ РАКЕТЫ ДЕЛАТЬ !!!???
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05.10.2022 19:40 Ответить
 
 