Украина начинает процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития, - Зеленский

Украина начинает процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития, что будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества нашей страны с глобальным сообществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины во время своего видеообращения 5 октября.

Зеленский отметил: "У нас сегодня и несколько событий, которые очень веско подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.

Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций, объединяющая 38 сильнейших государств. Это демократии, это рыночные экономики, это большая часть экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет в их числе и в этом формате.

Мы подали заявку на вступление, она поддержана Организацией. Украина получила специальный статус присоединяющейся страны. И все необходимые условия для полноправного членства мы выполним.

Уже в этом году в Киеве заработает региональный офис Организации. Для нас это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества с глобальным сообществом".

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