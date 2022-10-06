Европейское политическое сообщество не станет альтернативой вступлению в ЕС, - Боррель

Европейское политическое сообщество, первая встреча которого состоится сегодня в Праге, не станет альтернативой расширению Евросоюза или заменой для полноправного членства в ЕС.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской службы внешних действий, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, после предварительного обсуждения членами Европейского совета по созданию ЕПС 6 октября в Праге состоится первая инаугурационная встреча этой структуры с участием лидеров 27 стран-членов, всех стран-кандидатов, а также Норвегии, Исландии, Швейцарии, Великобритании, Грузии, Армении, Азербайджана и Лихтенштейна – в целом лидеров 44 европейских стран.

"Это будет событие… с большим количеством участников. Она не может быть больше, чем первичным обменом (мыслями. – Ред.). Остаются нерешенными несколько вопросов, в частности, каким будет главное назначение ЕПС, окончательные условия членства в нем, как будут строиться его отношения с ЕС. А также, как она будет работать на практике. К примеру, будет ли она принимать решения и иметь собственный бюджет. Хотя многие аспекты должны быть прояснены, по крайней мере для меня понятно, что ЕПС не может быть альтернативой расширению ЕС (или заменой для полного членства)", - написал высокий представитель ЕС.

Европейское политическое сообщество, по его убеждению, также должно иметь "добавленную стоимость" для сотрудничества с существующими институтами, такими как ОБСЕ, Совет Европы, а также с рамочными инициативами ЕС, например, Восточным партнерством. Это новое сообщество должно объединять страны на основе общих ценностей и принципов.

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Боррель также отметил, что это должна быть легкодоступная и действенная структура, и в то же время она не должна превращаться в место только для встреч и разговоров - кроме обсуждения дел ЕПС должна быть способна для их реализации. Ключевые направления совместных усилий будут обсуждены в Праге на высшем уровне, включая проблемы безопасности, энергетики, климатических изменений, миграции и т.д.

Высокий представитель ЕС отметил, что существует необходимость переосмысления и перестройки действующего Европейского порядка вне работы в рамках ЕС или НАТО. Первая дискуссия среди лидеров стран и будет посвящена тому, как должен быть организован такой порядок.