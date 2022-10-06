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Російський уряд призначив "куратора" окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупація,рублі

Російська влада призначила куратора анексованих територій Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

У російському уряді курувати "розвиток нових територій" доручили Вадиму Васильєву. Він також призначений заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії.

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Васильєв до травня обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з'явилося 116 нових співробітників. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "соціально-економічний розвиток нових територій поставлений в обов'язки Мінбуду".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Москальня -це не люди , а генетичне сміття без роду і племені ,
яке потрібно знищити 😠
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06.10.2022 01:03
+12
Поздоровляємо з долученням до списку військових злочинців!
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06.10.2022 00:52
+12
Кацапи , забудьте про нові територіі назавжди , бо вас тут всіх знищимо !!
Наведіть лад на своіх безкрайних територіях , де панує срань і п'янь !!


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06.10.2022 00:54
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Поздоровляємо з долученням до списку військових злочинців!
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06.10.2022 00:52 Відповісти
Кожен з цих дебілоїдів думає, якщо є чим, що його це омине. Не омине.
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06.10.2022 03:37 Відповісти
Кацапи , забудьте про нові територіі назавжди , бо вас тут всіх знищимо !!
Наведіть лад на своіх безкрайних територіях , де панує срань і п'янь !!


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06.10.2022 00:54 Відповісти
Та вони не можуть наводити лад, зайва хромосома заважає.
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06.10.2022 01:09 Відповісти
Москалі Хворі Люди
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06.10.2022 00:55 Відповісти
Москальня -це не люди , а генетичне сміття без роду і племені ,
яке потрібно знищити 😠
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06.10.2022 01:03 Відповісти
Рогозін десь плачет...
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06.10.2022 01:07 Відповісти
Эрих Кох?
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06.10.2022 01:25 Відповісти
Васильєв та Мішустін підписали собі вироки.
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06.10.2022 01:51 Відповісти
Копошение опарышей в выгребной яме.
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06.10.2022 05:22 Відповісти
Проти всіх цих 116 співробітників ввести санкції України і Євросоюзу, США
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06.10.2022 07:08 Відповісти
Санкции говно ,ВСЕХ УТИЛИЗИРОВАТЬ‼️Балецкий ,до сих пор ,является депутатом и получает зарплату "слуги" отказались пересмотреть этот "п#здец":"мы работаем с теми депутатами кого выбрали люди"
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06.10.2022 08:42 Відповісти
А не варто їм порадитися з тими людьми?
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06.10.2022 09:26 Відповісти
 
 