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Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман прибыла в Киев с двухдневным визитом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штрак-ціммерманн

Глава оборонного комитета Немецкого Бундестага Мари-Аньес Штрак-Циммерманн хочет узнать, какие немецкие танки нужны Украине и таким образом усилить давление на канцлера ФРГ. Запланированы переговоры относительно дальнейших поставок оружия.

Об этом немецкий политик сообщила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Киев. Быть на месте, получить впечатление о ситуации и потребностях, пообщаться с политиками и правительством в частности с солдатами для меня важно в нынешней ситуации. Германия должна увеличить поддержку", - написала Штрак-Циммерманн.

В четверг утром Штрак-Циммерман посетит разрушенный аэропорт Антонов. Затем она планирует посетить разные позиции украинской армии и получить представление о последних событиях на фронте. На пятницу запланированы переговоры с представителями украинского парламента и правительства, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главным советником Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Читайте: Германия передала Украине две ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2
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Топ комментарии
+2
Дводенний візит, це добре
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06.10.2022 13:41
+2
Як Вона єрмака назвала: - головний радник президента, а ми - завгосп, зрадник, підарас, а він головний радник.
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06.10.2022 14:14
+2
Ми повинні фрау Штрак-Ціммерман плекати і ллеїти. Вона одна з небагатьох німецьких політиків, що дуже активно відстоює нашу позицію. На різних зустрічах, телевізійних токшоу вона з багатьма вагомими аргуметами доводить, що допомогу Україні треба збільшувати. В неї дуже гострий розум і до неї прислухаються.
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06.10.2022 14:16
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В Киеве войной не пахнет, но именно там принимают решения, военные в генштабе.
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06.10.2022 13:45 Ответить
Дводенний візит, це добре
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06.10.2022 13:41 Ответить
В одному вагоні 20 місць.Там і глава Магате,Гроссі,мабуть ще хтось,а може і клеркі.Тому наберемось терпіння.Діпломатія ,підтримана ЗСУ,-незламна сила!
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06.10.2022 13:51 Ответить
Приватбанк и Ощадбанк могут оказаться банкротами сообщили в комитет вЗрады по экономическим вопросам и финансам Украины.. ,Зе... срочно включи Турборежим....😛
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06.10.2022 13:51 Ответить
По сообщению из Конгресса .,США намерены увеличить финансовую поддержку Украине в размере 1 ярд,500 лимонов ежемесячно...,а это значит...Шмыгаль и Зе не Воры...😛
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06.10.2022 14:01 Ответить
Да побыстрее разбирайтесь там про меж себя. Время не ждёт, пока ваши танки киснут погибают мирные люди и пока всех МАСКвичей не заМАСКировали!
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06.10.2022 14:09 Ответить
Як Вона єрмака назвала: - головний радник президента, а ми - завгосп, зрадник, підарас, а він головний радник.
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06.10.2022 14:14 Ответить
Ми повинні фрау Штрак-Ціммерман плекати і ллеїти. Вона одна з небагатьох німецьких політиків, що дуже активно відстоює нашу позицію. На різних зустрічах, телевізійних токшоу вона з багатьма вагомими аргуметами доводить, що допомогу Україні треба збільшувати. В неї дуже гострий розум і до неї прислухаються.
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06.10.2022 14:16 Ответить
Что значит какие танки...!? Подводные не нужны, горные то-же, дайте обычные Леопарды 2! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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06.10.2022 14:43 Ответить
 
 