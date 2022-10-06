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Украина начинает процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зеленський

Украина начинает процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития, что будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества нашей страны с глобальным сообществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины во время своего видеообращения 5 октября.

Зеленский отметил: "У нас сегодня и несколько событий, которые очень веско подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.

Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций, объединяющая 38 сильнейших государств. Это демократии, это рыночные экономики, это большая часть экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет в их числе и в этом формате.

Мы подали заявку на вступление, она поддержана Организацией. Украина получила специальный статус присоединяющейся страны. И все необходимые условия для полноправного членства мы выполним.

Уже в этом году в Киеве заработает региональный офис Организации. Для нас это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества с глобальным сообществом".

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Беня теперь развернется
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06.10.2022 05:17 Ответить
ОЭСР это союз демократических и свободных стран. Тоталитарным режимам вроде России Беларуси Казахстана туда вход закрыт.
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06.10.2022 06:43 Ответить
До ОЕС країни з тотальною корупцією, яку ти очолюєш, не приймають.
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06.10.2022 06:56 Ответить
Наміри то добрі тільки дії не відповідні. Доки в нас не буде реальної боротьби з корупцією. Коли запрацюють інституції в правовому режимі, а не "договорняком". Яка довіра до судової системи в цілому? Ці всі заяви - вступ в ОЕСР, НАТО і ЄС не прискорять вступ в ці організації.
Мені це нагадує ситуацію, коли в домі тече стріха, а ремонт хочуть робити в кімнаті. Хто так робить ремонт?
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06.10.2022 07:21 Ответить
"Це демократії, це ринкові економіки, " а що ми їм можимо запропонувати?Казочки та єрмака?
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06.10.2022 10:35 Ответить
 
 