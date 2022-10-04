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Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"
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Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
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+60 Алексей Королевский 40f6fcd3
показать весь комментарий04.10.2022 13:12
+49 Вадим Думи
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+24 Saul Goodman
показать весь комментарий04.10.2022 13:13
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Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
"А я лєсінку паставіл і всє букви піріставіл"
А вот так!!!
Если кто-то выглядит, как придурок, ведет себя, как придурок, говорит, как придурок, то он придурок и есть.
Це він про Залужного мову веде? Ейзенхауер після ІІ Світової був президентом США!
Павтаруха-муха, старая старуха. Нічого свого вигадати не можуть
Пустобрех, бл*
И только один действующий в данный момент и будет действующим до конца войны, сколь велика его вина в свинстве творившимся всю его бытность президентом до начала войны и нивелируется ли она его заслугами после начала войны, пусть решает суд, надеюсь что он состоится, ну если не суд так хоть честные выборы......
Да, каждый по принципу ворочу что хочу, более того, каждый находясь у власти, за свое президентство совершает такое количество преступлений, часть из них уголовные и тяжелые, что почти каждому нужен договор со следующим о своей неприкосновенности, исключения первый и пятый президент, пятого все еще пытаются посадить, #уёвая практика пора прекращать..
Я живу надеждой что хоть один, седьмой , избранный после страшнейшей войны, будет без присущих всем нашим президентам желаний, которые они с разной успешностью претворяли и претворяют в жизнь.
1. Нацарювати мильён та втекти!
второе третье и все прочие желания вытекают из первого, тем не менее:
2. Иметь влияние на судебную власть, для принятия ею, нужных президенту решений, (неважно какое отношение к законности имеют эти решения , именно нужда всех президентов в карманном суде не позволяет нам разогнать это змеиное кубло, судейский корпус это раковая опухоль на щуплом теле Украины, которую необходимо выжечь каленым железом и еще 10 лет выжигать пущенные ею метастазы)
3. Долбанные друзья, родственники, кумовья и их кумовья ,долбанные друзья и родственники...
Да можно еще продолжать, но чем больший список мы составим, тем ближе будет наш гипотетический седьмой президент к какому-то богу, а я практически уверен, что он будет обычным человеком))
шанс пожить будет, хотя и не в комфортных условиях!