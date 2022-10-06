Маск подтвердил, что лично разговаривал с Путиным в прошлом году

Илон Маск подтвердил, что год назад говорил по видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Илон Маск написал в твиттере.

На вопрос, разговаривал ли он когда-нибудь с Путиным лично, Маск ответил, что в прошлом году общался с президентом РФ по видеоконференции.

О чем говорили – неизвестно.

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