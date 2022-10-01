Данія викликала посла РФ через проголошення анексії українських територій

До МЗС Данії викликали посла Росії Владіміра Барбіна через кроки РФ з анексії українських регіонів.

Про це повідомили в МЗС Данії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У зв’язку з викликом посла міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Володимира Путіна анексувати частини українських регіонів "абсолютно божевільна".

"Так звані "референдуми" на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову", - сказав Кофод.

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