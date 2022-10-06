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Європейська політична спільнота не стане альтернативою вступу в ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Європейська політична спільнота, перша зустріч якої відбудеться сьогодні у Празі, не буде альтернативою розширенню Євросоюзу або заміною для повноправного членства в ЄС.

На цьому наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Борреля, після попереднього обговорення членами Європейської ради щодо створення ЄПС 6 жовтня у Празі відбудеться перша інавгураційна зустріч цієї структури за участю лідерів 27 країн-членів, всіх країн-кандидатів, а також Норвегії, Ісландії, Швейцарії, Великої Британії, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Ліхтенштейну - загалом лідерів 44 європейських країн.

"Це буде подія ... із великою кількістю учасників. Вона не може бути більше, ніж первинним обміном (думками. - Ред.). Залишаються невирішеними декілька питань, зокрема, яким буде головне призначення ЄПС, остаточні умови членства в ньому, як будуватимуться його відносини з ЄС. А також як вона буде працювати на практиці. Наприклад, чи буде вона приймати рішення та мати власний бюджет. Хоча багато аспектів мають бути прояснені, принаймні для мене є зрозумілим, що ЄПС не може бути альтернативою розширенню ЄС (або заміною для повного членства)", - написав високий представник ЄС.

Європейська політична спільнота, на його переконання, також повинна мати "додану вартість" для співпраці з існуючими інституціями, такими як ОБСЄ, Рада Європи, а також із рамковими ініціативами ЄС, наприклад Східним партнерством. Ця нова спільнота має об'єднувати країни на основі спільних цінностей і принципів.

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Боррель також зауважив, що це має бути легкодоступна та дієва структура, та водночас вона не має перетворюватися на місце лише для зустрічей та розмов - окрім обговорення справ, ЄПС має бути спроможною для їх реалізації. Ключові напрямки для спільних зусиль будуть обговорені у Празі на вищому рівні, включаючи проблеми безпеки, енергетики, кліматичних змін, міграції тощо.

Високий представник ЄС зазначив, що існує необхідність переосмислення та перебудови чинного Європейського порядку, за межами роботи в рамках ЄС або НАТО. Перша дискусія серед лідерів країн і буде присвячена тому, як має бути організований такий порядок.

Автор: Ірина Дашківська
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ЕС надо реформировать, в таком виде оно долго не протянет.
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06.10.2022 11:31 Відповісти
Чергова Европейська "говорильня".
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06.10.2022 11:47 Відповісти
Ця нова спільнота має об'єднувати країни на основі спільних цінностей і принципів.

Які в Угорщини спільні цінності з ЄС та НАТО щоразу показують "пакети" санкцій, а спільні цінності Вірменії з Азербайджаном просто вибухові
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06.10.2022 11:59 Відповісти
Я перепрошую, я може з географією не в ладах, а давно вірменія і Азербайджан стали європейськими країнами? Я може щось пропустив?
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06.10.2022 11:59 Відповісти
Я вважаю , що ні , але ж і Грузія і Турція просяться в ЄС 🙁
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06.10.2022 12:14 Відповісти
Ну є величезна географічна різниця між Туреччиною та вірменією? Інакше так можна і Казахстан в Європу прийняти, і Китай...
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06.10.2022 12:43 Відповісти
Такой себе клуб маленьких помощников Запада которых необязательно кормить и защищать.
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06.10.2022 12:00 Відповісти
Кацапе - йди нах!
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06.10.2022 13:10 Відповісти
европейські *******, якщо вам нема куди подіти гроші що ви витрачаєте їх на створення чергової імпотентної структури з вашими брехливими европейськими цінностями то краще витратьте ті гроші на зброю та передайте Україні бо саме Україна зараз робить реальну справу - заганяє чортів назад у пекло.
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06.10.2022 12:33 Відповісти
 
 