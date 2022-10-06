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Российские власти назначили "куратора" оккупированных территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупація,рублі

Российские власти назначили куратора аннексированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В российском правительстве курировать "развитие новых территорий" было поручено Вадиму Васильеву. Он также назначен замминистра строительства и ЖКХ России.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Васильев до мая занимал должность и.о директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появилось 116 новых сотрудников. Это связано, в частности, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя".

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Топ комментарии
+13
Москальня -це не люди , а генетичне сміття без роду і племені ,
яке потрібно знищити 😠
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06.10.2022 01:03
+12
Поздоровляємо з долученням до списку військових злочинців!
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06.10.2022 00:52
+12
Кацапи , забудьте про нові територіі назавжди , бо вас тут всіх знищимо !!
Наведіть лад на своіх безкрайних територіях , де панує срань і п'янь !!


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06.10.2022 00:54
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Поздоровляємо з долученням до списку військових злочинців!
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06.10.2022 00:52 Ответить
Кожен з цих дебілоїдів думає, якщо є чим, що його це омине. Не омине.
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06.10.2022 03:37 Ответить
Кацапи , забудьте про нові територіі назавжди , бо вас тут всіх знищимо !!
Наведіть лад на своіх безкрайних територіях , де панує срань і п'янь !!


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06.10.2022 00:54 Ответить
Та вони не можуть наводити лад, зайва хромосома заважає.
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06.10.2022 01:09 Ответить
Москалі Хворі Люди
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06.10.2022 00:55 Ответить
Москальня -це не люди , а генетичне сміття без роду і племені ,
яке потрібно знищити 😠
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06.10.2022 01:03 Ответить
Рогозін десь плачет...
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06.10.2022 01:07 Ответить
Эрих Кох?
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06.10.2022 01:25 Ответить
Васильєв та Мішустін підписали собі вироки.
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06.10.2022 01:51 Ответить
Копошение опарышей в выгребной яме.
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06.10.2022 05:22 Ответить
Проти всіх цих 116 співробітників ввести санкції України і Євросоюзу, США
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06.10.2022 07:08 Ответить
Санкции говно ,ВСЕХ УТИЛИЗИРОВАТЬ‼️Балецкий ,до сих пор ,является депутатом и получает зарплату "слуги" отказались пересмотреть этот "п#здец":"мы работаем с теми депутатами кого выбрали люди"
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06.10.2022 08:42 Ответить
А не варто їм порадитися з тими людьми?
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06.10.2022 09:26 Ответить
 
 