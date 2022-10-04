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Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Читайте: Песков о заявке Украины на членство в НАТО: "Именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин "спецоперации"
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Топ комментарии
+60
С Порохом хотите поговорить?
Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
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04.10.2022 13:12
+49
Усатая мочалка, твое место у параши.
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04.10.2022 13:11
+24
Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
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04.10.2022 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Усатая мочалка, твое место у параши.
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04.10.2022 13:11 Ответить
Надеялось на переговоры после я испытания
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04.10.2022 13:12 Ответить
С Порохом хотите поговорить?
Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
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04.10.2022 13:12 Ответить
Порох и Свинарчук Бизнес партнеры Медведчука Помним
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04.10.2022 19:05 Ответить
Чукча в чуме ждал рассвета, а рассвет наступит летом.
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04.10.2022 13:12 Ответить
Піськов:

"А я лєсінку паставіл і всє букви піріставіл"
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04.10.2022 13:12 Ответить
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04.10.2022 18:42 Ответить
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04.10.2022 13:13 Ответить
ёршик для унитаза
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04.10.2022 13:20 Ответить
"Как это придурок?"
А вот так!!!
Если кто-то выглядит, как придурок, ведет себя, как придурок, говорит, как придурок, то он придурок и есть.

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04.10.2022 13:22 Ответить
Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
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04.10.2022 13:13 Ответить
Ким ся вубирає? Тупим зомбованим бидлом?! То ************** же ся не вубирає!
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04.10.2022 13:45 Ответить
ти ждун.. а може бздун.. лайно коротче
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04.10.2022 13:15 Ответить
То есть чмошник смирился, что ничего с действующей властью Украины сделать не может. Остается только ждать и надеяться , что следующий президент будет вроде яныка. Да только не факт, что свинарник будет существовать в привычном понимании к следующим выборам в Украине. Вполне возможно, что хан московии будет вести переговоры с сибирским каганатом о ценах на газ для москвы.
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04.10.2022 13:17 Ответить
Ніколи вже народ не допустить до влади якесь прокацапське бидло. Тут навіть Зелю видресирували на "армію, мову, віру", і усіх інших в цій парадигмі дресируватиміть. Ера яників, мертвечуків, мураєвих, рабіновічів і іншого прокацапського лайна минула.
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04.10.2022 13:47 Ответить
нажаль ні, пройде років з п'ять, може десять, й народ знову почне обирати якихось *******, котрі наобіцяли їм чергове чарівне позбавлення від "зубожіння"
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04.10.2022 15:11 Ответить
не нявкай, єрш *********** валізи.
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04.10.2022 13:18 Ответить
Майбутнього президента Піськов чекає. Скоріше це буде новий президент московії, проте не факт, що балакучи вуса його побачать. Ліквідують обох: і говоруна і його хазяїна.
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04.10.2022 13:18 Ответить
у хйла прикинули, что сдаваться Пороху не такое западло?
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04.10.2022 13:18 Ответить
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04.10.2022 13:20 Ответить
Ось справжня фотка. )))

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04.10.2022 13:35 Ответить
Що, зашкварчало??)))
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04.10.2022 13:20 Ответить
Таракан зрозумів що все їм триндець.
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04.10.2022 13:21 Ответить
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04.10.2022 13:22 Ответить
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04.10.2022 13:23 Ответить
Ідіоти. Поки в Україні військовий стан влада не міняється і вибори не проводяться. Вам доведеться мати справу тільки з Зеленським, а він свою позицію не змінить.
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04.10.2022 13:23 Ответить
Так Чонгар вже здав..Що ще ссанич може просрати?
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04.10.2022 14:25 Ответить
Україна ж в свою чергу чекає відповіді від правонаступника парашистану і його главнюка, як би він себе не називав
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04.10.2022 13:24 Ответить
Так і буде: мирну угоду укладуть не путін і не зеленський...
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04.10.2022 13:24 Ответить
вони не тільки пісні і історію України крадуть, а й висловлювання її лідерів. расія жалюгідна, навіть придумати нічого толкового не можуть
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04.10.2022 13:28 Ответить
припекло карлику , повторуха-муха
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04.10.2022 13:30 Ответить
а зачекаємо коли х..ло здохне
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04.10.2022 13:32 Ответить
"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"
Це він про Залужного мову веде? Ейзенхауер після ІІ Світової був президентом США!
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04.10.2022 13:32 Ответить
ну с Порохом у этих тварей еще хуже будет разговор развиваться)
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04.10.2022 13:32 Ответить
Сейчас ВП и президент во время ВП не изменится, поэтому вам прийдется иметь дело с Зеленским, а он на ваши капитулянские условия не пойдет.
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04.10.2022 13:33 Ответить
...пишіть правильно..** ніхто не дасть Зеленському піти на ваші капітулянські умови**.
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04.10.2022 19:35 Ответить
Это само собой.
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04.10.2022 19:42 Ответить
***** с Кравчуком поговорит!!!
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04.10.2022 13:35 Ответить
Молчало б вже, унітазний ершик
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04.10.2022 13:38 Ответить
Ми вам Порошенка спеціально виберемо, будете плакати за Зеленським
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04.10.2022 13:39 Ответить
Идите в .....ку вместе со своим кровавым клоуном
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04.10.2022 14:33 Ответить
Плохие новости, усатый. При военном положении выборы не проводятся.
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04.10.2022 13:40 Ответить
Де ця велич і скріпи, бо Росія з цими переговорами вже без вазеліну в сраку лізе. А тут такий облом.
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04.10.2022 13:40 Ответить
Следующим президентом Росии будет Зеленский?
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04.10.2022 13:40 Ответить
Нi,Iзраiль його не видасть..хоч вон i стратегiчнi партнери..
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04.10.2022 14:29 Ответить
Нет, Ургант. А чемоданчик за ним будет носить Ксюша
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04.10.2022 14:33 Ответить
Одним словом - ******.
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04.10.2022 13:45 Ответить
піськов справді думає, що путін не здохне до наступних президентських виборів в Україні?
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04.10.2022 13:51 Ответить
нелох помоложе, потому он ждать никого не будет в силу того, что никому ничего не должен а вообще, до выборов полтора года, как время летит...
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04.10.2022 13:54 Ответить
"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

Павтаруха-муха, старая старуха. Нічого свого вигадати не можуть
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04.10.2022 13:54 Ответить
Хйло должен - успеть - поговорить исключительно с прокурором
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04.10.2022 13:56 Ответить
Ему будет полезнее успеть поговорить со священником.
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04.10.2022 15:21 Ответить
Говорящая писька-ПНХ!
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04.10.2022 13:57 Ответить
Наступним президентом України буде Бандера.
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04.10.2022 13:57 Ответить
Все буде з точністю але навпаки. Це трапиться і буде з путлером і його двійниками пісков хай готує собі мило.
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04.10.2022 14:19 Ответить
Путину уже гаплык. А Зеленский ещё молод, полон сил. По утрам делает зарядку и может сыграть х.уем на рояле. А путин уже под себя ходит.
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04.10.2022 14:23 Ответить
В чемоданчик ходит, в ядерный, уже и кнопку загадил.
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04.10.2022 14:49 Ответить
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04.10.2022 15:06 Ответить
От щоб наше МЗС відкинуло дипломатичну мову та прямим текстом відповів пісюкові та ********* їхньою ж мовою : ЗА.БЁТЕСЬ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ..!!!
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04.10.2022 14:26 Ответить
Песков, готовься на выход. Куда ты побежишь, тебя ведь скоро поймают и если успеют, тогда будут судить, но вероятней всего тебя толпа разорвет на части.
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04.10.2022 14:28 Ответить
у них явная и о#уенная проблема с легитимностью украинских президентов, причем государственная позиция РыФы,заключается в отсутствии таковой, сначала бандеровцы и наркоманы выгнали дорогого их сердцу Яныка и назначили президентом нелегитимного Вальцмана-Порошенко и с этого момента все пошло наперекосяк, потом с Порошенко все таки разговаривали и жали ручки, потом президентские выборы и наркоманы и бандеровцы выбрали себе (снова нелигитимного) бандеровца и наркомана Зеленского, и даже само ***** по началу, пока получение ******** под Киевом не было четко обозначившимся, небрежно бросало: да там же не с кем разговаривать, наркоманы и всем знакомые бандеровцы, теперь немного им подначистили ****** и они снова легитимизируют Зеленского устами ершика для фекалий писькова, типа они будут говорить уже только со следующим, тем самым снова признавая легитимность настоящего, чисто юридическое понятие легитимности у них находится в прямой зависимости от получения рашкой ******** как на фронте так и в санкционной плоскости)) Отсюда вывод, их просто нужно постоянно *******, от этого у них происходит временное просветление в мозгах , не на долго, как только их перестают херачить, тьма снова сгущается и легитимность вновь оказывается как они говорят "под большим вопросом "
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04.10.2022 14:32 Ответить
никсон --- а как ты думаеш при порохе вальцмане и кровавом пастыре . кстати я не понимаю до чого тут вальцман --- смогли бы ************ быть под КИЕВОМ через 7 дней . а перед самой войной вова на лыжах катался в карпатах и сказал не надо панику розганять и беня ..случайно.. там отдыхал в одном пансионате ---- порох дал нам стратегическую передышку --- если бы ***** попер в 14 году нам был бы ****** --- теперь вова наш главком и все что он сделал и не сделал в 2022 году . за все он будет отвечать
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04.10.2022 18:26 Ответить
оЖидаемо превратолось в пустой срач... Те гавкнули..эти... А завтра Запад скажет : Зеля мы прижали ..х**ло уходит из Украины полностью...платит контрибуцию за Крым и Донбасс - садись с ним писать договоры. Сядет зеля на перговоры с х**лом или будет придерживаться УКаза РНБО?
Пустобрех, бл*
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04.10.2022 14:36 Ответить
Все верно, за исключением одного "АЛЕ", прижать ***** так ,чтобы оно сделало все вышеперечисленное и при этом осталось править неразвалившимся мордором невозможно, так что решение РНБО будет выполнено дефакто, как и за гитлера, капитуляцию будет подписывать какой-нибудь Кейтель-Герасимов, в то время как контора будет гримировать труп двойника ***** , для выдачи его за ***** настоящее, тогда как настоящее поселится на небольшом но очень респектабельном острове, где-нибудь в южнокитайском море.....
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04.10.2022 14:57 Ответить
Леньбыло писать...но раз реплика - напишу... Что такое решение РНБО скреплённое Указом МИМО Рады с т\з Конституции ? Это очередные фантазии дилетанта, презирающего Законы избравшей его страны
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04.10.2022 15:01 Ответить
ну это его "фирменный стиль" он заговорил о роспуске седьмого созыва (справедливости ради ,надо сказать что к нему вопросов было не меньше чем к восьмому) еще до того как был избран, то-есть он напрямую сказал ,что нарушит конституцию еще даже не произнеся присяги...... Народ и избранные им депутаты сожрали это, дальше антиконституционные действия стали чуть ли не нормой, он нарушает народ хавает..... Очень надеюсь что первые послевоенные выборы избавят нас как от гаранта конституции гарантированно ее нарушающего так и от парламента настолько дорожащего своими креслами в раде ,что позволяют гаранту это делать направо и налево, я уже со счета сбился сколько раз гарант ,рада и еще раз они вместе насрали на конституцию...
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04.10.2022 15:29 Ответить
Ніксон,от просто цікаво-ти чесний сам з собою,чи також маніпулюєш?Хто із шести президентів України-не порушував Конституцію,цієї ж України ? Ні,не один раз,чи не один і більше раз,а просто не порушував?Всі весь час це робили.То їм повноважень не вистачало,то їх Рада не задовільняла,но вишенька на Ко..торті по порушенню Конституції-кума в Генпрокурори...Нічого,проковтнули і втерлися.Тому лозунг-я президент,що хочу те й верчу-це по наших президентів...
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04.10.2022 17:24 Ответить
А я разве где-то хоть слово обронил о прошлых? Да, все нарушали, все по своему , но все без исключений,(тут надо сделать небольшое отступление, все они в разное время заглядывали в глаза путину и прочим рашистким правителям и всего один увидел там то, что там было на самом деле, Порох увидел там людоедскую контору,и непримиримую тягу к уничтожению нашей страны, в конце концов войну, и очень немало сделал, чтобы мы были к ней готовы, я понимаю ,невозможно быть готовым к войне абсолютно, но можно сделать ряд шагов которые будут вести к минимизаци потерь и явной демонстрации врагу ценника для него, если он решится напасть, пусть шаги Пороха были небольшими, но они были в правильном направлении, особенно учитывая то, что дальнейшие шаги, следующего президента , были в направлении полностью противоположном ) Дело в том ,что все они бывшие и их действия или бездействия можно рассматривать только в ретроспективе, неважно , согласны мы с ними или нет.....
И только один действующий в данный момент и будет действующим до конца войны, сколь велика его вина в свинстве творившимся всю его бытность президентом до начала войны и нивелируется ли она его заслугами после начала войны, пусть решает суд, надеюсь что он состоится, ну если не суд так хоть честные выборы......
Да, каждый по принципу ворочу что хочу, более того, каждый находясь у власти, за свое президентство совершает такое количество преступлений, часть из них уголовные и тяжелые, что почти каждому нужен договор со следующим о своей неприкосновенности, исключения первый и пятый президент, пятого все еще пытаются посадить, #уёвая практика пора прекращать..
Я живу надеждой что хоть один, седьмой , избранный после страшнейшей войны, будет без присущих всем нашим президентам желаний, которые они с разной успешностью претворяли и претворяют в жизнь.
1. Нацарювати мильён та втекти!
второе третье и все прочие желания вытекают из первого, тем не менее:
2. Иметь влияние на судебную власть, для принятия ею, нужных президенту решений, (неважно какое отношение к законности имеют эти решения , именно нужда всех президентов в карманном суде не позволяет нам разогнать это змеиное кубло, судейский корпус это раковая опухоль на щуплом теле Украины, которую необходимо выжечь каленым железом и еще 10 лет выжигать пущенные ею метастазы)
3. Долбанные друзья, родственники, кумовья и их кумовья ,долбанные друзья и родственники...
Да можно еще продолжать, но чем больший список мы составим, тем ближе будет наш гипотетический седьмой президент к какому-то богу, а я практически уверен, что он будет обычным человеком))
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05.10.2022 14:15 Ответить
ПАРАША усатая.....
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04.10.2022 14:42 Ответить
кремлівський дурдом невпинно деградує, клоунів ніхто не сприймає, тільки примусове лікування за рішенням суду в Гаазі.
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04.10.2022 14:43 Ответить
Ёршик намекает, что кацапы хотят вести переговоры с Залужным ?
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04.10.2022 14:44 Ответить
Да капитулируйте уже, какой-то

шанс пожить будет, хотя и не в комфортных условиях!
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04.10.2022 14:54 Ответить
жди... Гагага уже за поворотом)
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04.10.2022 15:07 Ответить
Проголосуємо себе штатом США і все
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04.10.2022 15:12 Ответить
Наївноє лєтнєє дітя. Зелений шпингалєт пересидить вас усіх, пердуни старі, з вашим ******. Спочатку - воєнний стан, де неможливі вибори, потім другий строк у мудрого наріда, для якого Зе герой... А коли дійде час до іншого президента, або ***** здохне, або паРаша дуба вріже.
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04.10.2022 15:26 Ответить
Простотпішов на йух,туалєтний йоршик.
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04.10.2022 15:47 Ответить
Все, запізнився - нічого коментувати, новина розібрана по літерам і додати нічого....
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04.10.2022 16:27 Ответить
Кремль скоро на коленях будет умолять Зеленского о переговорах. Но Зеленский ясно обозначил, что Россия должна выйти со всей территории Украины с Донбассом и Крымом!
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04.10.2022 18:04 Ответить
Кацапи пішли нафіг
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04.10.2022 18:16 Ответить
не дочекаєтесь виродки
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04.10.2022 19:34 Ответить
*** проголосую за Зеленского.что бы у усатой и ботокосной вафлистки шансов не было.вам не переговоры а сосать выхлопную трубу катафалка.
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04.10.2022 19:37 Ответить
Діма, наче досвідчений (най *******) політик який несе якусь хєрню, яка більше схожа на розмову дітей у садочку. Перша річ це те що бажання повинен проявити піня, а не його балакаюча голова. Друга, це те що робить будь які перемовини неможливими до поки Україна зазнає відвертого терору від мешканців бункеру. Третя річ, це відсутність відвертого каяття, бо переговори і всі ствердженні на них документи мають відбутися лише після того, як усі власники корочки рф встануть на коліна і привселюдно благатимуть пробачення.
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04.10.2022 22:20 Ответить
 
 