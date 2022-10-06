Спикер Совета Федерации Матвиенко предлагает парламенту Украины сесть за стол переговоров: РФ "выступает за мирное урегулирование"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Так, она пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, подчеркнув, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование кризиса".

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