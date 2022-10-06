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Новости За рубежом
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Европейское политическое сообщество не станет альтернативой вступлению в ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Европейское политическое сообщество, первая встреча которого состоится сегодня в Праге, не станет альтернативой расширению Евросоюза или заменой для полноправного членства в ЕС.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской службы внешних действий, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, после предварительного обсуждения членами Европейского совета по созданию ЕПС 6 октября в Праге состоится первая инаугурационная встреча этой структуры с участием лидеров 27 стран-членов, всех стран-кандидатов, а также Норвегии, Исландии, Швейцарии, Великобритании, Грузии, Армении, Азербайджана и Лихтенштейна – в целом лидеров 44 европейских стран.

"Это будет событие… с большим количеством участников. Она не может быть больше, чем первичным обменом (мыслями. – Ред.). Остаются нерешенными несколько вопросов, в частности, каким будет главное назначение ЕПС, окончательные условия членства в нем, как будут строиться его отношения с ЕС. А также, как она будет работать на практике. К примеру, будет ли она принимать решения и иметь собственный бюджет. Хотя многие аспекты должны быть прояснены, по крайней мере для меня понятно, что ЕПС не может быть альтернативой расширению ЕС (или заменой для полного членства)", - написал высокий представитель ЕС.

Европейское политическое сообщество, по его убеждению, также должно иметь "добавленную стоимость" для сотрудничества с существующими институтами, такими как ОБСЕ, Совет Европы, а также с рамочными инициативами ЕС, например, Восточным партнерством. Это новое сообщество должно объединять страны на основе общих ценностей и принципов.

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Боррель также отметил, что это должна быть легкодоступная и действенная структура, и в то же время она не должна превращаться в место только для встреч и разговоров - кроме обсуждения дел ЕПС должна быть способна для их реализации. Ключевые направления совместных усилий будут обсуждены в Праге на высшем уровне, включая проблемы безопасности, энергетики, климатических изменений, миграции и т.д.

Высокий представитель ЕС отметил, что существует необходимость переосмысления и перестройки действующего Европейского порядка вне работы в рамках ЕС или НАТО. Первая дискуссия среди лидеров стран и будет посвящена тому, как должен быть организован такой порядок.
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ЕС надо реформировать, в таком виде оно долго не протянет.
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06.10.2022 11:31 Ответить
Чергова Европейська "говорильня".
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06.10.2022 11:47 Ответить
Ця нова спільнота має об'єднувати країни на основі спільних цінностей і принципів.

Які в Угорщини спільні цінності з ЄС та НАТО щоразу показують "пакети" санкцій, а спільні цінності Вірменії з Азербайджаном просто вибухові
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06.10.2022 11:59 Ответить
Я перепрошую, я може з географією не в ладах, а давно вірменія і Азербайджан стали європейськими країнами? Я може щось пропустив?
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06.10.2022 11:59 Ответить
Я вважаю , що ні , але ж і Грузія і Турція просяться в ЄС 🙁
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06.10.2022 12:14 Ответить
Ну є величезна географічна різниця між Туреччиною та вірменією? Інакше так можна і Казахстан в Європу прийняти, і Китай...
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06.10.2022 12:43 Ответить
Такой себе клуб маленьких помощников Запада которых необязательно кормить и защищать.
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06.10.2022 12:00 Ответить
Кацапе - йди нах!
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06.10.2022 13:10 Ответить
европейські *******, якщо вам нема куди подіти гроші що ви витрачаєте їх на створення чергової імпотентної структури з вашими брехливими европейськими цінностями то краще витратьте ті гроші на зброю та передайте Україні бо саме Україна зараз робить реальну справу - заганяє чортів назад у пекло.
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06.10.2022 12:33 Ответить
 
 