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Спикер Совета Федерации Матвиенко предлагает парламенту Украины сесть за стол переговоров: РФ "выступает за мирное урегулирование"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Так, она пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, подчеркнув, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование кризиса".
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+113 Сергій Петренко 5798b72f
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+88 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+86 акаб акабіч
показать весь комментарий06.10.2022 13:58
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Пожалуйста, подождите...
Где они делись за прошедший год,если по факту объявлена МогилиZaция?ответ... Утилизированы ВСУ...другой причины просто нет...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱🔱💙💛Слава Україні 👍✊💪🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇪🇺
Якої кризи?
ВІЙНИ!!
Війни яку почала росія, а ти Валька родом із Дніпра ти проклята УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!
Ти ганьба для України!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ну и шлёндра 🥵
Позиция Москвы - раком.
Як з цих ублюдків зтягувати репарації ，що робити з кордоном дуже великі питання .
Нажаль Україна не може диктувати умови США чи Китаю чи то Європі . У всіх свої інтереси
Я думаю є дві ідеї як Україна може почати диктувати умови всьому світу щоб захистити себе
Поперше ядерна зброя ，або ви берете нас до НАТО або ми будуэмо ядерну зброю
По друге після накачування зброєю ，поставити питання або Росія іде на поступки в репараціях в інших питаннях або ми висуваємося на територію Росії і ці уйобки почнуть ядерний шантаж
Стіл перемовин ?Дипломатія?
Тільки на умовах України
Хай не встидається і не втрачає кваліфікацію, а через орал домовиться з парламентом УКРАЇНИ...!!!
Але їм відповіли що кордони України 1991 року
З путіним Зеленський не домовиться ніколи бо поступитися Зеленському принизливо для путіна.
Тобто зараз для України не треба жодних переговорів доки не виженуть окупантів.
А переговори скасують контрнаступ України а навіщо тоді ленд-ліз який так довго чекали?
Розмовляти з Росією треба тільки силою більше жодна дипломатія не допоможе
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
ми всіх вас знищим на своїй землі щоб всі ваші покоління запам'ятали. Що Україну і Українців не можна трогати.
Всі памятають як Агрохімія знімав санції з Абдрастовича.
їхнє місце у зоопарку за склом.