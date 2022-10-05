Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей
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Стоматолог із Харківської області заявив, що коробка із сталевими зубам жовтого кольору (які схожі на золоті) була відібрана в нього окупантами для того щоб нею лякати людей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти видання Bild, які побували в селі Піски-Радківські на Харківщині
Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, раніше опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України
"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).
Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. "Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – повідомив Сергій.
Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.
Будь ласка, зачекайте...
"Працював він на Колимі начальником зміни на золотій копальні "промприбору", керував залишками надпланової "рижухи", яку слід було підкладати, коли план завалювався.
Однак за три роки безперервної роботи перед шестимісячною відпусткою на велику землю тих заначок назбиралось на трьохлітрову банку.
Не пропадати ж добру, то й відсипав собі на дорогу скільки міг провезти...
У невеликому містечку Західної України він бував наїздами, брат колись там служив у військах емгебе та й зостався там жити у хаті якогось виселеного польського пана.
Познайомився у ресторані, де пригощав всіх присутніх горілкою, з місцевим стоматологом. Показав золото. Домовились, що за невелику частину золотого піску вставити зуби з дорогметалу всій рідні...
Від нудьги поробив з десяток перснів-печаток з чистого золота. Один подарував якомусь жебраку.
За деякий час за ним прийшли. На допитах все розповів. А головне скільки було у нього того золота і кому пороздавав. Стоматолога невдовзі заарештували. Золото все вилучили як речовий доказ. Але золоті коронки в зубах родичів залишили, виривати не стали...
Відсидів не довго, командував зеками, майстром був на шахті.
Коли вийшов, подався на Колиму..."
із коронками додому "дараґая, ми баґати!",
а насправді ж то не золото, а залізо!
Ха-ха-ха!
Може бути безліч причин, щоб зняти коронку, або міст. Вони можуть просто розцементуватися, - якщо вчасно не зняти, втратите свій зуб, бо під коронку потраплятиме їжа і зуб почне гнити. Може просто зуб захворіти, почати боліти, може з часом протертися коронка, можуть сісти ясна, і коронка вже не захищатиме зуб. Зрештою, людина просто хоче поставити собі щось краще, більш *********. А, - ще може напилення злізти, тож буде потрібна заміна.
Якщо коронка (міст) із дорогоцінних металів, то їх знімають і повертають власнику. Якщо сталь, - або викидають, або лікар може залишити моста (віддати техніку), щоб потім колись, можливо, якщо виникне нагальна потреба, використати стальний проміжок у новій роботі. Таке, зазвичай, можуть практикувати у сільській місцевості, в основному.
Я бы на месте контрразведки проверил этих корреспондентов BILD
И да, организовать такое "опровержение " -- раз плюнуть. На мой взгляд цензор поторопился перепечатывать материал.
Есть украинские следователи -- пускай разбираются.
А если он симпатик "русского мира" ?
Теоретически он даже мог сотрудничать с оккупантами (таких много) или быть, например, даже сообщником в том подвале-пыточной ? Такое ведь возможно?
Пускай следователи разбираются.
Кто бы бросил коробку с НАСТОЯЩИМ золотом?
Его б давно отковыряли от зубов!
ПС: это я такой умный сегодня, а вчера....