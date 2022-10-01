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Данія викликала посла РФ через проголошення анексії українських територій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данія

До МЗС Данії викликали посла Росії Владіміра Барбіна через кроки РФ з анексії українських регіонів.

Про це повідомили в МЗС Данії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У зв’язку з викликом посла міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Володимира Путіна анексувати частини українських регіонів "абсолютно божевільна".

"Так звані "референдуми" на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову", - сказав Кофод.

Також читайте: Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Просто викликала, чи надавала пiдсрачникiв?
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01.10.2022 11:49 Відповісти
Просто викликала щоб надати підсрачників
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01.10.2022 11:51 Відповісти
Певне окунули ******* та в гавніще... Хоча краще було б кувалдою по дурноголовці
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01.10.2022 11:52 Відповісти
Божевілля це діагноз до того масовий на росії
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01.10.2022 11:55 Відповісти
Давайте будем честными. Мир молча схавал аннексию. Как это было с войной в Грузии, как это было с аннексией Крыма, как это было с Донбассом.
Пока бомбы не полетят по Европе, это будет не "их война".
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01.10.2022 12:15 Відповісти
не "Світ схавав агресію",а правильніше

організація ООН ПОКАЗАЛА СВОЮ "НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ".

через існування "права Вето" у Радбезі ООН.
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01.10.2022 12:32 Відповісти
Давай предположим, что у РФ нет права ветто и Собдез ООН принял эту резолюцию. И шо?
С ООН давно все понятно. Но другого ООН пока нет и не предвидится.
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01.10.2022 13:59 Відповісти
Шольци та макрони ще не зрозуміли, що взагалі не можна пускати у свої країни ніяке говніще із курячими паспортами, бо це передові окупаційні загони незалежно від кольору їхніх переконань.
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01.10.2022 12:24 Відповісти
В ООН 193 країни і скільки з них зробило теж, і чим займається міністерство Кулеби, смокче у зе-клоуна та Єрмака, циркова *** дипломатія, яке *** НАТО і ЄС, пальма вам з дачі бабломойського і лежите під нею і чекайте на банан.
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01.10.2022 12:29 Відповісти
 
 