РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18003 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
30 008 173
война (46904) Россия (91304) Матвиенко Валентина (42) Совфед России (34) переговоры с Россией (444)

Спикер Совета Федерации Матвиенко предлагает парламенту Украины сесть за стол переговоров: РФ "выступает за мирное урегулирование"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

матвієнко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Так, она пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, подчеркнув, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование кризиса".

Читайте: Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+113
пішли на ***!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:59
+88
Видать сильных п*здюлей отхватывает "вторая армия мира".
показать весь комментарий
06.10.2022 13:59
+86
от смереки не уйдешь, шмоня
показать весь комментарий
06.10.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Арифметика проста...по данным ЦРУ на 1 сентября 2021 года,вдоль границ Украины и в Белоруси замечены накапливаться под видом "Учений" танковые и десантные подразделения войск кремлевского Вермахта,по уточнённым данным около 200 000 тысяч...
Где они делись за прошедший год,если по факту объявлена МогилиZaция?ответ... Утилизированы ВСУ...другой причины просто нет...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱🔱💙💛Слава Україні 👍✊💪🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇪🇺
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
Run,bitch,run!
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
Пішли на ***.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
Врегулювання Кризи?
Якої кризи?
ВІЙНИ!!
Війни яку почала росія, а ти Валька родом із Дніпра ти проклята УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!
Ти ганьба для України!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
Шепетівська *******. Господи, ну чому акушер витяг цю суку на світ. Нехай би сиділа там у мамки і не смерділа зараз, падлюка.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
валька, а стаканы с собой приносить?
показать весь комментарий
06.10.2022 14:36 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 14:37 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 15:44 Ответить
Валька, ни стакан, ни полстакана, не нальют, как ни старайся.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:41 Ответить
Вы вот тут посылаете эту шмару, а зеля, возможно, еще мечтает заглянуть ***** в глаз и увидеть там мир. Елдак не даст соврать..
показать весь комментарий
06.10.2022 14:42 Ответить
Нельзя просто так *********** в глаза смотреть, он привык, чтобы ему лизали глаз.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:49 Ответить
От гнида, буй їй по пиці а не перемовини. Коли заберуться з Української землі, тоді і поговоримо але виключно про термін сплати репарацій.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:42 Ответить
Алкачка Валька , красные трусы , протрезвела и заговорила о мире

ну и шлёндра 🥵
показать весь комментарий
06.10.2022 14:44 Ответить
Позиция Киева по данному вопросу известна - полный вывод росс.войск с территории Украины, включая Крым и Донбасс.
Позиция Москвы - раком.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:44 Ответить
І це вона заявила після обстрілів іі Шепетівки!? А якщо ні,то що, знову будеш бомбити??
показать весь комментарий
06.10.2022 14:45 Ответить
Действия не совпадают со словами. Действия этой дамы это одобрения войны. Она повязана нашей кровью.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:45 Ответить
валька-стакан протрезвела наверное раз такую пургу несёт 😆
показать весь комментарий
06.10.2022 14:47 Ответить
Мирное урегулирование, это когда кремлёвский фашистский рейх не угрожает всему Миру, не проповедует лживые агрессивные наративы и не ведёт захватническую, убийственную, кровавую преступную войну. Раньше надо было думать за мир со всем Миром, теперь убирайтесь с территории Украины, выплачивайте репарации, убирайте с экранов агрессивную политику и самое страшное, для таких промлядей как валька, стройте рабсияне у себя демократическое общество, иначе вам капец.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:48 Ответить
просто конченые.....
показать весь комментарий
06.10.2022 14:49 Ответить
Нахер из Украины, репарации, только потом переговоры.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:49 Ответить
Пуйловская мразь только и хочет что усадить Украину за стол переговоров - видать ВСУ крепко их нагнули аж до поросячьего визга...и это все после Бучи,Мариуполя,после убийства наших пленных в еленовке,после ракетных ударов по жилым домам и гражданским эвакуационным колоннам,после тысяч и тысяч изнасилований...переговоры возможны лишь о сумме репараций и то после очистки всех украинских территорий от оккупантов,привлечении к справедливой ответственности всех виновных в преступлениях против украинского государства и народа.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:50 Ответить
зрозуміло що воно йде ***** ， більше цікавить позиція україни , під тиском суспільства Зеленський не зможе йте на перемовини ，а от як буде після звільнення кордонів ?
Як з цих ублюдків зтягувати репарації ，що робити з кордоном дуже великі питання .
Нажаль Україна не може диктувати умови США чи Китаю чи то Європі . У всіх свої інтереси
Я думаю є дві ідеї як Україна може почати диктувати умови всьому світу щоб захистити себе
Поперше ядерна зброя ，або ви берете нас до НАТО або ми будуэмо ядерну зброю
По друге після накачування зброєю ，поставити питання або Росія іде на поступки в репараціях в інших питаннях або ми висуваємося на територію Росії і ці уйобки почнуть ядерний шантаж
Стіл перемовин ?Дипломатія?
Тільки на умовах України
показать весь комментарий
06.10.2022 14:53 Ответить
кордонів 1918 р. (термін дії пропозиції 1991 р. закінчився) та репарації. це передумови для переговорів.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:54 Ответить
Хотят затянуть время переговорами. Время им нужно затянуть, чтобы подготовить сейчас получше мобилизованных, чтобы потом кинуть их в топку войны. Думаю, в ОП отлично это понимают и без меня.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:54 Ответить
А що так припекло, пані манкурва?
показать весь комментарий
06.10.2022 14:55 Ответить
Вона вже давно сидить.... на стакані
показать весь комментарий
06.10.2022 14:58 Ответить
У підоросів увесь склад такий...валька-чєкушка з професійним відсосом і збіговисько нагуляних байстрюків без роду та племені з генетичними та сексуальними відхиленнями, словом збіговисько кремлядських хвойд і злодіїв передастів підоросії...!!!
Хай не встидається і не втрачає кваліфікацію, а через орал домовиться з парламентом УКРАЇНИ...!!!
показать весь комментарий
06.10.2022 15:02 Ответить
Валька-стакан, сядь на бутылку.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:08 Ответить
Она мнит себя уже в кресле президента. Им же ясно сказали - переговоры возможны, но не с этим президентом.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:19 Ответить
В Росії напевно вже погано що вимагають переговори.
Але їм відповіли що кордони України 1991 року
З путіним Зеленський не домовиться ніколи бо поступитися Зеленському принизливо для путіна.
Тобто зараз для України не треба жодних переговорів доки не виженуть окупантів.
А переговори скасують контрнаступ України а навіщо тоді ленд-ліз який так довго чекали?
Розмовляти з Росією треба тільки силою більше жодна дипломатія не допоможе
показать весь комментарий
06.10.2022 15:08 Ответить
Матвиенко очень "переживает" за украинцев: "Мы их спасаем, спасаем, а они не спасаются. У нас уже спасатели заканчиваются."😁
показать весь комментарий
06.10.2022 15:12 Ответить
Д. Дудаев:
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
показать весь комментарий
06.10.2022 15:21 Ответить
Когнитивний дісонанс: як же сідати за стіл переговорів з нациками, неонациками, як там ще нас називають на ресєє?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:21 Ответить
Якщо у наших хлопців є чим давити орків,то тре не зупинятись.У раші козирь це ракети та безпілотники,а кількість їхнього м'яса треба перемалувати.Вони проводять референдуми,пуляють ракети - гебістські методи залякування з метою спонукати нас до переговорів.Не буде нам ніколи спокою зі сторони оркостану.Після перемоги треба будувати стіну 5 м у висоту,мінні поля, ППО,п'ятидесяти кілометрова зона відчуждення.Розвиток оборонної промисловості в пріоритеті,а не асфальт.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:25 Ответить
Для мирного врегулювання не потрібні переговори, достатньо вивести війська з території іншої держави.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:30 Ответить
чума на твою кацапську голову та голови твоїх нащадків, мерзенна "тютіна", яку ххLи чомусь вважають за українку. Ніяким боком вона не українка, а кацапське рило на прізвище "тютіна".
показать весь комментарий
06.10.2022 15:33 Ответить
Пішла на...й, силіконова баба!
показать весь комментарий
06.10.2022 15:37 Ответить
А що ж вона вчора не згадала про переговори, коли голосувала про привласнення вкрадених територій?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:39 Ответить
Есть еще в мире более наглые и бессовестные твари, чем эти? Натворить (и продолжать творить) столько зла и при этом говорить о мире?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:42 Ответить
старе опудало щось пропонує, тварюка бл
показать весь комментарий
06.10.2022 15:44 Ответить
Товариство, подивіться оцю пропозицію в повному обсязі і зверніть увагу на на їхні "їбальники". ТА ЩЕ КАРТИНА.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:46 Ответить
Шепетівська продажна лярва.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:48 Ответить
це означає, що рашка всьо?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:54 Ответить
Як складеш заповіт, подзвони
показать весь комментарий
06.10.2022 15:58 Ответить
Пішли ви за своїм кораблем.

ми всіх вас знищим на своїй землі щоб всі ваші покоління запам'ятали. Що Україну і Українців не можна трогати.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:04 Ответить
От що це за #уйня: "расєя нє может проіграть"? Чому? Вони ж напридумували "отріцатєльную плавучєсть", "еслі отступаєм, значіт, ідьом вперьод". Ну, от - отріцательно виіграла, та й по всьому. У чому проблема?
показать весь комментарий
06.10.2022 16:06 Ответить
дада, отжали территорий и давай мириться. Надежный план. Как швейцарские часы. Вот только Зеленский ясно сказал что никаких переговоров пока есть пуйло.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:07 Ответить
То в макитрі твоїй криза ...
показать весь комментарий
06.10.2022 16:09 Ответить
Пізно пить баржомі, коли почет отказали.Бред сумашедшої.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:12 Ответить
Я б не поспішав, Зе влада настільки кончена що скоріше за все буде розглядати ций варіант.
Всі памятають як Агрохімія знімав санції з Абдрастовича.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:31 Ответить
РФ купка вцілілих варварів.
їхнє місце у зоопарку за склом.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:16 Ответить
Немає з ким розмовляти після чергової анексії. Ця **** не виступила проти, а зараз хоче перемовин. Пішла на х...!
показать весь комментарий
06.10.2022 16:18 Ответить
КАЦАПИ ЇДІТЬ НАХ*Р І ТАМ СМОКЧІТЬ У МОРЖІВ
показать весь комментарий
06.10.2022 16:28 Ответить
Сє#ались з УСІЄЇ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ, КРИМ-УКРАЇНА, видали світу всіх війскових злочинців на чолі з ******. Й тобі, тільки тоді, можливо вести якісь розмови про перемовини.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:31 Ответить
Ця тварина ще думае що украінці тупі.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:33 Ответить
Подивився коменти. Основна реакція - за корабльом. Втім, зажопи і частина уродів (Гетьманцев, наприклад, чи Качура), підуть з нею, залюбки будуть переговарюватися. Треба давати собі звіт в цьому.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:34 Ответить
Ну, "сісти за стіл" для Валюхи - перша справа!
показать весь комментарий
06.10.2022 16:35 Ответить
Хто цій тварюці знову налив? Якщо її від3,14Zдошити то вона стане хфіолетовою у цяточку.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:40 Ответить
это их любимый прием-- откусить часть территории и сразу втянуть мир в "переговоры" на новых позициях и для восстановления собственных сил.... И так до следующего цикла. Ползучая аннексия.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:59 Ответить
валька ..красные трусы.. накатила стакан и вальку понесло ---с разрешения *****
показать весь комментарий
06.10.2022 17:00 Ответить
під час війни козаки перемовин з хвойдами не проводять
показать весь комментарий
06.10.2022 18:11 Ответить
После вывода всех рашистов с территории Украины это возможно, нужно же обговорить выплату репарации
показать весь комментарий
06.10.2022 18:15 Ответить
Валя стакан ми тебе мирно повісимо тварюка як і інших
показать весь комментарий
06.10.2022 20:14 Ответить
Нехай спочатку виведуть всі своі війська з територіі суверенноі Украіни та підпишуть каяття. Потім нарід Украіни скаже, що робити далі
показать весь комментарий
06.10.2022 20:27 Ответить
Цинизм заявы этой суки в том, что она из Шепетовки и как раз сегодня рашисты ударили ракетами по Шепетовскому району
показать весь комментарий
06.10.2022 20:40 Ответить
Валька - стакан із Ради Підєрацій щось хоче😳
показать весь комментарий
06.10.2022 21:06 Ответить
Чи перепила?! В такому віці і півстакана - перебір.
показать весь комментарий
06.10.2022 22:40 Ответить
абрахамия аж зашевелился )) ну теперь ещё плюшевого недимона осталось из запоя вывести и выпустить с аналогичным ноем про "декрет о мире" ))
показать весь комментарий
06.10.2022 23:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 