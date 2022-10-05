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Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стоматолог із Харківської області заявив, що коробка із сталевими зубам жовтого кольору (які схожі на золоті) була відібрана в нього окупантами для того щоб нею лякати людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти видання Bild, які  побували в селі Піски-Радківські на Харківщині

Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, раніше опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України

"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).

Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. "Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – повідомив Сергій.

Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російській катівні на Харківщині знайшли коробку з вирваними зубними коронками. ВІДЕО+ФОТО

Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Все одно мразота кацапська!
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05.10.2022 23:28
+26
Ну от почитайте попередню новину я там зразу написав що це заначка дантиста і ще один дописувач стоматолог підтвердив це !!!!!!!!!!!!!

Журналісту треба дати в пику за такі новини - не можна змішувати правду і неправду бо люди почнуть сумніватись в реальних звірствах рашистів, які мали місце і є реальними напр. відрізані пальці і геніталії і т. д. !!!!

Добре що хоч спростували...До речі
Арестович повірив і згадав цю коробку в стрімі з Фегиним.....
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05.10.2022 23:29
+16
Якесь двояке відчуття
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05.10.2022 23:25
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то стоматолог хотів собі ті зуби, а заодно обілити орків
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06.10.2022 00:37 Відповісти
Я ще коли побачив цю коробку, подумав, що кацапи би скорше труси покинули, аніж кілограм золота...
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06.10.2022 00:39 Відповісти
Уривок з оповідання:

"Працював він на Колимі начальником зміни на золотій копальні "промприбору", керував залишками надпланової "рижухи", яку слід було підкладати, коли план завалювався.
Однак за три роки безперервної роботи перед шестимісячною відпусткою на велику землю тих заначок назбиралось на трьохлітрову банку.
Не пропадати ж добру, то й відсипав собі на дорогу скільки міг провезти...
У невеликому містечку Західної України він бував наїздами, брат колись там служив у військах емгебе та й зостався там жити у хаті якогось виселеного польського пана.
Познайомився у ресторані, де пригощав всіх присутніх горілкою, з місцевим стоматологом. Показав золото. Домовились, що за невелику частину золотого піску вставити зуби з дорогметалу всій рідні...
Від нудьги поробив з десяток перснів-печаток з чистого золота. Один подарував якомусь жебраку.
За деякий час за ним прийшли. На допитах все розповів. А головне скільки було у нього того золота і кому пороздавав. Стоматолога невдовзі заарештували. Золото все вилучили як речовий доказ. Але золоті коронки в зубах родичів залишили, виривати не стали...
Відсидів не довго, командував зеками, майстром був на шахті.
Коли вийшов, подався на Колиму..."
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06.10.2022 00:40 Відповісти
А уявіть, якби якийсь кацап відправив куль

із коронками додому "дараґая, ми баґати!",

а насправді ж то не золото, а залізо!

Ха-ха-ха!
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06.10.2022 00:41 Відповісти
О, как они быстро превратились в ангелочков. И не насиловали тоже никого, а жертвы сами себя изнасиловали...
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06.10.2022 01:31 Відповісти
In this image released by the Police Press Service, dental crowns pulled out by the Russian troops from mouths of local residents and pows are seen in a box found in a torture chamber where the Russians reportedly tortured villagers and pows in the retaken village of Pisky-Radkivski in the Kharkiv region, Ukraine, Tuesday, Oct. 4, 2022
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06.10.2022 01:32 Відповісти
Особливо радують суки з "Bild", як вони то все понаходили, і лікарів і склад коронок, а завтра ті ліваки взагалі напишуть, що бідних москалів на українській землі нізащо в грунт переводять, і ті українці такі нацисти, терпіти москалів не можуть, такі нацисти... Тая "Bild'' відома шльондра двірцева з лівацьким ухилом.
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06.10.2022 03:23 Відповісти
Питання - навіщо він назбирав цілу коробку цього непотрібу?
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06.10.2022 05:45 Відповісти
Ну тогда у мешканцив улуса еще не все потеряно.
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06.10.2022 06:23 Відповісти
полезные идиоты есть даже в этой ветке....
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06.10.2022 06:48 Відповісти
"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі). Видалення - єдиний метод лікування?
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06.10.2022 07:00 Відповісти
Видаляють, - зуби. А мости і коронки, - знімають.
Може бути безліч причин, щоб зняти коронку, або міст. Вони можуть просто розцементуватися, - якщо вчасно не зняти, втратите свій зуб, бо під коронку потраплятиме їжа і зуб почне гнити. Може просто зуб захворіти, почати боліти, може з часом протертися коронка, можуть сісти ясна, і коронка вже не захищатиме зуб. Зрештою, людина просто хоче поставити собі щось краще, більш *********. А, - ще може напилення злізти, тож буде потрібна заміна.

Якщо коронка (міст) із дорогоцінних металів, то їх знімають і повертають власнику. Якщо сталь, - або викидають, або лікар може залишити моста (віддати техніку), щоб потім колись, можливо, якщо виникне нагальна потреба, використати стальний проміжок у новій роботі. Таке, зазвичай, можуть практикувати у сільській місцевості, в основному.
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06.10.2022 14:42 Відповісти
Ну коробку ведь действительно нашли в пыточной. Дальше пусть устанавливает следствие, а не "корреспонденты"

Я бы на месте контрразведки проверил этих корреспондентов BILD
И да, организовать такое "опровержение " -- раз плюнуть. На мой взгляд цензор поторопился перепечатывать материал.
Есть украинские следователи -- пускай разбираются.
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06.10.2022 07:29 Відповісти
з одної сторони воно добр,е що ми відрізняємо правду від брехні і не використовуєм це, але з другої сторони кацапська пропаганда вдається куди до мерзеннішох і підлої брехні та лицемірства, так що той стоматолог міг би і помовчати.
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06.10.2022 07:41 Відповісти
@стоматолог міг би і помовчати.@
А если он симпатик "русского мира" ?
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06.10.2022 08:21 Відповісти
ну то обявіть його ворогом народу за те шо правду сказав
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06.10.2022 08:24 Відповісти
теоретически он ведь может быть сторонником "русского мира" ? Да или нет ?
Теоретически он даже мог сотрудничать с оккупантами (таких много) или быть, например, даже сообщником в том подвале-пыточной ? Такое ведь возможно?
Пускай следователи разбираются.
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06.10.2022 08:54 Відповісти
Хорошая попытка очеловечить русских. Хер вам, а не пленные русские.
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06.10.2022 08:02 Відповісти
Додався ще дивний лікар колекціонер,чекаємо спростування від власників .
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06.10.2022 08:08 Відповісти
То, что эти твари рвут не только зубы можно не сомневаться. Пугать людей таким образом, зачем, они же асвабадители. Сами признали себя фашистами...
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06.10.2022 08:36 Відповісти
А если головой подумать?
Кто бы бросил коробку с НАСТОЯЩИМ золотом?
Его б давно отковыряли от зубов!
ПС: это я такой умный сегодня, а вчера....
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06.10.2022 10:14 Відповісти
Обратите своё внимание, что ВСЕ, кто радуется этому типа опровержению, буквально ВСЕ (ну может я кого то пропустил) от этого мутного и не понятного стоматолога, имеют регистрацию тут, на Цензоре, после 24 февраля 2022 года. ВСЕ. Вам, ни о чём это не говорит?
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06.10.2022 11:12 Відповісти
СТОМАТОЛОГ - ЖУЛИК !)
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06.10.2022 21:14 Відповісти
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