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Україна починає процес приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зеленський

Україна починає процес приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, що означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці нашої країни з глобальною спільнотою.

Як інфрмує Цензор.НЕТ про це заявив президент України під час свого відеозвернення 5 жовтня. 

Зеленський зазначив: "Ми маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.

По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі.

Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо.

А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою".

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Автор: Роман Свиридович
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Беня теперь развернется
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06.10.2022 05:17 Відповісти
ОЭСР это союз демократических и свободных стран. Тоталитарным режимам вроде России Беларуси Казахстана туда вход закрыт.
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06.10.2022 06:43 Відповісти
До ОЕС країни з тотальною корупцією, яку ти очолюєш, не приймають.
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06.10.2022 06:56 Відповісти
Наміри то добрі тільки дії не відповідні. Доки в нас не буде реальної боротьби з корупцією. Коли запрацюють інституції в правовому режимі, а не "договорняком". Яка довіра до судової системи в цілому? Ці всі заяви - вступ в ОЕСР, НАТО і ЄС не прискорять вступ в ці організації.
Мені це нагадує ситуацію, коли в домі тече стріха, а ремонт хочуть робити в кімнаті. Хто так робить ремонт?
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06.10.2022 07:21 Відповісти
"Це демократії, це ринкові економіки, " а що ми їм можимо запропонувати?Казочки та єрмака?
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06.10.2022 10:35 Відповісти
 
 