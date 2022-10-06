Стоматолог с Харьковщины заявил, что коробка с вырванными зубами похожа на ту, которую у него отобрали российские оккупанты для того, чтобы пугать людей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Стоматолог из Харьковской области заявил, что коробка со стальными зубами желтого цвета (похожими на золотые) была отобрана у него оккупантами для того, чтобы ею пугать людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты издания Bild, побывавшие в селе Пески-Радьковские на Харьковщине.
Там они встретили местного стоматолога и показали ему фото зубов в коробке, ранее опубликованные начальником следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергеем Болвиновым, а также Минобороны Украины.
"Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Они – от людей, которых я лечил все эти годы. Я вынул эти зубы", – сказал им о фотографии местный стоматолог Сергей (по его словам, он единственный стоматолог в деревне).
Врач подозревает, что россияне украли зубы, потому что думали, что они из золота (на самом деле это нержавеющая сталь) и чтобы запугать украинцев. "Мне сообщили соседние жители, якобы россияне этим пугали людей", – сообщил Сергей.
Также Сергей показал журналистам и другую свою коллекцию зубов.
Пожалуйста, подождите...
"Працював він на Колимі начальником зміни на золотій копальні "промприбору", керував залишками надпланової "рижухи", яку слід було підкладати, коли план завалювався.
Однак за три роки безперервної роботи перед шестимісячною відпусткою на велику землю тих заначок назбиралось на трьохлітрову банку.
Не пропадати ж добру, то й відсипав собі на дорогу скільки міг провезти...
У невеликому містечку Західної України він бував наїздами, брат колись там служив у військах емгебе та й зостався там жити у хаті якогось виселеного польського пана.
Познайомився у ресторані, де пригощав всіх присутніх горілкою, з місцевим стоматологом. Показав золото. Домовились, що за невелику частину золотого піску вставити зуби з дорогметалу всій рідні...
Від нудьги поробив з десяток перснів-печаток з чистого золота. Один подарував якомусь жебраку.
За деякий час за ним прийшли. На допитах все розповів. А головне скільки було у нього того золота і кому пороздавав. Стоматолога невдовзі заарештували. Золото все вилучили як речовий доказ. Але золоті коронки в зубах родичів залишили, виривати не стали...
Відсидів не довго, командував зеками, майстром був на шахті.
Коли вийшов, подався на Колиму..."
із коронками додому "дараґая, ми баґати!",
а насправді ж то не золото, а залізо!
Ха-ха-ха!
Може бути безліч причин, щоб зняти коронку, або міст. Вони можуть просто розцементуватися, - якщо вчасно не зняти, втратите свій зуб, бо під коронку потраплятиме їжа і зуб почне гнити. Може просто зуб захворіти, почати боліти, може з часом протертися коронка, можуть сісти ясна, і коронка вже не захищатиме зуб. Зрештою, людина просто хоче поставити собі щось краще, більш *********. А, - ще може напилення злізти, тож буде потрібна заміна.
Якщо коронка (міст) із дорогоцінних металів, то їх знімають і повертають власнику. Якщо сталь, - або викидають, або лікар може залишити моста (віддати техніку), щоб потім колись, можливо, якщо виникне нагальна потреба, використати стальний проміжок у новій роботі. Таке, зазвичай, можуть практикувати у сільській місцевості, в основному.
Я бы на месте контрразведки проверил этих корреспондентов BILD
И да, организовать такое "опровержение " -- раз плюнуть. На мой взгляд цензор поторопился перепечатывать материал.
Есть украинские следователи -- пускай разбираются.
А если он симпатик "русского мира" ?
Теоретически он даже мог сотрудничать с оккупантами (таких много) или быть, например, даже сообщником в том подвале-пыточной ? Такое ведь возможно?
Пускай следователи разбираются.
Кто бы бросил коробку с НАСТОЯЩИМ золотом?
Его б давно отковыряли от зубов!
ПС: это я такой умный сегодня, а вчера....