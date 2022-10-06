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Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн прибула у Київ з дводенним візитом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штрак-ціммерманн

Голова оборонного комітету Німецького Бундестагу Марі-Ан’єс Штрак-Ціммерманн хоче дізнатися, які німецькі танки потрібні Україні та таким чином посилити тиск на канцлера ФРН. Заплановані переговори щодо подальших поставок зброї.

Про це німецький політик повідомила у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Приїхали в Київ. Бути на місці, отримати враження про ситуацію та потреби, поспілкуватися з політиками та урядом зокрема з солдатами є для мене важливим в нинішній ситуації. Німеччина повинна збільшити підтримку", - написала Штрак-Ціммерманн.

У четвер вранці Штрак-Ціммерманн відвідає зруйнований аеропорт Антонов. Потім вона планує відвідати різні позиції української армії та отримати уявлення про останні події на фронті. На п'ятницю заплановані переговори з представниками українського парламенту та уряду, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головним радником Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
Дводенний візит, це добре
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06.10.2022 13:41
+2
Як Вона єрмака назвала: - головний радник президента, а ми - завгосп, зрадник, підарас, а він головний радник.
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06.10.2022 14:14
+2
Ми повинні фрау Штрак-Ціммерман плекати і ллеїти. Вона одна з небагатьох німецьких політиків, що дуже активно відстоює нашу позицію. На різних зустрічах, телевізійних токшоу вона з багатьма вагомими аргуметами доводить, що допомогу Україні треба збільшувати. В неї дуже гострий розум і до неї прислухаються.
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06.10.2022 14:16
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В Киеве войной не пахнет, но именно там принимают решения, военные в генштабе.
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06.10.2022 13:45 Відповісти
Дводенний візит, це добре
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06.10.2022 13:41 Відповісти
В одному вагоні 20 місць.Там і глава Магате,Гроссі,мабуть ще хтось,а може і клеркі.Тому наберемось терпіння.Діпломатія ,підтримана ЗСУ,-незламна сила!
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06.10.2022 13:51 Відповісти
Приватбанк и Ощадбанк могут оказаться банкротами сообщили в комитет вЗрады по экономическим вопросам и финансам Украины.. ,Зе... срочно включи Турборежим....😛
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06.10.2022 13:51 Відповісти
По сообщению из Конгресса .,США намерены увеличить финансовую поддержку Украине в размере 1 ярд,500 лимонов ежемесячно...,а это значит...Шмыгаль и Зе не Воры...😛
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06.10.2022 14:01 Відповісти
Да побыстрее разбирайтесь там про меж себя. Время не ждёт, пока ваши танки киснут погибают мирные люди и пока всех МАСКвичей не заМАСКировали!
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06.10.2022 14:09 Відповісти
Як Вона єрмака назвала: - головний радник президента, а ми - завгосп, зрадник, підарас, а він головний радник.
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06.10.2022 14:14 Відповісти
Ми повинні фрау Штрак-Ціммерман плекати і ллеїти. Вона одна з небагатьох німецьких політиків, що дуже активно відстоює нашу позицію. На різних зустрічах, телевізійних токшоу вона з багатьма вагомими аргуметами доводить, що допомогу Україні треба збільшувати. В неї дуже гострий розум і до неї прислухаються.
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06.10.2022 14:16 Відповісти
Что значит какие танки...!? Подводные не нужны, горные то-же, дайте обычные Леопарды 2! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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06.10.2022 14:43 Відповісти
 
 