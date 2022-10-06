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Стоматолог с Харьковщины заявил, что коробка с вырванными зубами похожа на ту, которую у него отобрали российские оккупанты для того, чтобы пугать людей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стоматолог из Харьковской области заявил, что коробка со стальными зубами желтого цвета (похожими на золотые) была отобрана у него оккупантами для того, чтобы ею пугать людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты издания Bild, побывавшие в селе Пески-Радьковские на Харьковщине.

Там они встретили местного стоматолога и показали ему фото зубов в коробке, ранее опубликованные начальником следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергеем Болвиновым, а также Минобороны Украины.

"Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Они – от людей, которых я лечил все эти годы. Я вынул эти зубы", – сказал им о фотографии местный стоматолог Сергей (по его словам, он единственный стоматолог в деревне).

Врач подозревает, что россияне украли зубы, потому что думали, что они из золота (на самом деле это нержавеющая сталь) и чтобы запугать украинцев. "Мне сообщили соседние жители, якобы россияне этим пугали людей", – сообщил Сергей.

Также Сергей показал журналистам и другую свою коллекцию зубов.

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Стоматолог с Харьковщины заявил, что коробка с вырванными зубами похожа на ту, которую у него отобрали российские оккупанты для того, чтобы пугать людей 01
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Топ комментарии
+29
Все одно мразота кацапська!
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05.10.2022 23:28
+26
Ну от почитайте попередню новину я там зразу написав що це заначка дантиста і ще один дописувач стоматолог підтвердив це !!!!!!!!!!!!!

Журналісту треба дати в пику за такі новини - не можна змішувати правду і неправду бо люди почнуть сумніватись в реальних звірствах рашистів, які мали місце і є реальними напр. відрізані пальці і геніталії і т. д. !!!!

Добре що хоч спростували...До речі
Арестович повірив і згадав цю коробку в стрімі з Фегиним.....
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05.10.2022 23:29
+16
Якесь двояке відчуття
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05.10.2022 23:25
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то стоматолог хотів собі ті зуби, а заодно обілити орків
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06.10.2022 00:37 Ответить
Я ще коли побачив цю коробку, подумав, що кацапи би скорше труси покинули, аніж кілограм золота...
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06.10.2022 00:39 Ответить
Уривок з оповідання:

"Працював він на Колимі начальником зміни на золотій копальні "промприбору", керував залишками надпланової "рижухи", яку слід було підкладати, коли план завалювався.
Однак за три роки безперервної роботи перед шестимісячною відпусткою на велику землю тих заначок назбиралось на трьохлітрову банку.
Не пропадати ж добру, то й відсипав собі на дорогу скільки міг провезти...
У невеликому містечку Західної України він бував наїздами, брат колись там служив у військах емгебе та й зостався там жити у хаті якогось виселеного польського пана.
Познайомився у ресторані, де пригощав всіх присутніх горілкою, з місцевим стоматологом. Показав золото. Домовились, що за невелику частину золотого піску вставити зуби з дорогметалу всій рідні...
Від нудьги поробив з десяток перснів-печаток з чистого золота. Один подарував якомусь жебраку.
За деякий час за ним прийшли. На допитах все розповів. А головне скільки було у нього того золота і кому пороздавав. Стоматолога невдовзі заарештували. Золото все вилучили як речовий доказ. Але золоті коронки в зубах родичів залишили, виривати не стали...
Відсидів не довго, командував зеками, майстром був на шахті.
Коли вийшов, подався на Колиму..."
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06.10.2022 00:40 Ответить
А уявіть, якби якийсь кацап відправив куль

із коронками додому "дараґая, ми баґати!",

а насправді ж то не золото, а залізо!

Ха-ха-ха!
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06.10.2022 00:41 Ответить
О, как они быстро превратились в ангелочков. И не насиловали тоже никого, а жертвы сами себя изнасиловали...
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06.10.2022 01:31 Ответить
In this image released by the Police Press Service, dental crowns pulled out by the Russian troops from mouths of local residents and pows are seen in a box found in a torture chamber where the Russians reportedly tortured villagers and pows in the retaken village of Pisky-Radkivski in the Kharkiv region, Ukraine, Tuesday, Oct. 4, 2022
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06.10.2022 01:32 Ответить
Особливо радують суки з "Bild", як вони то все понаходили, і лікарів і склад коронок, а завтра ті ліваки взагалі напишуть, що бідних москалів на українській землі нізащо в грунт переводять, і ті українці такі нацисти, терпіти москалів не можуть, такі нацисти... Тая "Bild'' відома шльондра двірцева з лівацьким ухилом.
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06.10.2022 03:23 Ответить
Питання - навіщо він назбирав цілу коробку цього непотрібу?
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06.10.2022 05:45 Ответить
Ну тогда у мешканцив улуса еще не все потеряно.
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06.10.2022 06:23 Ответить
полезные идиоты есть даже в этой ветке....
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06.10.2022 06:48 Ответить
"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі). Видалення - єдиний метод лікування?
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06.10.2022 07:00 Ответить
Видаляють, - зуби. А мости і коронки, - знімають.
Може бути безліч причин, щоб зняти коронку, або міст. Вони можуть просто розцементуватися, - якщо вчасно не зняти, втратите свій зуб, бо під коронку потраплятиме їжа і зуб почне гнити. Може просто зуб захворіти, почати боліти, може з часом протертися коронка, можуть сісти ясна, і коронка вже не захищатиме зуб. Зрештою, людина просто хоче поставити собі щось краще, більш *********. А, - ще може напилення злізти, тож буде потрібна заміна.

Якщо коронка (міст) із дорогоцінних металів, то їх знімають і повертають власнику. Якщо сталь, - або викидають, або лікар може залишити моста (віддати техніку), щоб потім колись, можливо, якщо виникне нагальна потреба, використати стальний проміжок у новій роботі. Таке, зазвичай, можуть практикувати у сільській місцевості, в основному.
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06.10.2022 14:42 Ответить
Ну коробку ведь действительно нашли в пыточной. Дальше пусть устанавливает следствие, а не "корреспонденты"

Я бы на месте контрразведки проверил этих корреспондентов BILD
И да, организовать такое "опровержение " -- раз плюнуть. На мой взгляд цензор поторопился перепечатывать материал.
Есть украинские следователи -- пускай разбираются.
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06.10.2022 07:29 Ответить
з одної сторони воно добр,е що ми відрізняємо правду від брехні і не використовуєм це, але з другої сторони кацапська пропаганда вдається куди до мерзеннішох і підлої брехні та лицемірства, так що той стоматолог міг би і помовчати.
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06.10.2022 07:41 Ответить
@стоматолог міг би і помовчати.@
А если он симпатик "русского мира" ?
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06.10.2022 08:21 Ответить
ну то обявіть його ворогом народу за те шо правду сказав
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06.10.2022 08:24 Ответить
теоретически он ведь может быть сторонником "русского мира" ? Да или нет ?
Теоретически он даже мог сотрудничать с оккупантами (таких много) или быть, например, даже сообщником в том подвале-пыточной ? Такое ведь возможно?
Пускай следователи разбираются.
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06.10.2022 08:54 Ответить
Хорошая попытка очеловечить русских. Хер вам, а не пленные русские.
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06.10.2022 08:02 Ответить
Додався ще дивний лікар колекціонер,чекаємо спростування від власників .
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06.10.2022 08:08 Ответить
То, что эти твари рвут не только зубы можно не сомневаться. Пугать людей таким образом, зачем, они же асвабадители. Сами признали себя фашистами...
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06.10.2022 08:36 Ответить
А если головой подумать?
Кто бы бросил коробку с НАСТОЯЩИМ золотом?
Его б давно отковыряли от зубов!
ПС: это я такой умный сегодня, а вчера....
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06.10.2022 10:14 Ответить
Обратите своё внимание, что ВСЕ, кто радуется этому типа опровержению, буквально ВСЕ (ну может я кого то пропустил) от этого мутного и не понятного стоматолога, имеют регистрацию тут, на Цензоре, после 24 февраля 2022 года. ВСЕ. Вам, ни о чём это не говорит?
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06.10.2022 11:12 Ответить
СТОМАТОЛОГ - ЖУЛИК !)
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06.10.2022 21:14 Ответить
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